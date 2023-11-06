https://sputniknews.com.tr/20231106/kurultay-gunu-kilicdarogluna-cekilemezsin-baskisi-izin-vermiyoruz-1077115132.html
Kurultay günü Kılıçdaroğlu'na 'çekilemezsin' baskısı: 'İzin vermiyoruz'
Kurultay günü Kılıçdaroğlu'na 'çekilemezsin' baskısı: 'İzin vermiyoruz'
Kılıçdaroğlu'nun CHP kurultayı esnasında, ilk turdan sonra çekilmek istediği ancak etrafındaki isimlerin buna engel olduğu görüntüler ortaya çıktı... 06.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-06T11:53+0300
2023-11-06T11:53+0300
2023-11-06T11:53+0300
politika
chp
kemal kılıçdaroğlu
özgür özel
chp genel başkanlığı
seçim
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CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın ikinci tur oylamasında Manisa Milletvekili Özgür Özel genel başkan seçildi. İlk turda salt çoğunluğun sağlanamaması üzerine Kılıçdaroğlu'nun yanına giden partililer, çekilmemesi için Kılıçdaroğlu'na baskı yaptı. Görüntülerde Kılıçdaroğlu'na 'çekilemezsin, izin vermiyoruz' denilmesi dikkat çekti.Gazeteci Şaban Sevinç, görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.
https://sputniknews.com.tr/20231105/chpde-gozler-parti-meclisi-seciminde-1077089728.html
chp genel başkanlığı
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chp, kemal kılıçdaroğlu, özgür özel, chp genel başkanlığı, seçim
chp, kemal kılıçdaroğlu, özgür özel, chp genel başkanlığı, seçim
Kurultay günü Kılıçdaroğlu'na 'çekilemezsin' baskısı: 'İzin vermiyoruz'
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Kılıçdaroğlu'nun CHP kurultayı esnasında, ilk turdan sonra çekilmek istediği ancak etrafındaki isimlerin buna engel olduğu görüntüler ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu'na seslenenler 'çekilemezsin, izin vermiyoruz' dedi.
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın ikinci tur oylamasında Manisa Milletvekili Özgür Özel genel başkan seçildi.
İlk turda salt çoğunluğun sağlanamaması üzerine Kılıçdaroğlu'nun yanına giden partililer, çekilmemesi için Kılıçdaroğlu'na baskı yaptı.
Görüntülerde Kılıçdaroğlu'na 'çekilemezsin, izin vermiyoruz' denilmesi dikkat çekti.
Gazeteci Şaban Sevinç, görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.