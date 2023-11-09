https://sputniknews.com.tr/20231109/chp--tbmm-genel-kurulunu-terk-etmeme-eylemine-basliyor-1077241672.html
CHP, TBMM Genel Kurulu'nu terk etmeme eylemine başlıyor
CHP, TBMM Genel Kurulu'nu terk etmeme eylemine başlıyor
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Danışma Kurulu toplantısının yapılmayacağını bu sebeple de bugünden itibaren TBMM Genel Kurulu'nu terk etmeme eylemine... 09.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-09T16:56+0300
2023-11-09T16:56+0300
2023-11-09T16:56+0300
politika
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CHP Genel Başkanı Özel, yaptığı açıklamada TBMM Danışma Kurulu'nun toplanmayacağı bildirdi. "Meclis Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş tarafından yapılacağı bildirilen ve saat 17.00'de toplanması beklenen Danışma Kurulu toplantısının yapılmayacağını öğrendim" ifadesini kullanan Özel, TBMM Genel Kurulu'nu terk etmeme eylemine başladıklarını duyurdu.Özgür Özel "Bu durumda dün gerçekleştirdiğimiz olağanüstü grup toplantısında aldığımız karar gereği, yargı krizi ve darbe girişimini gündemde tutmak amacıyla bugünden itibaren TBMM Genel Kurulu'nu terk etmeme eylemine başlıyoruz" dedi.Danışma Kurulu'nun, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un çağrısıyla bugün Yargıtay'ın kararını görüşmesi bekleniyordu.
https://sputniknews.com.tr/20231109/tbmm-danisma-kurulu-yargitayin-aym-karariyla-ilgili-olaganustu-toplanacak-1077231015.html
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chp, tbmm, özgür özel, eylem
CHP, TBMM Genel Kurulu'nu terk etmeme eylemine başlıyor
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Danışma Kurulu toplantısının yapılmayacağını bu sebeple de bugünden itibaren TBMM Genel Kurulu'nu terk etmeme eylemine başlayacaklarını duyurdu.
CHP Genel Başkanı Özel, yaptığı açıklamada TBMM Danışma Kurulu'nun toplanmayacağı bildirdi. "Meclis Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş tarafından yapılacağı bildirilen ve saat 17.00'de toplanması beklenen Danışma Kurulu toplantısının yapılmayacağını öğrendim" ifadesini kullanan Özel, TBMM Genel Kurulu'nu terk etmeme eylemine başladıklarını duyurdu.
Özgür Özel "Bu durumda dün gerçekleştirdiğimiz olağanüstü grup toplantısında aldığımız karar gereği, yargı krizi ve darbe girişimini gündemde tutmak amacıyla bugünden itibaren TBMM Genel Kurulu'nu terk etmeme eylemine başlıyoruz" dedi.
Danışma Kurulu'nun, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un çağrısıyla bugün Yargıtay'ın kararını görüşmesi bekleniyordu.