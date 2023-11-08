https://sputniknews.com.tr/20231108/pentagon-hazine-bakanligi-ve-disisleri-bakanligi-abd-kongresini-ukraynaya-para-vermeye-cagirdi-1077159569.html
Pentagon, Hazine Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı ABD Kongresi'ni Ukrayna'ya para vermeye çağırdı
Pentagon, Hazine Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı ABD Kongresi'ni Ukrayna'ya para vermeye çağırdı
Pentagon, Maliye Bakanlığı ve Dışişleri Bakanı ABD Kongresi'ni Ukrayna'ya yardım yapmaya çağırdı. 08.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-08T00:13+0300
2023-11-08T00:13+0300
2023-11-08T00:13+0300
ukrayna krizi
ukrayna
abd hazine bakanlığı
abd savunma bakanlığı (pentagon)
abd dışişleri bakanlığı
abd uluslararası kalkınma ajansı (usaid)
janet yellen
lloyd austin
antony blinken
samantha power
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ABD Hazine Bakanlığı, ABD kurumlarının başkanlarının Kongre'yi Kiev'e 11.8 milyar dolarlık bütçe yardımını onaylamaya çağırdığını açıkladı.Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Maliye Bakanlığı Başkanı Janet Yellen, Savunma Bakanlığı Başkanı Lloyd Austin, Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ve Uluslararası Kalkınma Ajansı Başkanı Samantha Power, Kongre'ye bir mektup göndererek yönetimin Ukrayna için 11.8 milyar dolarlık doğrudan bütçe desteği talebine hızlandırılmış destek çağrısında bulundu" denildi.Raporda, ekonominin ve hükümetin işleyebilmesi ve Ukrayna'nın 'savaş alanında başarılı olabilmesi' için Kiev'in doğrudan bütçe desteğine ihtiyacı olduğunun altı çizildi.Daha önce Beyaz Saray, İsrail ve Ukrayna'ya diğer cephelerde de yardım etmek için Kongre'den fon talep etmişti. Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Temsilciler Meclisi ortak talebi değerlendirmeyi reddederek bunun alanlara bölünmesini ve Kiev'e yapılacak yardımın ayrıca görüşülmesini önermişti.
https://sputniknews.com.tr/20231101/bidenin-israil-ve-ukraynaya-yardim-plani-kongredeki-cumhuriyetcileri-boldu-1076974848.html
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ukrayna, abd hazine bakanlığı, abd savunma bakanlığı (pentagon), abd dışişleri bakanlığı, abd uluslararası kalkınma ajansı (usaid), janet yellen, lloyd austin, antony blinken, samantha power, kiev, kongre, temsilciler meclisi
ukrayna, abd hazine bakanlığı, abd savunma bakanlığı (pentagon), abd dışişleri bakanlığı, abd uluslararası kalkınma ajansı (usaid), janet yellen, lloyd austin, antony blinken, samantha power, kiev, kongre, temsilciler meclisi
Pentagon, Hazine Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı ABD Kongresi'ni Ukrayna'ya para vermeye çağırdı
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Pentagon, Maliye Bakanlığı ve Dışişleri Bakanı ABD Kongresi'ni Ukrayna'ya yardım yapmaya çağırdı.
ABD Hazine Bakanlığı, ABD kurumlarının başkanlarının Kongre'yi Kiev'e 11.8 milyar dolarlık bütçe yardımını onaylamaya çağırdığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Maliye Bakanlığı Başkanı Janet Yellen, Savunma Bakanlığı Başkanı Lloyd Austin, Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ve Uluslararası Kalkınma Ajansı Başkanı Samantha Power, Kongre'ye bir mektup göndererek yönetimin Ukrayna için 11.8 milyar dolarlık doğrudan bütçe desteği talebine hızlandırılmış destek çağrısında bulundu" denildi.
Raporda, ekonominin ve hükümetin işleyebilmesi ve Ukrayna'nın 'savaş alanında başarılı olabilmesi' için Kiev'in doğrudan bütçe desteğine ihtiyacı olduğunun altı çizildi.
Daha önce Beyaz Saray, İsrail ve Ukrayna'ya diğer cephelerde de yardım etmek için Kongre'den fon talep etmişti. Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Temsilciler Meclisi ortak talebi değerlendirmeyi reddederek bunun alanlara bölünmesini ve Kiev'e yapılacak yardımın ayrıca görüşülmesini önermişti.