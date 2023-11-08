https://sputniknews.com.tr/20231108/et-ve-sut-kurumundan-kirmizi-et-yurt-disi-alimlarina-iliskin-aciklama-1077215929.html
Et ve Süt Kurumu'ndan kırmızı et yurt dışı alımlarına ilişkin açıklama
Et ve Süt Kurumu'ndan kırmızı et yurt dışı alımlarına ilişkin açıklama
ESK'dan yapılan açıklamada, "Yurt dışı alımlarımız teknik ve sağlık altyapısı uygun olan çiftlik, birlik, kooperatif veya kesimhanelerden yapılmaktadır. Hiçbir... 08.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-08T23:53+0300
2023-11-08T23:53+0300
2023-11-08T23:53+0300
türkiye
et ve süt kurumu
et ve süt kurumu (esk)
et
et
et
ihraç
ihraç
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Et ve Süt Kurumu'ndan (ESK), yurt dışı canlı hayvan ve karkas alımlarının, teknik ve sağlık altyapısı uygun çiftlik, birlik, kooperatif veya kesimhanelerden yapıldığı, aracı kişi veya şirket üzerinden yapılmadığı bildirildi.ESK'nın internet sitesinden, kurumun piyasa regülasyonları kapsamında, yurt dışı canlı hayvan ve karkas alımı ile yurt içi satış faaliyetlerine yönelik bazı sosyal medya paylaşımlarında ortaya atılan iddialar üzerine açıklama yapıldı.Et ve Süt Kurumu'nun, kırmızı et piyasalarını dengeleme ve düzenleme görevi çerçevesinde, arz açığı olan ürünleri piyasaya arz etmek, arz fazlası olan ürünleri de piyasadan çekerek, üreticiyi ve tüketiciyi korumaya yönelik önlemler aldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
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et ve süt kurumu, et ve süt kurumu (esk), et, et, et, ihraç, ihraç
et ve süt kurumu, et ve süt kurumu (esk), et, et, et, ihraç, ihraç
Et ve Süt Kurumu'ndan kırmızı et yurt dışı alımlarına ilişkin açıklama
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ESK'dan yapılan açıklamada, "Yurt dışı alımlarımız teknik ve sağlık altyapısı uygun olan çiftlik, birlik, kooperatif veya kesimhanelerden yapılmaktadır. Hiçbir şekilde aracı kişi veya şirket üzerinden alım yapılmamaktadır" ifadeleri yer aldı.
Et ve Süt Kurumu'ndan (ESK), yurt dışı canlı hayvan ve karkas alımlarının, teknik ve sağlık altyapısı uygun çiftlik, birlik, kooperatif veya kesimhanelerden yapıldığı, aracı kişi veya şirket üzerinden yapılmadığı bildirildi.
ESK'nın internet sitesinden, kurumun piyasa regülasyonları kapsamında, yurt dışı canlı hayvan ve karkas alımı ile yurt içi satış faaliyetlerine yönelik bazı sosyal medya paylaşımlarında ortaya atılan iddialar üzerine açıklama yapıldı.
Et ve Süt Kurumu'nun, kırmızı et piyasalarını dengeleme ve düzenleme görevi çerçevesinde, arz açığı olan ürünleri piyasaya arz etmek, arz fazlası olan ürünleri de piyasadan çekerek, üreticiyi ve tüketiciyi korumaya yönelik önlemler aldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Kurumumuzun yurt dışı alımları ve piyasaya satış faaliyetleri, mevzuatlara uygun, rekabet ve fırsat eşitliğini sağlayan, şeffaf ve denetime açık şekilde gerçekleştirilmektedir. Yurt dışı alımlarımız teknik ve sağlık altyapısı uygun olan çiftlik, birlik, kooperatif veya kesimhanelerden yapılmaktadır. Hiçbir şekilde aracı kişi veya şirket üzerinden alım yapılmamaktadır. Bu tür paylaşımlar halihazırda başarılı şekilde oluşturulan piyasa dengesini hedef almaktadır."