https://sputniknews.com.tr/20231109/istanbulda-ekmege-zam--1077244972.html

İstanbul'da ekmeğe zam

İstanbul'da ekmeğe zam

İstanbul'da ekmeğe zam geldi. Zamla birlikte İstanbul Ticaret Odası'na bağlı fırınlarda 200 gram ekmeğin fiyatı 8 lira oldu. 09.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-09T18:08+0300

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zam

ekmek

istanbul

ekonomi

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İstanbul'da İTO üyesi fırınların ekmek fiyat tarifelerinin belirlenmesi için İTO’nun Kasım ayı meclis toplantısında oylama yapıldı. Oylama sonucunda, İstanbul'da "1 kilogram ekmek fiyatı azami 40 TL'yi geçmemek kaydıyla 200 gram ekmek için 8 TL olacak" şeklinde hazırlanan Azami Ekmek Fiyat Tarifesi kabul edildi.

https://sputniknews.com.tr/20231109/sigaraya-zam-geldi-1077233308.html

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