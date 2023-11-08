https://sputniknews.com.tr/20231108/prof-dr-ortayli-turkiyede-tuhaf-bir-haddini-bilmezlik-var-1077196101.html

Prof. Dr. Ortaylı: Türkiye’de tuhaf bir haddini bilmezlik var

Prof. Dr. Ortaylı: Türkiye’de tuhaf bir haddini bilmezlik var

Ünlü tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, “Üniversitelerin hocaları ve talebeleri ortaokul, lise öğrencisine tarih öğretebilecek adamı yetiştirmiyorlar... 08.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-08T14:28+0300

2023-11-08T14:28+0300

2023-11-08T14:28+0300

yaşam

ilber ortaylı

tarih

eğitim

cahil

öğretmen

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Gazi Üniversitesi tarafından Mimar Kemaleddin Salonu'nda “100. Yılda Cumhuriyet ve Eğitim” başlıklı konferans düzenlendi. Konferansa konuşmacı olarak katılan ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, “Türkiye’de tuhaf bir haddini bilmezlik var. İnsanlar, uzak kasabaların kahvehanelerinde ve meyhanelerinde bir sürü saçma şeyin yanında politika ve tarih de konuşurlar. Tarihin bir ihtisas işi olduğunu, ihtisas değilse bile bir bilgi birikimi işi olduğunu düşünemezler. Maalesef tarih eğitmenlerimiz bu meseleyi halledemiyorlar. Üniversitelerin hocaları ve talebeleri ortaokul, lise öğrencisine tarih öğretebilecek adamı yetiştirmiyorlar. Benim tarih diplomamın arkasında ‘pedagojik belgesi almamıştır’ diyor. Alsan ne olacak ki sanki? O pedagoji dersinin nasıl öğretildiğini biliyorum. Lisede tarih öğretmeyi bilmiyorlar. Şimdi de zaten tarih derslerini sürekli kırpıyorlar ‘O konu okutulmasın, bu konu okutulsun’ diyerek. Talim ve Terbiye Kurulu gibi kurumlara karşı değilim fakat iyi çalışması ve bilgili olmaları gerekir” dedi.'Türkiye’de ordu çok mühim bir müessesedir'Batılılaşmanın keyfi bir mesele olmadığını ifade eden Prof. Dr. Ortaylı, şunları söyledi:'Cumhuriyeti ayakta tutmadığınız zaman gidecek bir yerinizin olmadığını bilin'Türkiye Cumhuriyeti’nin her şeye rağmen kendini gösteren bir memleket olduğuna inandığını ifade eden Ortaylı, “Etrafla mukayese ettiğin zaman şükrediyorum. Bunu ayakta tutmak vazifemiz. Bunu ayakta tutmadığınız zaman gidecek bir yerinizin olmadığını bilin" dedi. Ortaylı şöyle devam etti:

https://sputniknews.com.tr/20231103/prof-dr-ilber-ortayli-genclere-ataturku-anlatti-cephedeyken-bile-kitap-okuyordu-1077045890.html

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ilber ortaylı, tarih, eğitim, cahil, öğretmen