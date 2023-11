https://sputniknews.com.tr/20231108/et-ve-sut-kurumundan-kirmizi-et-yurt-disi-alimlarina-iliskin-aciklama-1077215929.html

Et ve Süt Kurumu'ndan kırmızı et yurt dışı alımlarına ilişkin açıklama

Et ve Süt Kurumu'ndan kırmızı et yurt dışı alımlarına ilişkin açıklama

ESK'dan yapılan açıklamada, "Yurt dışı alımlarımız teknik ve sağlık altyapısı uygun olan çiftlik, birlik, kooperatif veya kesimhanelerden yapılmaktadır. Hiçbir... 08.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-08T23:53+0300

2023-11-08T23:53+0300

2023-11-08T23:53+0300

türkiye

et ve süt kurumu

et ve süt kurumu (esk)

et

et

et

ihraç

ihraç

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/05/1f/1056850030_0:0:716:403_1920x0_80_0_0_58b370e566c80cd235e5e127377d0084.jpg

Et ve Süt Kurumu'ndan (ESK), yurt dışı canlı hayvan ve karkas alımlarının, teknik ve sağlık altyapısı uygun çiftlik, birlik, kooperatif veya kesimhanelerden yapıldığı, aracı kişi veya şirket üzerinden yapılmadığı bildirildi.ESK'nın internet sitesinden, kurumun piyasa regülasyonları kapsamında, yurt dışı canlı hayvan ve karkas alımı ile yurt içi satış faaliyetlerine yönelik bazı sosyal medya paylaşımlarında ortaya atılan iddialar üzerine açıklama yapıldı.Et ve Süt Kurumu'nun, kırmızı et piyasalarını dengeleme ve düzenleme görevi çerçevesinde, arz açığı olan ürünleri piyasaya arz etmek, arz fazlası olan ürünleri de piyasadan çekerek, üreticiyi ve tüketiciyi korumaya yönelik önlemler aldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

https://sputniknews.com.tr/20230726/et-ve-sut-kurumu-polonyadan-et-ithal-edecek--1074024728.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

et ve süt kurumu, et ve süt kurumu (esk), et, et, et, ihraç, ihraç