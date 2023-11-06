https://sputniknews.com.tr/20231106/kurultay-gunu-kilicdarogluna-cekilemezsin-baskisi-izin-vermiyoruz-1077115132.html

Kurultay günü Kılıçdaroğlu'na 'çekilemezsin' baskısı: 'İzin vermiyoruz'

Kurultay günü Kılıçdaroğlu'na 'çekilemezsin' baskısı: 'İzin vermiyoruz'

Kılıçdaroğlu'nun CHP kurultayı esnasında, ilk turdan sonra çekilmek istediği ancak etrafındaki isimlerin buna engel olduğu görüntüler ortaya çıktı... 06.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-06T11:53+0300

2023-11-06T11:53+0300

2023-11-06T11:53+0300

politika

chp

kemal kılıçdaroğlu

özgür özel

chp genel başkanlığı

seçim

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/06/1077114975_0:28:430:270_1920x0_80_0_0_b3868025725c9ecd7cd500ae3fb15283.jpg

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın ikinci tur oylamasında Manisa Milletvekili Özgür Özel genel başkan seçildi. İlk turda salt çoğunluğun sağlanamaması üzerine Kılıçdaroğlu'nun yanına giden partililer, çekilmemesi için Kılıçdaroğlu'na baskı yaptı. Görüntülerde Kılıçdaroğlu'na 'çekilemezsin, izin vermiyoruz' denilmesi dikkat çekti.Gazeteci Şaban Sevinç, görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

https://sputniknews.com.tr/20231105/chpde-gozler-parti-meclisi-seciminde-1077089728.html

chp genel başkanlığı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

chp, kemal kılıçdaroğlu, özgür özel, chp genel başkanlığı, seçim