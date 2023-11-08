https://sputniknews.com.tr/20231108/naci-gorurden-antalya-depremiyle-ilgili-aciklama-1077215363.html
Naci Görür'den Antalya depremiyle ilgili açıklama
Naci Görür'den Antalya depremiyle ilgili açıklama
Antalya'da meydana 4.5 büyüklüğünde deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür depreme ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. 08.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-08T23:01+0300
2023-11-08T23:01+0300
2023-11-08T23:02+0300
türkiye
antalya
deprem
naci görür
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/16/1075671985_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_df5fe52706cf7729ec27ec63a30dd086.jpg
Prof. Dr. Naci Görür, Antalya'da saat 15.39'da 4.5 büyüklüğünde depremin çok derinde yaşandığına dikkat çekti.Görür sosyal medya hesabından şu açıklamada bulundu:
https://sputniknews.com.tr/20231108/antalyada-deprem-1077199398.html
türkiye
antalya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/16/1075671985_0:0:1000:749_1920x0_80_0_0_b3ed818b18c9973d714ca8354539d549.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
antalya depremi naci görür, son depremler, afad deprem, antalya depremi açıklama
antalya depremi naci görür, son depremler, afad deprem, antalya depremi açıklama
Naci Görür'den Antalya depremiyle ilgili açıklama
23:01 08.11.2023 (güncellendi: 23:02 08.11.2023) Abone ol
Antalya'da meydana 4.5 büyüklüğünde deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür depreme ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.
Prof. Dr. Naci Görür, Antalya'da saat 15.39'da 4.5 büyüklüğünde depremin çok derinde yaşandığına dikkat çekti.
Görür sosyal medya hesabından şu açıklamada bulundu:
"Antalya-Korkuteli- İmrahor’da 4,4 deprem oldu. Gerçi o bölgede KD doğrultulu çok sayıda graben fayı var ama bu deprem çok derinde. Takriben 100 km derinde. Bu depremi grabenleşmeye bağlamak zor ama bazı meslektaşlarımın da düşündüğü gibi Antalya güneyindeki dalma- batma zonu ile ilgili olabilir. Sevgiyle"