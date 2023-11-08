https://sputniknews.com.tr/20231108/kiev-belediye-baskani-klickodan-zelenskiy-yonetimine-elestiri-1077205799.html
Kiev Belediye Başkanı Kliçko'dan Zelenskiy yönetimine eleştiri
Kiev Belediye Başkanı Kliçko'dan Zelenskiy yönetimine eleştiri
Askerlerden kesilen gelir vergilerinin yerel bütçeden ulusal bütçeye yönlendirilmesine dair yasanın kabulüne tepki gösteren Kiev Belediye Başkanı Vitaliy... 08.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-08T18:25+0300
2023-11-08T18:25+0300
2023-11-08T18:25+0300
ukrayna krizi
vitaliy kliçko
kiev
ukrayna
vladimir zelenskiy
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Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada'da bugün yapılan oylamada, askerlerden kesilen gelir vergilerinin yerel bütçeden ulusal bütçeye yönlendirilmesine dair yasa tasarısı kabul edildi.Tasarının kabulünden sonra açıklama yaparak Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve hükümetin şehirlerin ve yerel yerleşimlerin bütçesindeki askeri gelir vergilerini kendi uhdesine almasını eleştiren Kliçko, "Bu, merkezi hükümetin ordunun finansmanıyla başa çıkamadığını gösteriyor. Üstelik tüm şehirler halihazırda kişisel gelir vergilerinin yüzde 40'ını, Kiev ise yüzde 60'ını devlet bütçesine verirken" dedi.Tüm şehirlerin kendi bütçelerinden ülkenin savunucularına ek yardım gönderdiğini de kaydeden Kliçko, alınan yeni kararın özellikle bu tür vergilerin bütçenin önemli bölümünü teşkil ettiği küçük şehirlere darbe vuracağının altını çizdi.
https://sputniknews.com.tr/20231021/kiev-belediye-baskani-klicko-rusyanin-kontrolundeki-bolgeler-artik-ukrayna-degil-1076569665.html
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vitaliy kliçko, kiev, ukrayna, vladimir zelenskiy, ukrayna ordusu
vitaliy kliçko, kiev, ukrayna, vladimir zelenskiy, ukrayna ordusu
Kiev Belediye Başkanı Kliçko'dan Zelenskiy yönetimine eleştiri
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Askerlerden kesilen gelir vergilerinin yerel bütçeden ulusal bütçeye yönlendirilmesine dair yasanın kabulüne tepki gösteren Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, Ukrayna yönetiminin ordunun finansmanı konusunda başarısız olduğunu vurguladı.
Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada'da bugün yapılan oylamada, askerlerden kesilen gelir vergilerinin yerel bütçeden ulusal bütçeye yönlendirilmesine dair yasa tasarısı kabul edildi.
Tasarının kabulünden sonra açıklama yaparak Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve hükümetin şehirlerin ve yerel yerleşimlerin bütçesindeki askeri gelir vergilerini kendi uhdesine almasını eleştiren Kliçko, "Bu, merkezi hükümetin ordunun finansmanıyla başa çıkamadığını gösteriyor. Üstelik tüm şehirler halihazırda kişisel gelir vergilerinin yüzde 40'ını, Kiev ise yüzde 60'ını devlet bütçesine verirken" dedi.
Tüm şehirlerin kendi bütçelerinden ülkenin savunucularına ek yardım gönderdiğini de kaydeden Kliçko, alınan yeni kararın özellikle bu tür vergilerin bütçenin önemli bölümünü teşkil ettiği küçük şehirlere darbe vuracağının altını çizdi.