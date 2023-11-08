https://sputniknews.com.tr/20231108/pentagon-hazine-bakanligi-ve-disisleri-bakanligi-abd-kongresini-ukraynaya-para-vermeye-cagirdi-1077159569.html

Pentagon, Hazine Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı ABD Kongresi'ni Ukrayna'ya para vermeye çağırdı

Pentagon, Hazine Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı ABD Kongresi'ni Ukrayna'ya para vermeye çağırdı

Pentagon, Maliye Bakanlığı ve Dışişleri Bakanı ABD Kongresi'ni Ukrayna'ya yardım yapmaya çağırdı. 08.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-08T00:13+0300

2023-11-08T00:13+0300

2023-11-08T00:13+0300

ukrayna krizi

ukrayna

abd hazine bakanlığı

abd savunma bakanlığı (pentagon)

abd dışişleri bakanlığı

abd uluslararası kalkınma ajansı (usaid)

janet yellen

lloyd austin

antony blinken

samantha power

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/16/1076595872_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_a3415f6cfa9d5d683cf8e129977e8c62.jpg

ABD Hazine Bakanlığı, ABD kurumlarının başkanlarının Kongre'yi Kiev'e 11.8 milyar dolarlık bütçe yardımını onaylamaya çağırdığını açıkladı.Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Maliye Bakanlığı Başkanı Janet Yellen, Savunma Bakanlığı Başkanı Lloyd Austin, Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ve Uluslararası Kalkınma Ajansı Başkanı Samantha Power, Kongre'ye bir mektup göndererek yönetimin Ukrayna için 11.8 milyar dolarlık doğrudan bütçe desteği talebine hızlandırılmış destek çağrısında bulundu" denildi.Raporda, ekonominin ve hükümetin işleyebilmesi ve Ukrayna'nın 'savaş alanında başarılı olabilmesi' için Kiev'in doğrudan bütçe desteğine ihtiyacı olduğunun altı çizildi.Daha önce Beyaz Saray, İsrail ve Ukrayna'ya diğer cephelerde de yardım etmek için Kongre'den fon talep etmişti. Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Temsilciler Meclisi ortak talebi değerlendirmeyi reddederek bunun alanlara bölünmesini ve Kiev'e yapılacak yardımın ayrıca görüşülmesini önermişti.

https://sputniknews.com.tr/20231101/bidenin-israil-ve-ukraynaya-yardim-plani-kongredeki-cumhuriyetcileri-boldu-1076974848.html

ukrayna

kiev

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ukrayna, abd hazine bakanlığı, abd savunma bakanlığı (pentagon), abd dışişleri bakanlığı, abd uluslararası kalkınma ajansı (usaid), janet yellen, lloyd austin, antony blinken, samantha power, kiev, kongre, temsilciler meclisi