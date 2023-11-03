https://sputniknews.com.tr/20231103/prof-dr-ilber-ortayli-genclere-ataturku-anlatti-cephedeyken-bile-kitap-okuyordu-1077045890.html
Prof. Dr. İlber Ortaylı gençlere Atatürk'ü anlattı: 'Cephedeyken bile kitap okuyordu'
Prof. Dr. İlber Ortaylı gençlere Atatürk'ü anlattı: 'Cephedeyken bile kitap okuyordu'
Kocaeli'de düzenlenen 4. Kitap Günlerine katılan Prof. Dr. İlber Ortaylı, gerçekleştirdiği söyleşide gençlere Mustafa Kemal Atatürk’ü anlattı. 03.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-03T19:24+0300
2023-11-03T19:24+0300
2023-11-03T19:24+0300
türkiye
ilber ortaylı
mustafa kemal atatürk
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Çayırova Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği 4. Kitap Günlerinin ilk konuğu tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı ve Şermin Yaşar oldu. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde ‘Cumhuriyet’in ilk sabahı’ konulu söyleşi gerçekleştirdi.Şermin Yaşar’ın sorduğu sorular üzerine Atatürk’ün hayatından örnekler veren İlber Ortaylı, Atatürk’ün cephedeyken bile kitap okuduğuna dikkat çekti. Ortaylı, şunları söyledi:
https://sputniknews.com.tr/20231029/bakan-yerlikaya-selam-olsun-gazi-mustafa-kemal-ataturke-cumhuriyetimizin-100-yasi-kutlu-olsun-1076830520.html
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ilber ortaylı, mustafa kemal atatürk
ilber ortaylı, mustafa kemal atatürk
Prof. Dr. İlber Ortaylı gençlere Atatürk'ü anlattı: 'Cephedeyken bile kitap okuyordu'
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Kocaeli'de düzenlenen 4. Kitap Günlerine katılan Prof. Dr. İlber Ortaylı, gerçekleştirdiği söyleşide gençlere Mustafa Kemal Atatürk’ü anlattı.
Çayırova Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği 4. Kitap Günlerinin ilk konuğu tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı ve Şermin Yaşar oldu. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde ‘Cumhuriyet’in ilk sabahı’ konulu söyleşi gerçekleştirdi.
Şermin Yaşar’ın sorduğu sorular üzerine Atatürk’ün hayatından örnekler veren İlber Ortaylı, Atatürk’ün cephedeyken bile kitap okuduğuna dikkat çekti. Ortaylı, şunları söyledi:
"Çocuklar için coğrafyayı sevdirici şeyler yapın. Atatürk de coğrafyayı çok iyi bilen bir liderdi. Onun için stratejik bakımdan önemli bir konumda. Vatan tarihini, İslam tarihini ve Türk tarihini öğrenmek zorundasınız. Çocuklarınıza kitap okutmalıyız. Atatürk cephedeyken bile kitap okuyordu."