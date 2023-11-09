https://sputniknews.com.tr/20231109/bakan-yerlikaya-acikladi-ankara-merkezli-narkoguc-operasyonlarinda-210-gozalti-1077219705.html
Bakan Yerlikaya açıkladı: Ankara merkezli 'Narkogüç' operasyonlarında 210 gözaltı
Bakan Yerlikaya açıkladı: Ankara merkezli 'Narkogüç' operasyonlarında 210 gözaltı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara merkezli 32 ilde düzenlenen Narkogüç operasyonları kapsamında örgüt liderliğini yabancı uyruklu Jamukhan Ulus’un yaptığı... 09.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-09T08:08+0300
2023-11-09T08:08+0300
2023-11-09T08:11+0300
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/i/logo/logo-social.png
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ali yerlikaya
Bakan Yerlikaya açıkladı: Ankara merkezli 'Narkogüç' operasyonlarında 210 gözaltı
08:08 09.11.2023 (güncellendi: 08:11 09.11.2023) Abone ol
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara merkezli 32 ilde düzenlenen Narkogüç operasyonları kapsamında örgüt liderliğini yabancı uyruklu Jamukhan Ulus’un yaptığı zehir taciri ile birlikte 210 şüphelinin yakalandığını açıkladı.