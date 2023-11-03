Prof. Dr. İlber Ortaylı gençlere Atatürk'ü anlattı: 'Cephedeyken bile kitap okuyordu'

"Çocuklar için coğrafyayı sevdirici şeyler yapın. Atatürk de coğrafyayı çok iyi bilen bir liderdi. Onun için stratejik bakımdan önemli bir konumda. Vatan tarihini, İslam tarihini ve Türk tarihini öğrenmek zorundasınız. Çocuklarınıza kitap okutmalıyız. Atatürk cephedeyken bile kitap okuyordu."