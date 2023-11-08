https://sputniknews.com.tr/20231108/antalyada-deprem-1077199398.html
Antalya'da deprem
Antalya'da deprem
Antalya'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 08.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-08T15:51+0300
2023-11-08T15:51+0300
2023-11-08T15:58+0300
türkiye
antalya
deprem
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Antalya'da saat 15.39'da 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesindeki bilgiye göre, merkez üssü Antalya'nın Korkuteli ilçesinde 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Depremin, 95,4 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
https://sputniknews.com.tr/20231108/endonezya-sallaniyor-art-arda-67-ve-71-buyuklugunde-depremler-meydana-geldi-1077181335.html
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antalya deprem
Antalya'da deprem
15:51 08.11.2023 (güncellendi: 15:58 08.11.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Antalya'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Antalya'da saat 15.39'da 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesindeki bilgiye göre, merkez üssü Antalya'nın Korkuteli ilçesinde 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, 95,4 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.