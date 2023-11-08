https://sputniknews.com.tr/20231108/g7-ulkeleri-israilin-uluslararasi-hukuka-uygun-mesru-mudafaa-hakkini-destekliyoruz-1077191608.html
G7 ülkeleri: İsrail'in 'uluslararası hukuka uygun' meşru müdafaa hakkını destekliyoruz
G7 ülkeleri: İsrail'in 'uluslararası hukuka uygun' meşru müdafaa hakkını destekliyoruz
G7 ülkelerinin Dışişleri bakanları Çarşamba günü Tokyo'da yaptıkları yoğun toplantıların ardından İsrail-Hamas savaşı konusunda ortak bir tutum üzerinde... 08.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-08T12:42+0300
2023-11-08T12:42+0300
2023-11-08T12:51+0300
israil- filistin çatışması
g7 zirvesi
antony blinken
abd
ingiltere
almanya
japonya
italya
fransa
kanada
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/05/1077097111_0:144:2816:1728_1920x0_80_0_0_00f35f1d2d5c0e2b4e02f601933eccf5.jpg
G7 dışişleri bakanları Gazze'deki sivillere yardım için 'acil eylem' çağrısında bulundu.G7 üst düzey diplomatları Gazze Şeridi'ndeki Filistinli sivillere yardım ulaştırılabilmesi için İsrail'in bombardımanına 'insani ara' verilmesi çağrısında bulundu.Liderler zirve sonrası Hamas'ı kınayan ve İsrail'in 'uluslararası hukuka uygun' meşru müdafaa hakkını destekleyen ancak İsrail'in Gazze'ye yönelik bombardımanına insani açıdan ara verilmesi çağrısında bulunan bir bildiri yayımladılar. G7 bildirisi, Hamas'ın saldırılarına yönelik tenkitler ve İsrail'e verilen destek ile kuşatma altındaki Filistin bölgesinde gıda, su, tıbbi bakım ve barınağa ihtiyaç duyan sivillere yardım için 'acil eylem' çağrısı içeriyor.ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile İngiltere, Kanada, Fransa, Almanya, Japonya ve İtalya dışişleri bakanları 'acil ihtiyaç duyulan yardım, sivillerin hareketi ve rehinelerin serbest bırakılmasını kolaylaştırmak için insani duraklamaları desteklediklerini' vurguladılar.Bakanlar ayrıca "Filistinlilere karşı işlenen aşırılık yanlısı yerleşimci şiddetinin artmasını" da kınayarak bunun "kabul edilemez olduğunu, Batı Şeria'da güvenliği baltaladığını ve kalıcı bir barış için umutları tehdit ettiğini" söylediler.
https://sputniknews.com.tr/20231107/biden-ve-netanyahundan-ateskes-gorusmesi-taktiksel-duraklama-olasiligi-tartisiliyor-1077137606.html
ingiltere
almanya
japonya
italya
fransa
kanada
israil
filistin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/05/1077097111_161:0:2657:1872_1920x0_80_0_0_e074025e82ef5a5585f9f03731b8bd61.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
filistin son dakika, netanyahu, israil son dakika, israil başbakanı, gazze son durum, israil hastane bombaladı, hastane bombalandı, israil hastane saldırısı, israil, türkiye, pentagon, birleşmiş milletler, abd, suriye, lübnan, hastane bombalama, okul bombalama, mülteci kampı bombalama, ürdün, biden, netanyahu, netenyahu, g7, g7 filistin açıklaması, g7 israil açıklaması, g7 ülkeleri
filistin son dakika, netanyahu, israil son dakika, israil başbakanı, gazze son durum, israil hastane bombaladı, hastane bombalandı, israil hastane saldırısı, israil, türkiye, pentagon, birleşmiş milletler, abd, suriye, lübnan, hastane bombalama, okul bombalama, mülteci kampı bombalama, ürdün, biden, netanyahu, netenyahu, g7, g7 filistin açıklaması, g7 israil açıklaması, g7 ülkeleri
G7 ülkeleri: İsrail'in 'uluslararası hukuka uygun' meşru müdafaa hakkını destekliyoruz
12:42 08.11.2023 (güncellendi: 12:51 08.11.2023) Abone ol
G7 ülkelerinin Dışişleri bakanları Çarşamba günü Tokyo'da yaptıkları yoğun toplantıların ardından İsrail-Hamas savaşı konusunda ortak bir tutum üzerinde anlaştıklarını açıkladılar.
G7 dışişleri bakanları Gazze'deki sivillere yardım için 'acil eylem' çağrısında bulundu.
G7 üst düzey diplomatları Gazze Şeridi'ndeki Filistinli sivillere yardım ulaştırılabilmesi için İsrail'in bombardımanına 'insani ara' verilmesi çağrısında bulundu.
Liderler zirve sonrası Hamas'ı kınayan ve İsrail'in 'uluslararası hukuka uygun' meşru müdafaa hakkını destekleyen ancak İsrail'in Gazze'ye yönelik bombardımanına insani açıdan ara verilmesi çağrısında bulunan bir bildiri yayımladılar. G7 bildirisi, Hamas'ın saldırılarına yönelik tenkitler ve İsrail'e verilen destek ile kuşatma altındaki Filistin bölgesinde gıda, su, tıbbi bakım ve barınağa ihtiyaç duyan sivillere yardım için 'acil eylem' çağrısı içeriyor.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile İngiltere, Kanada, Fransa, Almanya, Japonya ve İtalya dışişleri bakanları 'acil ihtiyaç duyulan yardım, sivillerin hareketi ve rehinelerin serbest bırakılmasını kolaylaştırmak için insani duraklamaları desteklediklerini' vurguladılar.
Bakanlar ayrıca "Filistinlilere karşı işlenen aşırılık yanlısı yerleşimci şiddetinin artmasını" da kınayarak bunun "kabul edilemez olduğunu, Batı Şeria'da güvenliği baltaladığını ve kalıcı bir barış için umutları tehdit ettiğini" söylediler.