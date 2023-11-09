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SON DAKİKA | Beyaz Saray: İsrail Gazze'nin kuzeyindeki çatışmalara her gün dört saat ara verecek
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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231109/guney-kibris-gazzeye-yardim-ulastiracak-deniz-koridoru-planini-acikladi-1077245315.html
Güney Kıbrıs, Gazze'ye yardım ulaştıracak deniz koridoru planını açıkladı
Güney Kıbrıs, Gazze'ye yardım ulaştıracak deniz koridoru planını açıkladı
Güney Kıbrıs Cumhurbaşkanı Hristodulidis, Gazze'ye daha fazla yardım ulaştırılmasına yardımcı olacak bir deniz koridoru açılması önerisinin ana hatlarını... 09.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-09T18:23+0300
2023-11-09T18:23+0300
israil- filistin çatışması
nikos hristodulidis
kiryakos miçotakis
güney kıbrıs rum yönetimi
güney kıbrıs
yunanistan
gazze
gazze şeridi
israil
israil-filistin
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Güney Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis Gazze'ye daha fazla yardım ulaştırılmasına yardımcı olacak bir deniz koridoru açılması önerisinin ana hatlarını çizdiklerini belirterek bu planın hızla hayata geçirilebileceğini ancak diplomatların zorluklarla karşılaştığını söyledi.Cumhurbaşkanı Hristodulidis Paris'te düzenlenen bir insani yardım konferansında sunduğu plana göre yardımlar, yaklaşık 370 km uzaklıktaki Avrupa Birliği üyesi Güney Kıbrıs'ın Akdeniz adasından deniz yoluyla Gazze'ye gönderilecek.Hristodulidis 25 sayfalık teklifle ilgili olarak "Bunu derhal uygulamaya koymayı umuyoruz" dedi.Planda İsrail'in Gazze'ye hava ve kara saldırısı başlatmasından bu yana Mısır ile Filistin bölgesi arasındaki Refah Sınır Kapısı'ndan yapılan sınırlı sevkiyatın ötesinde Gazze Şeridi'ne insani yardım kapasitesinin arttırılmasının amaçlandığını belirtildi.Ancak diplomatların söz konusu planın lojistik, siyasi ve aynı zamanda güvenlik sorunlarıyla karşı karşıya kalabileceği konusunda uyarıda bulunduklarının altı çizildi.İsrail'den plana ilişkin henüz bir yorum yapılmadıHristodulidis, operasyon merkezinin Güney Kıbrıs'ın güneyinde, bir liman ile havaalanının bulunduğu ve 33 ülkeyle koordinasyon merkezinin halihazırda mevcut olduğu Larnaka kentinde olacağını söyledi.Limanın kapasitesinin 200 bin ton insani yardım ve gemi başına 2 bin ton yardım transferi yapılabilecek düzeyde olduğu açıklandı. Hristodulidis insani yardımın Güney Kıbrıs'a ulaşacağını ve İsrail'in de dahil olduğu ortak bir komite tarafından her gün kontrol edilen gemilerle gönderileceğini söyledi. Söz konusu plana göre konvoylar yüklendikten sonra savaş gemileri tarafından Gazze sahilinde belirlenen bir bölgeye kadar takip edilecek ve buradan güvenli, tarafsız bir bölgeye gönderilecek.Hristodulidis, "Orta ve uzun vadede bir liman ve yüzer liman belirlemek için çeşitli adımlar var" diyerek Avrupa Komisyonu, Yunanistan, Fransa ve Hollanda'nın bu sürece dahil olmaya istekli olduğunu sözlerine ekledi.Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ise liman altyapısını oluşturmak için Gazze'nin güneyinde bir bölge belirlenmesinin elzem olduğunu belirterek bu koşulların yerine getirilmesi halinde Yunanistan'ın donanma gemileriyle yardım etmeye hazır olacağının altını çizdi.Güney Kıbrıs'ın önerisine ek olarak diplomatlar, Fransa'nın da bu fikri daha da ileri götürmeyi ve ağır yaralıların Akdeniz'de Gazze açıklarındaki hastane gemilerine tahliyesi için koridoru genişletmeyi önerdiğini söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20231105/abd-disisleri-bakani-blinken-turkiye-ziyareti-oncesi-kibrista--1077101217.html
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nikos hristodulidis, kiryakos miçotakis, güney kıbrıs rum yönetimi, güney kıbrıs, yunanistan, gazze, gazze şeridi, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu
nikos hristodulidis, kiryakos miçotakis, güney kıbrıs rum yönetimi, güney kıbrıs, yunanistan, gazze, gazze şeridi, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu

