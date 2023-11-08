Naci Görür'den Antalya depremiyle ilgili açıklama

"Antalya-Korkuteli- İmrahor’da 4,4 deprem oldu. Gerçi o bölgede KD doğrultulu çok sayıda graben fayı var ama bu deprem çok derinde. Takriben 100 km derinde. Bu depremi grabenleşmeye bağlamak zor ama bazı meslektaşlarımın da düşündüğü gibi Antalya güneyindeki dalma- batma zonu ile ilgili olabilir. Sevgiyle"