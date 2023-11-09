https://sputniknews.com.tr/20231109/10-kasimda-okullar-tatil-mi--1077222517.html
10 Kasım’da okullar tatil mi?
10 Kasım’da okullar tatil mi?
Atatürk’ün vefatının 85. yıldönümünde ülke genelinde çeşitli törenler gerçekleştirilecek ve saat 9’u 5 geçe hayat 1 dakikalığına duracak. Peki, 10 Kasım’da... 09.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-09T09:49+0300
2023-11-09T09:49+0300
2023-11-09T09:49+0300
yaşam
10 kasım
atatürk
okul
öğrenci
tören
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10 Kasım bu yıl cuma gününe denk gelecek. 2023 yılın Atatürk'ün vefatının 85. yılı olacak. Türkiye genelinde anma törenleri düzenlenecek, özellikle Anıtkabir'de de her yıl olduğu gibi bir yoğunluk meydana gelmesi bekleniyor.Peki, 10 Kasım’da okullar açık mı, kapalı mı?10 Kasım'da okullar tatil mi?10 Kasım resmi tatil takvimi içerisinde yer almıyor. Bu nedenle 10 Kasım’da okullar açık olacak. Aynı şekilde bankalar, noterler, PTT’ler, kargolar, hastaneler ve diğer kamu kurumları da normal mesai düzeninde olacak. 10 Kasım’da gerçekleşecek törenlerin ardından mesailere devam edilecek.
https://sputniknews.com.tr/20231029/ankara-haymanada-cumhuriyet-bayrami-4-bin-447-metrelik-turk-bayragiyla-kutlandi-1076857183.html
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10 kasım’da okullar tatil mi,okullar 10 kasım’da açık mı, kapalı mı,10 kasım okul var mı,10 kasım okullar tatil mi,10 kasım okullar yarım gün mü,10 kasım 2023 tatil mi
10 kasım’da okullar tatil mi,okullar 10 kasım’da açık mı, kapalı mı,10 kasım okul var mı,10 kasım okullar tatil mi,10 kasım okullar yarım gün mü,10 kasım 2023 tatil mi
10 Kasım’da okullar tatil mi?
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Atatürk’ün vefatının 85. yıldönümünde ülke genelinde çeşitli törenler gerçekleştirilecek ve saat 9’u 5 geçe hayat 1 dakikalığına duracak. Peki, 10 Kasım’da okullar tatil mi? Atatürk’ün vefatının yıldönümü olan 10 Kasım’da okullar açık mı, kapalı mı?
10 Kasım bu yıl cuma gününe denk gelecek. 2023 yılın Atatürk'ün vefatının 85. yılı olacak.
Türkiye genelinde anma törenleri düzenlenecek, özellikle Anıtkabir'de de her yıl olduğu gibi bir yoğunluk meydana gelmesi bekleniyor.
Peki, 10 Kasım’da okullar açık mı, kapalı mı?
10 Kasım'da okullar tatil mi?
10 Kasım resmi tatil takvimi içerisinde yer almıyor. Bu nedenle 10 Kasım’da okullar açık olacak. Aynı şekilde bankalar, noterler, PTT’ler, kargolar, hastaneler ve diğer kamu kurumları da normal mesai düzeninde olacak. 10 Kasım’da gerçekleşecek törenlerin ardından mesailere devam edilecek.