https://sputniknews.com.tr/20231108/g7-rusyanin-ctbt-onayini-geri-cekme-kararindan-derin-uzuntu-duyduk-1077197838.html
G7: Rusya'nın CTBT onayını geri çekme kararından derin üzüntü duyduk
G7: Rusya'nın CTBT onayını geri çekme kararından derin üzüntü duyduk
G7 ülkeleri, Rusya'nın Kapsamlı Nükleer Denemelerin Yasaklanması Anlaşması'nın (CTBT) onayını geri çekme kararından üzüntü duyduğunu açıkladı. 08.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-08T16:05+0300
2023-11-08T16:05+0300
2023-11-08T16:05+0300
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G7 ülkeleri liderlerinin 7-8 Kasım tarihleri arasında Tokyo'da düzenlenen zirve sonrasında yaptıkları açıklamada, G7 ülkelerinin Rusya Federasyonu'nun CTBT onayını geri çekme kararından derin üzüntü duydukları belirtildi.Açıklamada, "Rusya'nın Kapsamlı Nükleer Deneme Yasağı Anlaşması'nın onayını geri çekme kararından derin üzüntü duyuyoruz" denildi.Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı, CTBT onayının iptal edilmesine rağmen Rusya’nın bu anlaşmayı imzalayan ve bu anlaşmanın verdiği tüm hak ve yükümlülüklere sahip olan bir ülke olmaya devam ettiğini, Rusya’nın nükleer silah kullabileceği yönündeki iddiaların Moskova’ya dost ülkeleri olumsuz etkilemek amacıyla kullanıldığını belirtmişti.G7, Ukrayna'ya desteği ve Rusya'ya karşı ekonomik yaptırımları sürdürecekToplantı marjındaki 'Ukrayna' oturumunda G7 Bakanları, Ukrayna'ya güçlü desteğin ve Rusya'ya karşı ciddi ekonomik yaptırımların sürdürülmesinde anlaştı.Bakanlar, Şubat 2022'den beri Rusya'nın saldırılarını maruz kalan Ukrayna'nın orta ve uzun vadeli yeniden inşasına yönelik çabalarının artırılacağını teyit etti.
https://sputniknews.com.tr/20231108/g7-ulkeleri-israilin-uluslararasi-hukuka-uygun-mesru-mudafaa-hakkini-destekliyoruz-1077191608.html
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rusya, g7, g7 zirvesi, abd, japonya, tokyo, almanya, ingiltere, kanada, avrupa birliği, italya, fransa, ukrayna
G7: Rusya'nın CTBT onayını geri çekme kararından derin üzüntü duyduk
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G7 ülkeleri, Rusya'nın Kapsamlı Nükleer Denemelerin Yasaklanması Anlaşması'nın (CTBT) onayını geri çekme kararından üzüntü duyduğunu açıkladı.
G7 ülkeleri liderlerinin 7-8 Kasım tarihleri arasında Tokyo'da düzenlenen zirve sonrasında yaptıkları açıklamada, G7 ülkelerinin Rusya Federasyonu'nun CTBT onayını geri çekme kararından derin üzüntü duydukları belirtildi.
Açıklamada, "Rusya'nın Kapsamlı Nükleer Deneme Yasağı Anlaşması'nın onayını geri çekme kararından derin üzüntü duyuyoruz" denildi.
Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı, CTBT onayının iptal edilmesine rağmen Rusya’nın bu anlaşmayı imzalayan ve bu anlaşmanın verdiği tüm hak ve yükümlülüklere sahip olan bir ülke olmaya devam ettiğini, Rusya’nın nükleer silah kullabileceği yönündeki iddiaların Moskova’ya dost ülkeleri olumsuz etkilemek amacıyla kullanıldığını belirtmişti.
G7, Ukrayna'ya desteği ve Rusya'ya karşı ekonomik yaptırımları sürdürecek
Toplantı marjındaki 'Ukrayna' oturumunda G7 Bakanları, Ukrayna'ya güçlü desteğin ve Rusya'ya karşı ciddi ekonomik yaptırımların sürdürülmesinde anlaştı.
Bakanlar, Şubat 2022'den beri Rusya'nın saldırılarını maruz kalan Ukrayna'nın orta ve uzun vadeli yeniden inşasına yönelik çabalarının artırılacağını teyit etti.