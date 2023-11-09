https://sputniknews.com.tr/20231109/hatayda-deprem-meydana-geldi-1077219077.html

Hatay'da deprem meydana geldi

Hatay'da deprem meydana geldi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 4,8 büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremde, saha tarama çalışmalarının... 09.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-09T07:21+0300

2023-11-09T07:21+0300

2023-11-09T07:28+0300

türkiye

deprem

deprem

hatay

hatay büyükşehir belediyesi

hatay valiliği

iskenderun

afad

kırıkhan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/1d/1075858855_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_36c15a9b0768978f0dfe18a99c400c22.jpg

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesindeki bilgiye göre, merkez üssü Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin, 8 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.Hatay Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, depremde herhangi olumsuz durumun meydana gelmediği belirtilerek, "İlimizde saat 05.32'de yaşanan Kırıkhan merkezli 4,8 büyüklüğündeki depremde herhangi bir olumsuz durum meydana gelmemiştir. Gelişmeler ekiplerce hassasiyetle takip edilmektedir. Bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz" ifadelerine yer verildi.Bakan Yerlikaya'dan Hatay'daki deprem sonrası saha tarama çalışmalarının sürdüğü açıklamasıYerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına devam etmektedir. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.Bakan Yerlikaya, depremden etkilenenlere geçmiş olsun dileğinde bulundu.AFAD'tan yapılan açıklamada ise henüz olumsuz bir durum bulunmadığı ve saha tarama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

https://sputniknews.com.tr/20231109/meteorolojiden-istanbul-dahil-28-il-icin-uyari-cok-siddetli-olacak--1077218137.html

türkiye

hatay

iskenderun

kırıkhan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

deprem, deprem, hatay, hatay büyükşehir belediyesi, hatay valiliği, iskenderun, afad, kırıkhan