https://sputniknews.com.tr/20231108/rusya-disisleri-bakan-yardimcisi-misir-buyukelcisi-ile-silahlarin-kontrolu-konusunu-gorustu-1077170859.html
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı, Mısır Büyükelçisi ile silahların kontrolü konusunu görüştü
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı, Mısır Büyükelçisi ile silahların kontrolü konusunu görüştü
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov ve Mısır’ın Moskova Büyükelçisi Nazih Nagari silahların kontrolü ve BRICS çerçevesinde işbirliği konularını... 08.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-08T01:50+0300
2023-11-08T01:50+0300
2023-11-08T01:50+0300
dünya
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
sergey ryabkov
brics
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Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov’un Mısır’ın Moskova Büyükelçisi Nazih Nagari ile silahların kontrolü ve nükleer silahların yayılmasının önlenmesinin yanı sıra BRICS çerçevesinde işbirliği konularını görüştüğü belirtildi.Açıklamada, “Görüşmede, küresel ve bölgesel istikrarın sağlanması, silahların kontrolü ve nükleer silahların yayılmasının önlenmesinin yanı sıra, 2024 yılındaki Rusya’nın dönem başkanlığı bağlamında BRICS çerçevesinde işbirliği konuları ele alındı” denildi.
https://sputniknews.com.tr/20230930/vladimir-putin-rusya-brics-ulkelerinin-kalkinma-umutlarina-yardimci-olacak-1075893701.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey ryabkov, brics, brics
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı, Mısır Büyükelçisi ile silahların kontrolü konusunu görüştü
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov ve Mısır’ın Moskova Büyükelçisi Nazih Nagari silahların kontrolü ve BRICS çerçevesinde işbirliği konularını görüştü.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov’un Mısır’ın Moskova Büyükelçisi Nazih Nagari ile silahların kontrolü ve nükleer silahların yayılmasının önlenmesinin yanı sıra BRICS çerçevesinde işbirliği konularını görüştüğü belirtildi.
Açıklamada, “Görüşmede, küresel ve bölgesel istikrarın sağlanması, silahların kontrolü ve nükleer silahların yayılmasının önlenmesinin yanı sıra, 2024 yılındaki Rusya’nın dönem başkanlığı bağlamında BRICS çerçevesinde işbirliği konuları ele alındı” denildi.