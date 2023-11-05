https://sputniknews.com.tr/20231105/chpde-gozler-parti-meclisi-seciminde-1077089728.html

CHP'de gözler Parti Meclisi seçiminde

CHP'de gözler Parti Meclisi seçiminde

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın bugünkü bölümünde 60 kişilik Parti Meclisi (PM) ile 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyelerinin seçimi yapılacak. 05.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-05T16:57+0300

2023-11-05T16:57+0300

2023-11-05T18:07+0300

politika

chp

kemal kılıçdaroğlu

özgür özel

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Özgür Özel'in genel başkanlığa seçildiği Ankara Spor Salonu'ndaki kurultayda partinin kurultayın ardından en yetkili organı olan PM belirlenecek.Genel başkanlık seçimi için oy kullanan 1366 delege, 60 kişiden oluşan PM üyelerinin seçimi için de sandık başına gidecek.Bu kapsamda, PM üyeliği seçimleri için aday başvuruları Kurultay Divanı'nca kabul edilecek. PM adaylığı için başvuru süreci saat 19.00'a uzatıldı.Adayların sıra numaralarının belirlenmesi ve seçim için hazırlıkların tamamlanmasının ardından akşam saatlerinde PM üyelerinin seçimine geçilecek.Delegeler, kurultayın bugünkü bölümünde PM üyelerinin yanı sıra 15 kişiden oluşan YDK'nin üyelerini de seçecek.

https://sputniknews.com.tr/20231105/kilicdaroglundan-ozgur-ozele-mesaj-1077086876.html

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