https://sputniknews.com.tr/20231109/abd-disisleri-bakanligi-nukleer-reaktor-yakitinin-yuzde-20sini-rusyadan-satin-aliyoruz-1077217006.html
ABD Dışişleri Bakanlığı: Nükleer reaktör yakıtının yüzde 20'sini Rusya'dan satın alıyoruz
ABD Dışişleri Bakanlığı: Nükleer reaktör yakıtının yüzde 20'sini Rusya'dan satın alıyoruz
ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Geoffrey Pyatt, ABD’nin nükleer reaktör yakıtının yüzde 20'sini Rusya'dan satın aldığını belirtti. 09.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-09T01:25+0300
2023-11-09T01:25+0300
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ABD Enerji Kaynaklarından Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Geoffrey Pyatt, Senato’da yaptığı konuşmada ABD’nin nükleer reaktör yakıtının yüzde 20'sini hala Rusya'dan satın aldığını, ABD yönetiminin Rus nükleer yakıtı ithalatına yasak getirilmesi olasılığına olumlu baktığını söyledi.Pyatt, “ABD’deki nükleer reaktörlerimizde kullanılan yakıtın yaklaşık yüzde 20'si hala Rusya'dan geliyor” dedi.Pyatt, ABD Başkanı Joe Biden'ın Rus yakıtına bağımlılığı azaltmak için ABD Kongresi'nden ek 2.2 milyar dolar talep ettiğini ve ABD yönetiminin Rus nükleer yakıtı ithalatına yasak getirilmesi olasılığına olumlu baktığını kaydetti.Daha önce ABD Enerji Bakanlığı Nükleer Enerji Ofisi Başkanı Catherine Huff, Rus nükleer yakıtına bağımlılığın ciddi bir endişe kaynağı olduğunu ve ülkenin ulusal güvenliğine önemli bir tehdit oluşturduğu görüşünü dile getirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20231102/abd-ulusal-guvenlik-konseyi-yetkilisi-nukleer-deneme-planlamiyoruz-1077014670.html
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abd dışişleri bakanlığı, reaktör, reaktör, nükleer reaktör, abd, abd, rusya
abd dışişleri bakanlığı, reaktör, reaktör, nükleer reaktör, abd, abd, rusya
ABD Dışişleri Bakanlığı: Nükleer reaktör yakıtının yüzde 20'sini Rusya'dan satın alıyoruz
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ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Geoffrey Pyatt, ABD’nin nükleer reaktör yakıtının yüzde 20'sini Rusya'dan satın aldığını belirtti.
ABD Enerji Kaynaklarından Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Geoffrey Pyatt, Senato’da yaptığı konuşmada ABD’nin nükleer reaktör yakıtının yüzde 20'sini hala Rusya'dan satın aldığını, ABD yönetiminin Rus nükleer yakıtı ithalatına yasak getirilmesi olasılığına olumlu baktığını söyledi.
Pyatt, “ABD’deki nükleer reaktörlerimizde kullanılan yakıtın yaklaşık yüzde 20'si hala Rusya'dan geliyor” dedi.
Pyatt, ABD Başkanı Joe Biden'ın Rus yakıtına bağımlılığı azaltmak için ABD Kongresi'nden ek 2.2 milyar dolar talep ettiğini ve ABD yönetiminin Rus nükleer yakıtı ithalatına yasak getirilmesi olasılığına olumlu baktığını kaydetti.
Daha önce ABD Enerji Bakanlığı Nükleer Enerji Ofisi Başkanı Catherine Huff, Rus nükleer yakıtına bağımlılığın ciddi bir endişe kaynağı olduğunu ve ülkenin ulusal güvenliğine önemli bir tehdit oluşturduğu görüşünü dile getirmişti.