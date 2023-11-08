https://sputniknews.com.tr/20231108/g7-ulkeleri-israilin-uluslararasi-hukuka-uygun-mesru-mudafaa-hakkini-destekliyoruz-1077191608.html

G7 ülkeleri: İsrail'in 'uluslararası hukuka uygun' meşru müdafaa hakkını destekliyoruz

G7 ülkeleri: İsrail'in 'uluslararası hukuka uygun' meşru müdafaa hakkını destekliyoruz

G7 ülkelerinin Dışişleri bakanları Çarşamba günü Tokyo'da yaptıkları yoğun toplantıların ardından İsrail-Hamas savaşı konusunda ortak bir tutum üzerinde... 08.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-08T12:42+0300

2023-11-08T12:42+0300

2023-11-08T12:51+0300

israil- filistin çatışması

g7 zirvesi

antony blinken

abd

ingiltere

almanya

japonya

italya

fransa

kanada

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G7 dışişleri bakanları Gazze'deki sivillere yardım için 'acil eylem' çağrısında bulundu.G7 üst düzey diplomatları Gazze Şeridi'ndeki Filistinli sivillere yardım ulaştırılabilmesi için İsrail'in bombardımanına 'insani ara' verilmesi çağrısında bulundu.Liderler zirve sonrası Hamas'ı kınayan ve İsrail'in 'uluslararası hukuka uygun' meşru müdafaa hakkını destekleyen ancak İsrail'in Gazze'ye yönelik bombardımanına insani açıdan ara verilmesi çağrısında bulunan bir bildiri yayımladılar. G7 bildirisi, Hamas'ın saldırılarına yönelik tenkitler ve İsrail'e verilen destek ile kuşatma altındaki Filistin bölgesinde gıda, su, tıbbi bakım ve barınağa ihtiyaç duyan sivillere yardım için 'acil eylem' çağrısı içeriyor.ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile İngiltere, Kanada, Fransa, Almanya, Japonya ve İtalya dışişleri bakanları 'acil ihtiyaç duyulan yardım, sivillerin hareketi ve rehinelerin serbest bırakılmasını kolaylaştırmak için insani duraklamaları desteklediklerini' vurguladılar.Bakanlar ayrıca "Filistinlilere karşı işlenen aşırılık yanlısı yerleşimci şiddetinin artmasını" da kınayarak bunun "kabul edilemez olduğunu, Batı Şeria'da güvenliği baltaladığını ve kalıcı bir barış için umutları tehdit ettiğini" söylediler.

https://sputniknews.com.tr/20231107/biden-ve-netanyahundan-ateskes-gorusmesi-taktiksel-duraklama-olasiligi-tartisiliyor-1077137606.html

ingiltere

almanya

japonya

italya

fransa

kanada

israil

filistin

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