https://sputniknews.com.tr/20231108/kilicdaroglu-acikladi-neden-adayliktan-cekilip-ozgur-ozelin-elini-havaya-kaldirmadi-1077173166.html
Kılıçdaroğlu açıkladı: Neden adaylıktan çekilip Özgür Özel'in elini havaya kaldırmadı?
Kılıçdaroğlu açıkladı: Neden adaylıktan çekilip Özgür Özel'in elini havaya kaldırmadı?
Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni genel başkanın seçildiği CHP 38. Kurultayı’nda ikinci tura katılmayıp salonu terk etmesine ve adaylıktan... 08.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-08T07:48+0300
2023-11-08T07:48+0300
2023-11-08T07:50+0300
politika
özgür özel
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
kemal kılıçdaroğlu
genel başkan
türkiye’de yeni dönem yönetim sistemi nasıl olacak?
seçim
kurultay
chp kurultayı
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CHP'nin 38. Kurultayı'nda Kemal Kılıçdaroğlu ile TBMM Grup Başkanı Özgür Özel yarıştı. İlk turda, az bir oy farkıyla Özgür Özel öndeydi. Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre, ikinci tur başlamadan Kılıçdaroğlu adaylıktan çekilmeyi kararlaştırdı. Bunu da, Divan Başkanı Ekrem İmamoğlu'na bildirdi. Konuya dair açıklama yapan Kılıçdaroğlu, “Gazeteci olup, aynı zamanda vicdan sahibi olmak güzel bir şey. Kurultayımızla ilgili konulara bu aşamada girmenin artısı, eksisi olabilir. Arkadaşları da yaralamak istemiyorum. Böyle bir gerilimli ortam zaman zaman oluştu. Daha sakin bir sürecin içine süratle evrilmemiz gerekiyor öyle düşünüyorum” dedi.Neden Özgür Özel'in elini kaldırmadı?Kılıçdaroğlu'nun, seçimin ikinci turuna katılmayıp, Özgür Özel'in kurultay salonunda elini havaya kaldırmasının engellendiği belirtiliyor. Peki, Kılıçdaroğlu bunu neden yapmadı, kim engelledi, böyle bir karar almasında kimin rolü vardı? Bunu şöyle açıkladı: 'Ben öneri yapacak pozisyonda değilim, partimizin bir üyesi ve eski genel başkanıyım'Yeni Genel Başkan Özgür Özel'e bir önerisinin olup olmadığı sorulduğunda Kılıçdaroğlu, “Ben, öneri yapacak pozisyonda değilim. Çalışmasını, geniş kitlelere ulaşmasını, CHP'yi büyütmesini isterim. Ben, partimizin bir üyesi, eski genel başkanıyım. Elbette partimizin iktidar olması için herkes çaba harcıyor bende harcayacağım” karşılığını verdi.O gece neler yaşandı?Ali Öztunç, 28 Mayıs öncesi CHP'de genel başkan yardımcısıydı. Görevden alınmasına rağmen, kurultay sürecinde Kılıçdaroğlu'nun yanında yer aldı. Saygı Öztürk haberinde, Öztunç ve bazı arkadaşları ilk tur seçim sonucunu dikkate alıp, ‘Adaylıktan çekilmesini' önerdiklerinde orada bulunan bazı milletvekilleri ve partililer ‘Sizin yüzünüzden ilk tur kaybedildi. Genel Başkanın çekilmesine izin vermiyoruz. Çekilmeyeceksiniz' diye bağırdığı ayrıntıları yer aldı; 'Kılıçdaroğlu iki kez çekileceğini söylemesine rağmen hala onun adaylığını sürdürmesini isteyenler vardı' dendi.Öztürk, "Onlardan birisi de, partide herhangi bir görevi olmayan bir internet sitesinin sahibi İmambakır Üküş'tü. En çok onun bağırdığı, olayın tanıkları tarafından anlatıldı. İmambakır'ın Tuncelili olduğu söylendi, onun da gerçekle ilgisi olmadığını belirtelim" dedi. İmambakır ise olaylar hakkında şunları aktardı:
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özgür özel, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu, genel başkan, türkiye’de yeni dönem yönetim sistemi nasıl olacak?, seçim, kurultay, chp kurultayı
özgür özel, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu, genel başkan, türkiye’de yeni dönem yönetim sistemi nasıl olacak?, seçim, kurultay, chp kurultayı
Kılıçdaroğlu açıkladı: Neden adaylıktan çekilip Özgür Özel'in elini havaya kaldırmadı?
07:48 08.11.2023 (güncellendi: 07:50 08.11.2023) Abone ol
Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni genel başkanın seçildiği CHP 38. Kurultayı’nda ikinci tura katılmayıp salonu terk etmesine ve adaylıktan çekilerek rakibi Özgür Özel’in elini kaldırmasına neyin engel olduğunu açıkladı.
CHP'nin 38. Kurultayı'nda Kemal Kılıçdaroğlu ile TBMM Grup Başkanı Özgür Özel yarıştı. İlk turda, az bir oy farkıyla Özgür Özel öndeydi.
Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre, ikinci tur başlamadan Kılıçdaroğlu adaylıktan çekilmeyi kararlaştırdı. Bunu da, Divan Başkanı Ekrem İmamoğlu'na bildirdi. Konuya dair açıklama yapan Kılıçdaroğlu, “Gazeteci olup, aynı zamanda vicdan sahibi olmak güzel bir şey. Kurultayımızla ilgili konulara bu aşamada girmenin artısı, eksisi olabilir. Arkadaşları da yaralamak istemiyorum. Böyle bir gerilimli ortam zaman zaman oluştu. Daha sakin bir sürecin içine süratle evrilmemiz gerekiyor öyle düşünüyorum” dedi.
