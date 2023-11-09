https://sputniknews.com.tr/20231109/harbiye-askeri-muzesi-10-kasimda-ucretsiz--1077251337.html

Harbiye Askeri Müzesi 10 Kasım'da ücretsiz

Harbiye Askeri Müzesi 10 Kasım'da ücretsiz

Milli Savunma Bakanlığı, İstanbul Harbiye Askeri Müzesi'nin 10 Kasım'da ücretsiz ziyaret edilebileceğini duyurdu. 09.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-09T22:29+0300

2023-11-09T22:29+0300

2023-11-09T22:29+0300

türkiye

10 kasım

mustafa kemal atatürk

harbiye askeri müzesi

ücretsiz

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla İstanbul'daki Harbiye Askeri Müzesi'nin ücretsiz ziyaret edilebileceğini bildirdi.Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla İstanbul Harbiye Askeri Müzemizi vatandaşlarımız, yarın ücretsiz olarak ziyaret edebilecek. Tüm halkımızı bekliyoruz" ifadelerine yer verildi.

https://sputniknews.com.tr/20231109/10-kasim-resmi-tatil-mi-1077249748.html

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