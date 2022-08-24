Türkiye
SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Müteahhitlik firmalarımızın yürüttüğü çalışmalardan memnuniyet duyuyoruz
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20220824/hillary-clinton-aldatan-kocayi-affetmek-herkes-icin-dogru-degil-1060331923.html
Hillary Clinton: Sürekli aldatan bir kocayı affetmek herkes için doğru değil
Hillary Clinton: Sürekli aldatan bir kocayı affetmek herkes için doğru değil
ABD'nin eski First Lady'si ve 2016 başkanlık seçimlerinin Demokrat adayı Hillary Clinton, yayınlanacak yeni bir dizi için yaptığı röportajda cesaret ve... 24.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-24T14:00+0300
2022-08-24T14:04+0300
yaşam
monica lewinsky skandalı
monica lewinsky
hillary clinton
bill clinton
evlilik
aldatma
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102570/07/1025700780_0:154:2939:1807_1920x0_80_0_0_a7874bea10bdf7680e36a67a08a06686.jpg
ABD'nin 42. Başkanı olarak 1993 ila 2001 yılları arasında görev yapan Bill Clinton'ın eşi Hillary Clinton, çevrimiçi içerik platformu Apple TV+'da 9 Eylül'de yayınlanacak olan Gutsy dizisinde ailesine ve hayatına dair detayları anlattı.Hillary Clinton dizide kızı Chelsea ile hazırladıkları dizide Goldie Hawn, Kim Kardashian, Jane Goodall ve Megan Thee Stallion gibi kadın ünlülerle röportaj yaptı. Dizide röportajına yer verilen Reverend Whittney Ijanaten, Bill Clinton'ın Monica Lewinsky ile olan ilişkisine atıfta bulunarak, "Başından beri göz önünde olan bir evliliğiniz var. Yaptığın en cesur şeyin evliliğini sürdürmek olduğunu söylemiştin" dedi.Eşi Bill Clinton'ın birden çok kez ilişki skandallarıyla gündeme gelmesine rağmen evliliğini sürdürme kararı vermesinin 'cesur' bir adım olduğunu kabul eden Hillary Clinton, "Ancak bu herkes için doğru bir karar olduğu anlamına gelmiyor" ifadelerini kullandı.Daha sonra Entertainment Weekly'ye konuşan Ijanaten ise, "Doğaüstü gibi olan biriyle insan olabilmek gerçekten güzeldi. Röportaj Whittney ile Dışişleri Bakanı Clinton arasında değildi. İki kadın arasındaydı. Şunu bilmek istedim, (olanlara rağmen) evliliği sürdürebilmek nasıl mümkün oldu?" dedi.Dizide röportajlarına yer verilen Kim Kardashian hapishane reformu, Goodall ise çevrecilik konusunda görüşlerini paylaştı. Clinton, dizinin 'daha cesur olmamız için bize ilham veren kadınlara ışık tutmayı' hedeflediğini belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20210909/monica-lewinsky-bill-clintonin-bana-ozur-borcu-var-1048744627.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102570/07/1025700780_163:0:2776:1960_1920x0_80_0_0_630dd7ff5ef4d04995baf2cd48f15ea8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
monica lewinsky skandalı, monica lewinsky, hillary clinton, bill clinton, evlilik, aldatma
monica lewinsky skandalı, monica lewinsky, hillary clinton, bill clinton, evlilik, aldatma

Hillary Clinton: Sürekli aldatan bir kocayı affetmek herkes için doğru değil

14:00 24.08.2022 (güncellendi: 14:04 24.08.2022)
© REUTERS / Brian SnyderHillary Clinton - Bill Clinton
Hillary Clinton - Bill Clinton - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2022
© REUTERS / Brian Snyder
Abone olTelegram
ABD'nin eski First Lady'si ve 2016 başkanlık seçimlerinin Demokrat adayı Hillary Clinton, yayınlanacak yeni bir dizi için yaptığı röportajda cesaret ve metaneti tartışırken, birden çok kez aldatan bir eşle evli kalmanın 'herkes için doğru olmadığını' söyledi.
ABD'nin 42. Başkanı olarak 1993 ila 2001 yılları arasında görev yapan Bill Clinton'ın eşi Hillary Clinton, çevrimiçi içerik platformu Apple TV+'da 9 Eylül'de yayınlanacak olan Gutsy dizisinde ailesine ve hayatına dair detayları anlattı.
Hillary Clinton dizide kızı Chelsea ile hazırladıkları dizide Goldie Hawn, Kim Kardashian, Jane Goodall ve Megan Thee Stallion gibi kadın ünlülerle röportaj yaptı.
Dizide röportajına yer verilen Reverend Whittney Ijanaten, Bill Clinton'ın Monica Lewinsky ile olan ilişkisine atıfta bulunarak, "Başından beri göz önünde olan bir evliliğiniz var. Yaptığın en cesur şeyin evliliğini sürdürmek olduğunu söylemiştin" dedi.
Eşi Bill Clinton'ın birden çok kez ilişki skandallarıyla gündeme gelmesine rağmen evliliğini sürdürme kararı vermesinin 'cesur' bir adım olduğunu kabul eden Hillary Clinton, "Ancak bu herkes için doğru bir karar olduğu anlamına gelmiyor" ifadelerini kullandı.
Daha sonra Entertainment Weekly'ye konuşan Ijanaten ise, "Doğaüstü gibi olan biriyle insan olabilmek gerçekten güzeldi. Röportaj Whittney ile Dışişleri Bakanı Clinton arasında değildi. İki kadın arasındaydı. Şunu bilmek istedim, (olanlara rağmen) evliliği sürdürebilmek nasıl mümkün oldu?" dedi.
Dizide röportajlarına yer verilen Kim Kardashian hapishane reformu, Goodall ise çevrecilik konusunda görüşlerini paylaştı.
Clinton, dizinin 'daha cesur olmamız için bize ilham veren kadınlara ışık tutmayı' hedeflediğini belirtti.
Bill Clinton sorusu röportajı bitirdi - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2021
DÜNYA
Monica Lewinsky: Bill Clinton'ın bana özür borcu var
9 Eylül 2021, 01:02
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала