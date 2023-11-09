https://sputniknews.com.tr/20231109/filistin-maliye-bakanligi-israil-vergi-gelirlerinin-cogunu-kesti-biz-de-almayi-reddettik-1077249157.html

Filistin Maliye Bakanlığı: İsrail, vergi gelirlerinin çoğunu kesti, biz de almayı reddettik

Filistin Maliye Bakanlığı: İsrail, vergi gelirlerinin çoğunu kesti, biz de almayı reddettik

Filistin Maliye Bakanlığı, İsrail'in ekim ayından itibaren Filistin hükümeti adına topladığı vergi fonunun çoğunu kestiğini, bu nedenle fonu almayı... 09.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-09T19:44+0300

2023-11-09T19:44+0300

2023-11-09T19:44+0300

israil- filistin çatışması

filistin maliye bakanlığı

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israil-filistin sorunu

israil

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İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne saldırıları 34. gününde artarak sürerken, İsrail'in Filistin hükümeti adına topladığı vergi fonunun çoğunu kestiği bildirildi.Filistin Maliye Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in, bir kısmı Gazze Şeridi ve Filistinli tutuklulara verildiği gerekçesiyle vergi fonundan 600 milyon şekel (yaklaşık 156 milyon dolar) kesinti yaptığı aktarıldı."Atılan bu yasa dışı ve düşmanca adım üzerine Filistin hükümeti, eksik vergi fonunu reddetme kararı aldı. Bu sabah itibariyle de bunu gerçekten yaptı." denilen açıklamada, kamu çalışanlarının aylık maaşlarının ödenmesinde birincil kaynağı Filistin vergi gelirlerinin oluşturduğu ve ekim ayı maaşlarının ödenmesinde gecikme yaşanacağı bilgisi verildi.İsrail Bakanlar Kurulu, 3 Kasım'daki açıklamasında, "İsrail, Gazze Şeridi ile tüm iletişimi kesecek, artık (İsrail'de) Gazze'den Filistinli işçi kalmayacak ve savaşın başladığı gün İsrail'de bulunan işçiler Gazze'ye geri dönecek." ifadelerine yer vermişti.Filistin yönetimi de 5 Kasım'da İsrail'in Filistin hükümeti adına topladığı vergi fonundan Gazze Şeridi'ne ve Filistinli tutuklulara ayrılan miktarın kesilmesi kararı sonrasında vergi fonunu almayı reddettiği bir açıklama yapmıştı.Filistin vergi fonları; İsrail'den veya İsrail aracılığıyla Filistin pazarına ithal edilen mallara uygulanan vergi ve harçlar olarak biliniyor. İsrail Maliye Bakanlığı aylık yaklaşık 210 milyon dolara ulaşan bu vergileri yüzde 3'ü karşılığında tahsil ediyor.İsrail ile Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) arasında 1994'te imzalanan Paris Ekonomi Protokolü gereğince İsrail yönetimi, kontrolü altındaki sınır kapılarından Filistinliler adına topladığı yıllık 2 milyar doları Filistin hazinesine aktarıyor.

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