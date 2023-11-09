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https://sputniknews.com.tr/20231109/10-kasimda-okullar-tatil-mi--1077222517.html
10 Kasım’da okullar tatil mi?
10 Kasım’da okullar tatil mi?
Atatürk’ün vefatının 85. yıldönümünde ülke genelinde çeşitli törenler gerçekleştirilecek ve saat 9’u 5 geçe hayat 1 dakikalığına duracak. Peki, 10 Kasım’da... 09.11.2023, Sputnik Türkiye
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10 Kasım bu yıl cuma gününe denk gelecek. 2023 yılın Atatürk'ün vefatının 85. yılı olacak. Türkiye genelinde anma törenleri düzenlenecek, özellikle Anıtkabir'de de her yıl olduğu gibi bir yoğunluk meydana gelmesi bekleniyor.Peki, 10 Kasım’da okullar açık mı, kapalı mı?10 Kasım'da okullar tatil mi?10 Kasım resmi tatil takvimi içerisinde yer almıyor. Bu nedenle 10 Kasım’da okullar açık olacak. Aynı şekilde bankalar, noterler, PTT’ler, kargolar, hastaneler ve diğer kamu kurumları da normal mesai düzeninde olacak. 10 Kasım’da gerçekleşecek törenlerin ardından mesailere devam edilecek.
https://sputniknews.com.tr/20231029/ankara-haymanada-cumhuriyet-bayrami-4-bin-447-metrelik-turk-bayragiyla-kutlandi-1076857183.html
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10 kasım’da okullar tatil mi,okullar 10 kasım’da açık mı, kapalı mı,10 kasım okul var mı,10 kasım okullar tatil mi,10 kasım okullar yarım gün mü,10 kasım 2023 tatil mi
10 kasım’da okullar tatil mi,okullar 10 kasım’da açık mı, kapalı mı,10 kasım okul var mı,10 kasım okullar tatil mi,10 kasım okullar yarım gün mü,10 kasım 2023 tatil mi

10 Kasım’da okullar tatil mi?

09:49 09.11.2023
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Atatürk’ün vefatının 85. yıldönümünde ülke genelinde çeşitli törenler gerçekleştirilecek ve saat 9’u 5 geçe hayat 1 dakikalığına duracak. Peki, 10 Kasım’da okullar tatil mi? Atatürk’ün vefatının yıldönümü olan 10 Kasım’da okullar açık mı, kapalı mı?
10 Kasım bu yıl cuma gününe denk gelecek. 2023 yılın Atatürk'ün vefatının 85. yılı olacak.
Türkiye genelinde anma törenleri düzenlenecek, özellikle Anıtkabir'de de her yıl olduğu gibi bir yoğunluk meydana gelmesi bekleniyor.
Peki, 10 Kasım’da okullar açık mı, kapalı mı?

10 Kasım'da okullar tatil mi?

10 Kasım resmi tatil takvimi içerisinde yer almıyor. Bu nedenle 10 Kasım’da okullar açık olacak. Aynı şekilde bankalar, noterler, PTT’ler, kargolar, hastaneler ve diğer kamu kurumları da normal mesai düzeninde olacak. 10 Kasım’da gerçekleşecek törenlerin ardından mesailere devam edilecek.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla Ankara'da Haymana Kaymakamlığı öncülüğünde, Haymana Belediyesi ve ilçedeki kurum, kuruluşların desteğiyle, Türklere Anadolu'nun kapılarını açan Malazgirt Zaferi ile İstanbul'un fethi ve Cumhuriyet'in ilanına atfen 1071, 1453 ve 1923 sayılarının toplamı olan 4 bin 447 metre uzunluğunda Türk bayrağı hazırlandı. Haymanalılar, Karahoca, Pazar, Cumhuriyet ve Ankara caddelerinde Türk bayrağını coşkuyla taşıdı. Guinness Rekorlar Kitabı yetkililerinin de törende hazır bulunduğu ve 4 bin 447 metrelik Türk bayrağını kayda aldığı belirtildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2023
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Ankara Haymana'da Cumhuriyet Bayramı 4 bin 447 metrelik Türk bayrağıyla kutlandı
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