https://sputniknews.com.tr/20231105/chpde-gozler-parti-meclisi-seciminde-1077089728.html
CHP'de gözler Parti Meclisi seçiminde
CHP'de gözler Parti Meclisi seçiminde
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın bugünkü bölümünde 60 kişilik Parti Meclisi (PM) ile 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyelerinin seçimi yapılacak. 05.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-05T16:57+0300
2023-11-05T16:57+0300
2023-11-05T18:07+0300
politika
chp
kemal kılıçdaroğlu
özgür özel
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Özgür Özel'in genel başkanlığa seçildiği Ankara Spor Salonu'ndaki kurultayda partinin kurultayın ardından en yetkili organı olan PM belirlenecek.Genel başkanlık seçimi için oy kullanan 1366 delege, 60 kişiden oluşan PM üyelerinin seçimi için de sandık başına gidecek.Bu kapsamda, PM üyeliği seçimleri için aday başvuruları Kurultay Divanı'nca kabul edilecek. PM adaylığı için başvuru süreci saat 19.00'a uzatıldı.Adayların sıra numaralarının belirlenmesi ve seçim için hazırlıkların tamamlanmasının ardından akşam saatlerinde PM üyelerinin seçimine geçilecek.Delegeler, kurultayın bugünkü bölümünde PM üyelerinin yanı sıra 15 kişiden oluşan YDK'nin üyelerini de seçecek.
https://sputniknews.com.tr/20231105/kilicdaroglundan-ozgur-ozele-mesaj-1077086876.html
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chp, kemal kılıçdaroğlu, özgür özel
chp, kemal kılıçdaroğlu, özgür özel
CHP'de gözler Parti Meclisi seçiminde
16:57 05.11.2023 (güncellendi: 18:07 05.11.2023) Abone ol
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın bugünkü bölümünde 60 kişilik Parti Meclisi (PM) ile 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyelerinin seçimi yapılacak.
Özgür Özel'in genel başkanlığa seçildiği Ankara Spor Salonu'ndaki kurultayda partinin kurultayın ardından en yetkili organı olan PM belirlenecek.
Genel başkanlık seçimi için oy kullanan 1366 delege, 60 kişiden oluşan PM üyelerinin seçimi için de sandık başına gidecek.
Bu kapsamda, PM üyeliği seçimleri için aday başvuruları Kurultay Divanı'nca kabul edilecek. PM adaylığı için başvuru süreci saat 19.00'a uzatıldı.
Adayların sıra numaralarının belirlenmesi ve seçim için hazırlıkların tamamlanmasının ardından akşam saatlerinde PM üyelerinin seçimine geçilecek.
Delegeler, kurultayın bugünkü bölümünde PM üyelerinin yanı sıra 15 kişiden oluşan YDK'nin üyelerini de seçecek.