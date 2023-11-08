https://sputniknews.com.tr/20231108/kiev-belediye-baskani-klickodan-zelenskiy-yonetimine-elestiri-1077205799.html

Kiev Belediye Başkanı Kliçko'dan Zelenskiy yönetimine eleştiri

Kiev Belediye Başkanı Kliçko'dan Zelenskiy yönetimine eleştiri

Askerlerden kesilen gelir vergilerinin yerel bütçeden ulusal bütçeye yönlendirilmesine dair yasanın kabulüne tepki gösteren Kiev Belediye Başkanı Vitaliy... 08.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-08T18:25+0300

2023-11-08T18:25+0300

2023-11-08T18:25+0300

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Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada'da bugün yapılan oylamada, askerlerden kesilen gelir vergilerinin yerel bütçeden ulusal bütçeye yönlendirilmesine dair yasa tasarısı kabul edildi.Tasarının kabulünden sonra açıklama yaparak Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve hükümetin şehirlerin ve yerel yerleşimlerin bütçesindeki askeri gelir vergilerini kendi uhdesine almasını eleştiren Kliçko, "Bu, merkezi hükümetin ordunun finansmanıyla başa çıkamadığını gösteriyor. Üstelik tüm şehirler halihazırda kişisel gelir vergilerinin yüzde 40'ını, Kiev ise yüzde 60'ını devlet bütçesine verirken" dedi.Tüm şehirlerin kendi bütçelerinden ülkenin savunucularına ek yardım gönderdiğini de kaydeden Kliçko, alınan yeni kararın özellikle bu tür vergilerin bütçenin önemli bölümünü teşkil ettiği küçük şehirlere darbe vuracağının altını çizdi.

https://sputniknews.com.tr/20231021/kiev-belediye-baskani-klicko-rusyanin-kontrolundeki-bolgeler-artik-ukrayna-degil-1076569665.html

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