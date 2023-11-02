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ABD Ulusal Güvenlik Konseyi yetkilisi: Nükleer deneme planlamıyoruz
ABD Ulusal Güvenlik Konseyi yetkilisi: Nükleer deneme planlamıyoruz
ABD Ulusal Güvenlik Konseyi yetkilisi Vaddi, ülkesinin nükleer deneme yapma niyetinde olmadığını belirtti. 02.11.2023, Sputnik Türkiye
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ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Silah Kontrolü Müdürü Pranay Vaddi, Rus gazetesi Kommersant’a açıklamasında, Rusya’nın, nükleer silah denemelerinin yasaklanmasını öngören Kapsamlı Nükleer Deneme Yasağı Antlaşması’na (CTBT) olan onayını geri çekmesini değerlendirdi.Vaddi, “ABD’nin hiçbir nükleer patlayıcı madde denemesi yapma ihtiyacı veya planı yok. CTBT’ye ve yürürlüğe girmesine olan güçlü desteğimizi bir kez daha açıkladık ve sıfır verimli nükleer patlayıcı madde denemelerinin askıya alınması anlaşmasına bağlı kalmaya devam ediyoruz” açıklamasında bulundu.Rusya’nın CTBT’ye olan onayı geri çekmesini, “doğru olmayan yönde atılan” ve ülkeleri anlaşmanın yürürlüğe girmesine yaklaştırmayan, aksine uzaklaştıran bir adım olarak gördüklerini kaydeden Vaddi, sözlerini şöyle sürdürdü:Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, CTBT’nin onayını iptal eden tasarıyı imzalamıştı.
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ABD Ulusal Güvenlik Konseyi yetkilisi: Nükleer deneme planlamıyoruz

21:36 02.11.2023
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ABD Ulusal Güvenlik Konseyi yetkilisi Vaddi, ülkesinin nükleer deneme yapma niyetinde olmadığını belirtti.
ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Silah Kontrolü Müdürü Pranay Vaddi, Rus gazetesi Kommersant’a açıklamasında, Rusya’nın, nükleer silah denemelerinin yasaklanmasını öngören Kapsamlı Nükleer Deneme Yasağı Antlaşması’na (CTBT) olan onayını geri çekmesini değerlendirdi.
Vaddi, “ABD’nin hiçbir nükleer patlayıcı madde denemesi yapma ihtiyacı veya planı yok. CTBT’ye ve yürürlüğe girmesine olan güçlü desteğimizi bir kez daha açıkladık ve sıfır verimli nükleer patlayıcı madde denemelerinin askıya alınması anlaşmasına bağlı kalmaya devam ediyoruz” açıklamasında bulundu.
Rusya’nın CTBT’ye olan onayı geri çekmesini, “doğru olmayan yönde atılan” ve ülkeleri anlaşmanın yürürlüğe girmesine yaklaştırmayan, aksine uzaklaştıran bir adım olarak gördüklerini kaydeden Vaddi, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Rus yetkililer, onayın geri çekilmesinin denemelerin yeniden başlaması anlamına gelmediğini belirttiler ve biz Moskova’yı bu güvencelerini yerine getirmeye çağırıyoruz. CTBT’yi imzalayan taraflardan biri olan Rusya, ABD gibi bu sözleşmenin hükümlerine bağlı kalmaya devam ediyor. ABD, CTBT’nin yürürlüğe girmesini destekliyor ve sıfır verimli nükleer patlayıcı denemelerinin askıya alınmasıyla ilgili taahhüdünü yeniden teyit ediyor. Nükleer patlayıcı denemelerini yasaklayan küresel normu korumamız kritik önem taşıyor.”
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, CTBT’nin onayını iptal eden tasarıyı imzalamıştı.
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