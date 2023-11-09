https://sputniknews.com.tr/20231109/erbildeki-abd-ussunee-bomba-yuklu-iha-saldirisi-1077250694.html

Erbil'deki ABD üssüne bomba yüklü İHA saldırısı

Erbil'deki ABD üssüne bomba yüklü İHA saldırısı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) Erbil kentinde yer alan ve ABD askerlerinin bulunduğu askeri üsse İHA’lı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu üste yangın... 09.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-09T21:49+0300

2023-11-09T21:49+0300

2023-11-09T21:53+0300

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Irak'ta Erbil kentinin Harir kasabasında yer alan ABD öncülüğündeki IŞİD koalisyona ait üsse bomba yüklü insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlendi.Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Terörle Mücadele Birimi, resmi Facebook sayfasından konuya ilişkin bir açıklama yayımladı.Açıklamada, saat 19.15’te bomba yüklü İHA ile Harir Üssü'ne saldırı gerçekleştirildiği ve saldırı nedeniyle üssün yakıt deposunda yangın çıktığı kaydedildi.Açıklamada, ayrıca "üssün 20 Ekim'de boşaltıldığı" bilgisine yer verildi.IKBY Terörle Mücadele Birimi, öğleden sonra yaptığı açıklamada, Harir'deki üsse dün gece bomba yüklü iki İHA ile saldırı düzenlendiğini, olayda can kaybı, yaralanma ya da hasar oluşmadığını belirtmişti.Harir kasabası, Erbil’in yaklaşık 70 kilometre kuzeydoğusunda yer alıyor.

https://sputniknews.com.tr/20231109/pentagon-abd-gucleri-bidenin-direktifiyle-suriyenin-dogusundaki-bir-bolgeyi-vurdu-1077217368.html

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