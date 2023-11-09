https://sputniknews.com.tr/20231109/istanbulda-ekmege-zam--1077244972.html
İstanbul'da ekmeğe zam
İstanbul'da ekmeğe zam
İstanbul'da ekmeğe zam geldi. Zamla birlikte İstanbul Ticaret Odası'na bağlı fırınlarda 200 gram ekmeğin fiyatı 8 lira oldu. 09.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-09T18:08+0300
2023-11-09T18:08+0300
2023-11-09T18:13+0300
zam
ekmek
istanbul
ekonomi
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İstanbul'da İTO üyesi fırınların ekmek fiyat tarifelerinin belirlenmesi için İTO’nun Kasım ayı meclis toplantısında oylama yapıldı. Oylama sonucunda, İstanbul'da "1 kilogram ekmek fiyatı azami 40 TL'yi geçmemek kaydıyla 200 gram ekmek için 8 TL olacak" şeklinde hazırlanan Azami Ekmek Fiyat Tarifesi kabul edildi.
https://sputniknews.com.tr/20231109/sigaraya-zam-geldi-1077233308.html
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istanbulda ekmeğe zam, istanbul'da ekmeğe zam geldi mi, istanbulda ekmek ne kadar, istanbulda zam sonrası ekmek ne kadar oldu,
istanbulda ekmeğe zam, istanbul'da ekmeğe zam geldi mi, istanbulda ekmek ne kadar, istanbulda zam sonrası ekmek ne kadar oldu,
İstanbul'da ekmeğe zam
18:08 09.11.2023 (güncellendi: 18:13 09.11.2023) Abone ol
İstanbul'da ekmeğe zam geldi. Zamla birlikte İstanbul Ticaret Odası'na bağlı fırınlarda 200 gram ekmeğin fiyatı 8 lira oldu.
İstanbul'da İTO üyesi fırınların ekmek fiyat tarifelerinin belirlenmesi için İTO’nun Kasım ayı meclis toplantısında oylama yapıldı.
Oylama sonucunda, İstanbul'da "1 kilogram ekmek fiyatı azami 40 TL'yi geçmemek kaydıyla 200 gram ekmek için 8 TL olacak" şeklinde hazırlanan Azami Ekmek Fiyat Tarifesi kabul edildi.