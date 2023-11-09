https://sputniknews.com.tr/20231109/hatayda-deprem-meydana-geldi-1077219077.html
Hatay'da deprem meydana geldi
Hatay'da deprem meydana geldi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 4,8 büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremde, saha tarama çalışmalarının... 09.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-09T07:21+0300
2023-11-09T07:21+0300
2023-11-09T07:28+0300
türkiye
deprem
deprem
hatay
hatay büyükşehir belediyesi
hatay valiliği
iskenderun
afad
kırıkhan
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesindeki bilgiye göre, merkez üssü Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin, 8 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.Hatay Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, depremde herhangi olumsuz durumun meydana gelmediği belirtilerek, "İlimizde saat 05.32'de yaşanan Kırıkhan merkezli 4,8 büyüklüğündeki depremde herhangi bir olumsuz durum meydana gelmemiştir. Gelişmeler ekiplerce hassasiyetle takip edilmektedir. Bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz" ifadelerine yer verildi.Bakan Yerlikaya'dan Hatay'daki deprem sonrası saha tarama çalışmalarının sürdüğü açıklamasıYerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına devam etmektedir. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.Bakan Yerlikaya, depremden etkilenenlere geçmiş olsun dileğinde bulundu.AFAD'tan yapılan açıklamada ise henüz olumsuz bir durum bulunmadığı ve saha tarama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20231109/meteorolojiden-istanbul-dahil-28-il-icin-uyari-cok-siddetli-olacak--1077218137.html
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deprem, deprem, hatay, hatay büyükşehir belediyesi, hatay valiliği, iskenderun, afad, kırıkhan
deprem, deprem, hatay, hatay büyükşehir belediyesi, hatay valiliği, iskenderun, afad, kırıkhan
Hatay'da deprem meydana geldi
07:21 09.11.2023 (güncellendi: 07:28 09.11.2023) Abone ol
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 4,8 büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremde, saha tarama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesindeki bilgiye göre, merkez üssü Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin, 8 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Hatay Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, depremde herhangi olumsuz durumun meydana gelmediği belirtilerek, "İlimizde saat 05.32'de yaşanan Kırıkhan merkezli 4,8 büyüklüğündeki depremde herhangi bir olumsuz durum meydana gelmemiştir. Gelişmeler ekiplerce hassasiyetle takip edilmektedir. Bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz" ifadelerine yer verildi.
Bakan Yerlikaya'dan Hatay'daki deprem sonrası saha tarama çalışmalarının sürdüğü açıklaması
Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına devam etmektedir. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Bakan Yerlikaya, depremden etkilenenlere geçmiş olsun dileğinde bulundu.
AFAD'tan yapılan açıklamada ise henüz olumsuz bir durum bulunmadığı ve saha tarama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.