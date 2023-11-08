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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı, Mısır Büyükelçisi ile silahların kontrolü konusunu görüştü
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı, Mısır Büyükelçisi ile silahların kontrolü konusunu görüştü
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov ve Mısır’ın Moskova Büyükelçisi Nazih Nagari silahların kontrolü ve BRICS çerçevesinde işbirliği konularını... 08.11.2023, Sputnik Türkiye
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dünya
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
sergey ryabkov
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Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov’un Mısır’ın Moskova Büyükelçisi Nazih Nagari ile silahların kontrolü ve nükleer silahların yayılmasının önlenmesinin yanı sıra BRICS çerçevesinde işbirliği konularını görüştüğü belirtildi.Açıklamada, “Görüşmede, küresel ve bölgesel istikrarın sağlanması, silahların kontrolü ve nükleer silahların yayılmasının önlenmesinin yanı sıra, 2024 yılındaki Rusya’nın dönem başkanlığı bağlamında BRICS çerçevesinde işbirliği konuları ele alındı” denildi.
https://sputniknews.com.tr/20230930/vladimir-putin-rusya-brics-ulkelerinin-kalkinma-umutlarina-yardimci-olacak-1075893701.html
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı, Mısır Büyükelçisi ile silahların kontrolü konusunu görüştü

01:50 08.11.2023
© Sputnik / Multimedya arşivine gidinRusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2023
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov ve Mısır’ın Moskova Büyükelçisi Nazih Nagari silahların kontrolü ve BRICS çerçevesinde işbirliği konularını görüştü.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov’un Mısır’ın Moskova Büyükelçisi Nazih Nagari ile silahların kontrolü ve nükleer silahların yayılmasının önlenmesinin yanı sıra BRICS çerçevesinde işbirliği konularını görüştüğü belirtildi.
Açıklamada, “Görüşmede, küresel ve bölgesel istikrarın sağlanması, silahların kontrolü ve nükleer silahların yayılmasının önlenmesinin yanı sıra, 2024 yılındaki Rusya’nın dönem başkanlığı bağlamında BRICS çerçevesinde işbirliği konuları ele alındı” denildi.
Rusya Devlet Bakanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2023
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