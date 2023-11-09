https://sputniknews.com.tr/20231109/10-kasim-resmi-tatil-mi-1077249748.html

10 Kasım resmi tatil mi?

10 Kasım resmi tatil mi?

Mustafa Kemal Atatürk'ün 85'inci vefat yıl dönümü olan '10 Kasım Cuma günü resmi tatil mi?' sorusu çok sayıda kişi tarafından merak ediliyor. Peki 10 Kasım... 09.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-09T20:30+0300

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türkiye

10 kasım

resmi tatil

mustafa kemal atatürk

okul

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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 85'inci yılında Türkiye genelinde törenlerle anılacak. 10 Kasım 2023 Cuma ile ilgili merak edilen konulardan biri ise 10 Kasım resmi tatil mi, değil mi?Bankalar açık olacak mı?10 Kasım Cuma 2023 tarihi tatil mi sorusunun yanıtı ise tatil değil, bu sebeple resmi kurumların çalışma saatlerinde de herhangi bir değişiklik yok. Bankalar, okullar, devlet kurumları normal mesai saatlerinde çalışacak. Söz konusu kurumlarda yarım gün mesai sistemi uygulanmayacak.Resmi tatil olan tarihler hangileri? Türkiye'de resmi bayramlar olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ve 30 Ağustos Zafer Bayramı ile dini bayramlar olan Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı günleri resmi tatil günleridir. Ayrıca 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ile yılbaşı günleri resmi tatildir.

https://sputniknews.com.tr/20231109/10-kasimda-okullar-tatil-mi--1077222517.html

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