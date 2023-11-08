https://sputniknews.com.tr/20231108/rusya-disisleri-bakan-yardimcisi-gruskove-ve-buyukelci-bilgic-ikili-iliskileri-gorustu-1077214358.html
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Gruşkove ve Büyükelçi Bilgiç ikili ilişkileri görüştü
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Gruşkove ve Büyükelçi Bilgiç ikili ilişkileri görüştü
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko’nun bugün Türkiye’nin yeni atanan Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç’i kabul ederek ikili ilişkileri görüştüğü... 08.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-08T21:57+0300
2023-11-08T21:57+0300
2023-11-08T21:57+0300
dünya
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
türkiye
aleksandr gruşko
tanju bilgiç
tanju bilgiç
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Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın yazılı açıklamasında, “8 Kasım’da, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Gruşko, Moskova’da diplomatik misyonu başlayan Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Bilgiç’i kabul etti. Bilgiç, güven mektubunun ve selefinin geri çağırma mektubunun suretlerini takdim etti” ifadesine yer verildi.Görüşme sırasında, bu ay yapılması planlanan dışişleri bakanlıkları arası görüşmeler ve 18. Rusya-Türkiye Karma Hükümetler Arası Ticari ve Ekonomik İşbirliği Komisyonu toplantısı dahil ikili işbirliğinin güncel konuları ele alındı.Açıklamada, “Çok çeşitli güncel uluslararası konular ele alındı” dendi.
https://sputniknews.com.tr/20231101/turkiyenin-moskova-buyukelcisi-tanju-bilgic-goreve-basladi-1076980163.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, türkiye, aleksandr gruşko, tanju bilgiç, tanju bilgiç
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, türkiye, aleksandr gruşko, tanju bilgiç, tanju bilgiç
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Gruşkove ve Büyükelçi Bilgiç ikili ilişkileri görüştü
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko’nun bugün Türkiye’nin yeni atanan Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç’i kabul ederek ikili ilişkileri görüştüğü belirtildi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın yazılı açıklamasında, “8 Kasım’da, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Gruşko, Moskova’da diplomatik misyonu başlayan Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Bilgiç’i kabul etti. Bilgiç, güven mektubunun ve selefinin geri çağırma mektubunun suretlerini takdim etti” ifadesine yer verildi.
Görüşme sırasında, bu ay yapılması planlanan dışişleri bakanlıkları arası görüşmeler ve 18. Rusya-Türkiye Karma Hükümetler Arası Ticari ve Ekonomik İşbirliği Komisyonu toplantısı dahil ikili işbirliğinin güncel konuları ele alındı.
Açıklamada, “Çok çeşitli güncel uluslararası konular ele alındı” dendi.