Neden Özgür Özel'in elini kaldırmadı?
Kılıçdaroğlu'nun, seçimin ikinci turuna katılmayıp, Özgür Özel'in kurultay salonunda elini havaya kaldırmasının engellendiği belirtiliyor. Peki, Kılıçdaroğlu bunu neden yapmadı, kim engelledi, böyle bir karar almasında kimin rolü vardı? Bunu şöyle açıkladı:
“Evet, ikinci tura katılmama yönünde bir kararım oldu. Divan Başkanı olan Ekrem İmamoğlu ile bu konuyu bir odada görüştük. ‘Özgür Beyi de çağırsın, ben elini de kaldırayım' dedim. Fakat daha genel kurul salonuna gitmeden @ekremedit diye bir twitter hesabı var galiba. O hesapta farklı bir dille sanki bunu bir talimatla yapıyormuşum gibi tweet atıldı. Bu tweet hesabının Ekrem Beye yakın olduğu söylendi.
Bu tweet çok ağırıma gitti. Yani kardeşim ben daha geliyorum konuşacağım, ağızımızdan çıkan şey anında sosyal medyada ve sanki bunu bir talimatla yerine getiriyormuşum gibi bir söylem. Bu beni çok rahatsız etti. Sonra gittim oraya tabi bunu diğer arkadaşlarda okumuşlar. Orada ‘Gitmeyin, adaylıktan vazgeçmeyin' diye bağıranlar oldu.
Onların hepsi çok önemli değil de önemli olan orada bir depremzede muhtar ağlayarak ‘Adaylıktan çekilirsen ben de, çocuklarım da hakkımızı helal etmiyoruz' dedi. Öyle deyince de tabi akan sular duruyor yani. Bir insanın hakkını helal etmemesi gibi bir tabloyla karşılaşmak istemem. O kişinin sonra muhtar olduğunu öğrendim. O muhtarın isteği üzerine böyle bir gelişme oldu. İki şey üst üste geldi: O tweet ve bir de ‘Ben hakkımı helal etmem' diyen muhtar.”
'Ben öneri yapacak pozisyonda değilim, partimizin bir üyesi ve eski genel başkanıyım'
Yeni Genel Başkan Özgür Özel'e bir önerisinin olup olmadığı sorulduğunda Kılıçdaroğlu, “Ben, öneri yapacak pozisyonda değilim. Çalışmasını, geniş kitlelere ulaşmasını, CHP'yi büyütmesini isterim. Ben, partimizin bir üyesi, eski genel başkanıyım. Elbette partimizin iktidar olması için herkes çaba harcıyor bende harcayacağım” karşılığını verdi.
Ali Öztunç, 28 Mayıs öncesi CHP'de genel başkan yardımcısıydı. Görevden alınmasına rağmen, kurultay sürecinde Kılıçdaroğlu'nun yanında yer aldı. Saygı Öztürk haberinde, Öztunç ve bazı arkadaşları ilk tur seçim sonucunu dikkate alıp, ‘Adaylıktan çekilmesini' önerdiklerinde orada bulunan bazı milletvekilleri ve partililer ‘Sizin yüzünüzden ilk tur kaybedildi. Genel Başkanın çekilmesine izin vermiyoruz. Çekilmeyeceksiniz' diye bağırdığı ayrıntıları yer aldı; 'Kılıçdaroğlu iki kez çekileceğini söylemesine rağmen hala onun adaylığını sürdürmesini isteyenler vardı' dendi.
Öztürk, "Onlardan birisi de, partide herhangi bir görevi olmayan bir internet sitesinin sahibi İmambakır Üküş'tü. En çok onun bağırdığı, olayın tanıkları tarafından anlatıldı. İmambakır'ın Tuncelili olduğu söylendi, onun da gerçekle ilgisi olmadığını belirtelim" dedi. İmambakır ise olaylar hakkında şunları aktardı:
“Biz salonda Kemal Beyi bekliyorduk. Seçimin ikinci turu başlamamışken Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylıktan çekildiğine ilişkin tweet atıldı. MYK üyelerine sorduk, ‘çekilmiyor' dediler. İmza veren il başkanlarıyla, örgüt temsilcileriyle bir araya geldik. Kemal Kılıçdaroğlu geldiğinde biz çekilmemesini isteyecektik. Çünkü, birinci turda oy vermeyip ikinci turda açık destek veren il başkanları oldu.
Kemal Bey, Ekrem İmamoğlu ile bir araya gelip çekilme konusunu konuşmuşlar. Bundan haberdar olduğumuzda, örgütten gelen arkadaşlar arasında ‘Belediye başkanları partinin geleceğine hükmedemez, karar veremez' diye daha çok itiraz oldu. Kemal Bey geldiğinde ortalık ana-baba günüydü
Orada benim tartıştığım Sayın Kemal Kılıçdaroğlu değil. ‘Çekilmenize izin vermiyorum' değil, ‘çekilmenize biz izin vermiyoruz' cümlesi var. Orada tartıştığım CHP yöneticileri. Zaten onlara yönelik ‘Biz size izin vermiyoruz' diyorum. Arkasında da ‘Bugüne kadar yalan dolanla geldiniz her konuda genel başkana yalan yanlış söylediniz. Genel seçimleri de bize kaybettirdiniz. Şu anda da kurultayı bize kaybettiriyorsunuz. Bunun sorumlusu sizsiniz' diye bağırıyorum. Ama genel başkana değil bu sözlerim. Sonra herkes bağırdı, çağırdı. Genel Başkan hiçbirimizden etkilenmedi."