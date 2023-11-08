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Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir kimdir?
Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir kimdir?
Türkiye yerel yönetimleri belirlemek için 2024 yılında sandık başına gidecek. Seçimler yaklaşırken, İstanbul kalabalık ilçelerinden biri olan Güngören'in... 08.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-08T12:29+0300
2023-11-08T14:09+0300
politika
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Bünyamin Demir, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AK Parti adayı olarak Güngören Belediye Başkanlığı'na seçildi. Bünyamin Demir'in yaşamı ve kariyeri 2024 yılında yapılacak olan yerel seçimler öncesinde merak konusu oldu. 11 mahalleden oluşan Güngören nüfusu 282 bin 692 İlçenin yüz ölçümü 8.39 kilometrekare. Güngören belediyesi hangi partide? Güngören Belediye Başkanı kim? 2019 Güngören yerel seçim sonuçları ile detayları Sputnik derledi.Güngören Belediyesi hangi partide?2019 yılında gerçekleşen yerel seçimlerde Güngören Belediyesi için 171.597 seçmen oy kullandı. Yapılan seçimler sonucunda yüzde 53,78 oy oranı ve 89.426 oy sayısıyla belediye seçimini AK Parti kazandı.Bünyamin Demir kimdir?Bünyamin Demir, 1982'de İstanbul'da doğdu. Aslen Trabzon Akçaabatlı olan Demir, eğitim hayatına Almanya’da başladı. Ortaokul ve lise eğitimini Güngören Anadolu İmam-Hatip Lisesi’nde sürdüren Demir, okulun ilk mezunları arasında yer almıştır. 2004 yılında Haliç Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden mezun olarak serbest mimarlık yapmaya başlamıştır. Marmara Üniversitesi İktisat Anabilim Dalı altında yürüttüğü lisansüstü eğitimi neticesinde 2006 yılında yüksek lisans, 2010 yılında doktora derecesi aldı. Demir, ileri düzeyde Almanca, orta düzeyde Arapça ve İngilizce bilmektedir.Siyasete nasıl girdi?Kuruluşundan itibaren AK Parti’nin farklı kademelerinde hizmet eden Bünyamin Demir 2008 yılı itibariyle İstanbul Gençlik Kolları’nda aktif çalışmalara başlamış, yönetim ve yürütme kurullarında birçok görev üstlenmiştir. 2010-2014 döneminde yerel seçim, genel seçim ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde; İstanbul Gençlik Kolları Teşkilat Başkanı olarak seçim çalışmalarında aktif olmuştur. 2014-2018 yılları arasında AK Parti MKYK yedek üyeliği yapmış, 6 Mayıs 2018 İstanbul İl Kongresi sonrasında Ekonomi İşleri’nden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı olarak çalışmıştır. Bünyamin Demir, 2009 yılında kurulan Medhal İlmi Araştırma Derneğinin başkanı, 2017 yılında kurulan Medhal Hizmet ve Dayanışma Kooperatifinin kurucuları arasında yer almıştır.Sosyal sorumluluk bilinci kapsamında yapılan yayın ve faaliyetlere destek olmuş ve serbest mimar olarak iş hayatına devam etmiştir. Demir, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AKP adayı olarak Güngören Belediye Başkanlığı'na seçildi.Özel hayatıBünyamin Demir, evli ve dört çocuk babasıdır.
https://sputniknews.com.tr/20231027/yerel-secim-icin-son-anket-istanbul-ve-ankarada-sonuc-ne-olacak-1076776731.html
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Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir kimdir?

12:29 08.11.2023 (güncellendi: 14:09 08.11.2023)
© AAGüngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir
Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2023
© AA
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Türkiye yerel yönetimleri belirlemek için 2024 yılında sandık başına gidecek. Seçimler yaklaşırken, İstanbul kalabalık ilçelerinden biri olan Güngören'in belediye başkanına yönelik merak edilenler de gündeme geldi. Peki, Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir kimdir? Bünyamin Demir kaç yaşında, nereli?
Bünyamin Demir, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AK Parti adayı olarak Güngören Belediye Başkanlığı'na seçildi. Bünyamin Demir'in yaşamı ve kariyeri 2024 yılında yapılacak olan yerel seçimler öncesinde merak konusu oldu. 11 mahalleden oluşan Güngören nüfusu 282 bin 692 İlçenin yüz ölçümü 8.39 kilometrekare. Güngören belediyesi hangi partide? Güngören Belediye Başkanı kim? 2019 Güngören yerel seçim sonuçları ile detayları Sputnik derledi.

Güngören Belediyesi hangi partide?

2019 yılında gerçekleşen yerel seçimlerde Güngören Belediyesi için 171.597 seçmen oy kullandı. Yapılan seçimler sonucunda yüzde 53,78 oy oranı ve 89.426 oy sayısıyla belediye seçimini AK Parti kazandı.

Bünyamin Demir kimdir?

Bünyamin Demir, 1982'de İstanbul'da doğdu. Aslen Trabzon Akçaabatlı olan Demir, eğitim hayatına Almanya’da başladı. Ortaokul ve lise eğitimini Güngören Anadolu İmam-Hatip Lisesi’nde sürdüren Demir, okulun ilk mezunları arasında yer almıştır.
2004 yılında Haliç Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden mezun olarak serbest mimarlık yapmaya başlamıştır. Marmara Üniversitesi İktisat Anabilim Dalı altında yürüttüğü lisansüstü eğitimi neticesinde 2006 yılında yüksek lisans, 2010 yılında doktora derecesi aldı. Demir, ileri düzeyde Almanca, orta düzeyde Arapça ve İngilizce bilmektedir.

Siyasete nasıl girdi?

Kuruluşundan itibaren AK Parti’nin farklı kademelerinde hizmet eden Bünyamin Demir 2008 yılı itibariyle İstanbul Gençlik Kolları’nda aktif çalışmalara başlamış, yönetim ve yürütme kurullarında birçok görev üstlenmiştir. 2010-2014 döneminde yerel seçim, genel seçim ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde; İstanbul Gençlik Kolları Teşkilat Başkanı olarak seçim çalışmalarında aktif olmuştur. 2014-2018 yılları arasında AK Parti MKYK yedek üyeliği yapmış, 6 Mayıs 2018 İstanbul İl Kongresi sonrasında Ekonomi İşleri’nden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı olarak çalışmıştır. Bünyamin Demir, 2009 yılında kurulan Medhal İlmi Araştırma Derneğinin başkanı, 2017 yılında kurulan Medhal Hizmet ve Dayanışma Kooperatifinin kurucuları arasında yer almıştır.
Sosyal sorumluluk bilinci kapsamında yapılan yayın ve faaliyetlere destek olmuş ve serbest mimar olarak iş hayatına devam etmiştir. Demir, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AKP adayı olarak Güngören Belediye Başkanlığı'na seçildi.

Özel hayatı

Bünyamin Demir, evli ve dört çocuk babasıdır.
Seçim - sandık - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2023
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Yerel seçim için son anket: İstanbul ve Ankara'da sonuç ne olacak?
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