Güney Kıbrıs, Gazze'ye yardım ulaştıracak deniz koridoru planını açıkladı

18:23 09.11.2023
© AFP 2023 / IAKOVOS HATZISTAVROUNikos Hristodulidis
Nikos Hristodulidis - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2023
© AFP 2023 / IAKOVOS HATZISTAVROU
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Güney Kıbrıs Cumhurbaşkanı Hristodulidis, Gazze'ye daha fazla yardım ulaştırılmasına yardımcı olacak bir deniz koridoru açılması önerisinin ana hatlarını çizdiklerini duyurdu.
Güney Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis Gazze'ye daha fazla yardım ulaştırılmasına yardımcı olacak bir deniz koridoru açılması önerisinin ana hatlarını çizdiklerini belirterek bu planın hızla hayata geçirilebileceğini ancak diplomatların zorluklarla karşılaştığını söyledi.
Cumhurbaşkanı Hristodulidis Paris'te düzenlenen bir insani yardım konferansında sunduğu plana göre yardımlar, yaklaşık 370 km uzaklıktaki Avrupa Birliği üyesi Güney Kıbrıs'ın Akdeniz adasından deniz yoluyla Gazze'ye gönderilecek.
Hristodulidis 25 sayfalık teklifle ilgili olarak "Bunu derhal uygulamaya koymayı umuyoruz" dedi.
Planda İsrail'in Gazze'ye hava ve kara saldırısı başlatmasından bu yana Mısır ile Filistin bölgesi arasındaki Refah Sınır Kapısı'ndan yapılan sınırlı sevkiyatın ötesinde Gazze Şeridi'ne insani yardım kapasitesinin arttırılmasının amaçlandığını belirtildi.
Ancak diplomatların söz konusu planın lojistik, siyasi ve aynı zamanda güvenlik sorunlarıyla karşı karşıya kalabileceği konusunda uyarıda bulunduklarının altı çizildi.

İsrail'den plana ilişkin henüz bir yorum yapılmadı

Hristodulidis, operasyon merkezinin Güney Kıbrıs'ın güneyinde, bir liman ile havaalanının bulunduğu ve 33 ülkeyle koordinasyon merkezinin halihazırda mevcut olduğu Larnaka kentinde olacağını söyledi.
Limanın kapasitesinin 200 bin ton insani yardım ve gemi başına 2 bin ton yardım transferi yapılabilecek düzeyde olduğu açıklandı. Hristodulidis insani yardımın Güney Kıbrıs'a ulaşacağını ve İsrail'in de dahil olduğu ortak bir komite tarafından her gün kontrol edilen gemilerle gönderileceğini söyledi. Söz konusu plana göre konvoylar yüklendikten sonra savaş gemileri tarafından Gazze sahilinde belirlenen bir bölgeye kadar takip edilecek ve buradan güvenli, tarafsız bir bölgeye gönderilecek.
Hristodulidis, "Orta ve uzun vadede bir liman ve yüzer liman belirlemek için çeşitli adımlar var" diyerek Avrupa Komisyonu, Yunanistan, Fransa ve Hollanda'nın bu sürece dahil olmaya istekli olduğunu sözlerine ekledi.
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ise liman altyapısını oluşturmak için Gazze'nin güneyinde bir bölge belirlenmesinin elzem olduğunu belirterek bu koşulların yerine getirilmesi halinde Yunanistan'ın donanma gemileriyle yardım etmeye hazır olacağının altını çizdi.
Güney Kıbrıs'ın önerisine ek olarak diplomatlar, Fransa'nın da bu fikri daha da ileri götürmeyi ve ağır yaralıların Akdeniz'de Gazze açıklarındaki hastane gemilerine tahliyesi için koridoru genişletmeyi önerdiğini söyledi.
Antony Blinken - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2023
DÜNYA
ABD Dışişleri Bakanı Blinken Güney Kıbrıs lideri Hristodulidis ile bir araya geldi
5 Kasım, 17:32
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