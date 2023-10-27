https://sputniknews.com.tr/20231027/yerel-secim-icin-son-anket-istanbul-ve-ankarada-sonuc-ne-olacak-1076776731.html

Yerel seçim için son anket: İstanbul ve Ankara'da sonuç ne olacak?

Yerel seçim için son anket: İstanbul ve Ankara'da sonuç ne olacak?

Abdulkadir Selvi, Areda-Survey’in 6-9 Ekim tarihleri arasında 3 bin 30 kişi üzerinde yaptığı anketin sonuçlarını paylaştı. 'İBB Başkanlığı'nı hangi parti... 27.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-27T08:00+0300

2023-10-27T08:00+0300

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politika

yerel seçim

yerel seçim öncesi anket

yerel seçimler

anket

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Yerel seçime doğru anket çalışmaları da paylaşılmaya devam ediyor. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, "Ankette İstanbul ve Ankara seçimleri için ne çıkıyor" başlıklı yazısında, Areda-Survey’in yerel seçim anketini paylaştı. 3 bin 30 kişi üzerinde yapılan ankette katılımcılara, "Sizce önümüzdeki yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı hangi parti kazanır" sorusu yöneltildi.Ankete katılanların yüzde 45.2’si AK Parti yanıtını verirken CHP diyenlerin oranı ise yüzde 40.9 oldu. Selvi yazısında sonuçları şöyle özetle aktardı:"Ekrem İmamoğlu’nun ikinci seçimleri yüzde 54’le kazandığı dikkate alınırsa bu veri İmamoğlu açısından tehlike çanlarının çaldığını gösteriyor.İYİ Parti kazanır diyenler yüzde 3.4 çıkarken, Yeniden Refah Partisi yüzde 2.8’le dördüncü sırada. HEDEP ismini alan Yeşil Sol Parti kazanır diyenler 2.5 olurken, MHP yüzde 2.4’le altıncı sırada yer aldı.'İYİ Parti’nin tavrı dengelerin belirlenmesinde etkili olacak'Ankara için de aynı uyarıları yapmak zorundayım. Henüz AK Parti’nin adayı belli değil. İYİ Parti ve HEDEP’in aday çıkarıp çıkarmayacağı netleşmedi. Ankara’da sancı yaşayan İYİ Parti’nin tavrı dengelerin belirlenmesinde etkili olacak.Areda-Survey’in araştırmasına gelince. Ankete katılanların yüzde 49.5’i CHP kazanacak derken AK Parti diyenlerin oranı yüzde 40.4’te kalıyor.Yeşil Sol parti yüzde 2.8 çıkarken İYİ Parti diyenler yüzde 2.3’te kalıyor. Yeniden Refah Partisi yüzde 1.8 olurken MHP yüzde 1.7 çıkıyor.Cumhurbaşkanlığı seçiminde girdiği polemikler nedeniyle imajı zarar görse de seçimden hemen sonra kendisini geriye çekmeyi başaran Mansur Yavaş’ın, Ekrem İmamoğlu’nun aksine yarti içi mücadeleden uzak durması, polemiklerden kaçınması ve iş odaklı olması, imajının yeniden toparlanmasını sağladı. Ama Yavaş’ın da Ankara’ya yeni eserler kazandırma konusundaki sorunu sürüyor.Bu arada dikkatinizi çekti mi? Fatih Erbakan’ın genel başkan olduğu Yeniden Refah Partisi, milli görüşün diğer partisi Saadet’in önüne geçmiş durumda. Saadet Partisi İstanbul’da yüzde 1.5, Ankara’da ise yüzde 0.7 çıkıyor. Yeniden Refah İstanbul ve Ankara’da ciddi bir varlık gösteriyor.Partilerin oy oranıYerel seçimlere giderken partilerin oy oranında ise değişiklikler gözleniyor.AK parti yüzde 37.3 çıkarken CHP yüzde 24.4 oluyor. HEDEP yüzde 9.5 olurken İYİ Parti yüzde 9.3’e ulaşıyor. MHP’nin yüzde 5.5 çıktığı ankette Yeniden Refah Partisi yüzde 5.4’e ulaşıyor. Ankete göre diğer partilerin sıralaması şöyle:Saadet Partisi yüzde 2.5, Zafer Partisi yüzde 2, Memleket Partisi 1.2, TİP yüzde 1, BBP yüzde 0.9, DEVA yüzde 0.7, HÜDAPAR yüzde 0.2."

https://sputniknews.com.tr/20231027/resmi-gazetede-yayimlandi-yskdan-yerel-secim-karari-1076774252.html

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