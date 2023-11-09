https://sputniknews.com.tr/20231109/hillary-clinton-6-ekimde-bir-ateskes-vardi-hamas-bunu-bozmayi-secti-1077226114.html

Hillary Clinton: 6 Ekim'de bir ateşkes vardı, Hamas bunu bozmayı seçti

Hillary Clinton: 6 Ekim'de bir ateşkes vardı, Hamas bunu bozmayı seçti

ABD eski Dışişleri Bakanı Clinton, Filistin ve İsrail arasında bir ateşkes olduğunu fakat Hamas'ın bu ateşkesi bozmayı tercih ettiğini söyledi. 09.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-09T12:28+0300

2023-11-09T12:28+0300

2023-11-09T12:28+0300

israil- filistin çatışması

hillary clinton

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israil-filistin

filistin

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hamas

gazze

gazze şeridi

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ABD'nin eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, bir televizyon kanalında yaptığı açıklamalarda, 6 Ekim'de bir ateşkes olduğunu ancak Hamas'ın sivillere yönelik saldırılarıyla bunun bozulduğunu dile getirdi. Açıklamalarında Hamas'ın sürekli ateşkesleri bozduğunu belirten Clinton, İsrail'in de Ukrayna gibi kendini savunma hakkı olduğunu belirtti.İsrail'in savaş hukukuna göre hareket etmesi gerektiğini belirten Clinton, İsrail hükümetinin sivil kayıpları önlemek ve sınırlandırmak için elinden gelen her şeyi yapması gerektiğinin altını çizdi.Clinton açıklamasında daha önce Gazze'ye gittiğini, oradaki durumu ve Hamas'ın sivilleri 'savaş aracı olarak' kullandığını bildiğini belirtti.Açıklamasında insani duraklamaların masada olduğu bir evreye doğru ilerlendiğini belirten Clinton, 240'tan fazla masum insanın Gazze'de rehin tutulduğunu unutmamalıyız diyerek bu durumu 'çok uluslu bir rehine durumu' olarak nitelendirdi.Clinton, "Hamas'ı nihayet yerinden etmeye çalışmanın ve hepimizin umduğu ve dua ettiği sonuç olması gereken iki devletli bir çözüm için çalışacak bir liderliğe sahip olmanın zorunlu olduğuna inanıyorum" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20220824/hillary-clinton-aldatan-kocayi-affetmek-herkes-icin-dogru-degil-1060331923.html

israil

filistin

gazze

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