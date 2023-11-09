https://sputniknews.com.tr/20231109/10-kasimda-okullar-tatil-mi--1077222517.html

10 Kasım’da okullar tatil mi?

10 Kasım’da okullar tatil mi?

Atatürk’ün vefatının 85. yıldönümünde ülke genelinde çeşitli törenler gerçekleştirilecek ve saat 9’u 5 geçe hayat 1 dakikalığına duracak. Peki, 10 Kasım’da... 09.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-09T09:49+0300

2023-11-09T09:49+0300

2023-11-09T09:49+0300

yaşam

10 kasım

atatürk

okul

öğrenci

tören

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10 Kasım bu yıl cuma gününe denk gelecek. 2023 yılın Atatürk'ün vefatının 85. yılı olacak. Türkiye genelinde anma törenleri düzenlenecek, özellikle Anıtkabir'de de her yıl olduğu gibi bir yoğunluk meydana gelmesi bekleniyor.Peki, 10 Kasım’da okullar açık mı, kapalı mı?10 Kasım'da okullar tatil mi?10 Kasım resmi tatil takvimi içerisinde yer almıyor. Bu nedenle 10 Kasım’da okullar açık olacak. Aynı şekilde bankalar, noterler, PTT’ler, kargolar, hastaneler ve diğer kamu kurumları da normal mesai düzeninde olacak. 10 Kasım’da gerçekleşecek törenlerin ardından mesailere devam edilecek.

https://sputniknews.com.tr/20231029/ankara-haymanada-cumhuriyet-bayrami-4-bin-447-metrelik-turk-bayragiyla-kutlandi-1076857183.html

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