https://sputniknews.com.tr/20231109/harbiye-askeri-muzesi-10-kasimda-ucretsiz--1077251337.html
Harbiye Askeri Müzesi 10 Kasım'da ücretsiz
Harbiye Askeri Müzesi 10 Kasım'da ücretsiz
Milli Savunma Bakanlığı, İstanbul Harbiye Askeri Müzesi'nin 10 Kasım'da ücretsiz ziyaret edilebileceğini duyurdu. 09.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-09T22:29+0300
2023-11-09T22:29+0300
2023-11-09T22:29+0300
türkiye
10 kasım
mustafa kemal atatürk
harbiye askeri müzesi
ücretsiz
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla İstanbul'daki Harbiye Askeri Müzesi'nin ücretsiz ziyaret edilebileceğini bildirdi.Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla İstanbul Harbiye Askeri Müzemizi vatandaşlarımız, yarın ücretsiz olarak ziyaret edebilecek. Tüm halkımızı bekliyoruz" ifadelerine yer verildi.
https://sputniknews.com.tr/20231109/10-kasim-resmi-tatil-mi-1077249748.html
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10 kasimda ücretsiz müzeler, ücretsiz müze, harbiye askeri müzesi ücret, harbiye askeri müzesi ücretsiz mi, harbiye askeri müzesi giriş ücreti 2023
10 kasimda ücretsiz müzeler, ücretsiz müze, harbiye askeri müzesi ücret, harbiye askeri müzesi ücretsiz mi, harbiye askeri müzesi giriş ücreti 2023
Harbiye Askeri Müzesi 10 Kasım'da ücretsiz
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Milli Savunma Bakanlığı, İstanbul Harbiye Askeri Müzesi'nin 10 Kasım'da ücretsiz ziyaret edilebileceğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla İstanbul'daki Harbiye Askeri Müzesi'nin ücretsiz ziyaret edilebileceğini bildirdi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla İstanbul Harbiye Askeri Müzemizi vatandaşlarımız, yarın ücretsiz olarak ziyaret edebilecek. Tüm halkımızı bekliyoruz" ifadelerine yer verildi.