Et ve Süt Kurumu, Polonya'dan et ithal edecek

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
6 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Prof. Dr. Yılmaz anlattı: Yanlış faiz kararından kaynaklanan sorunlar silsilesi
07:08
111 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Prof. Dr. Kocasakal: Koskoca CHP kurda kuşa yem edilip adeta akbabalara servis edildi
09:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Kredi kartı faizleri artırıldı
12:45
50 dk
ANKARA FARKI
Emekli Büyükelçi Öymen: Lozan’ı eleştirenler cumhuriyete karşı olanlar
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Gözler Karadeniz'de
16:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
400 yıllık ağaç mı 4 yıllık kömür mü?
17:03
87 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:31
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Melih Cevdet Anday'ın 'düşünmek' sözü tartışıldı
18:34
86 dk
Z RAPORU
Erdoğan - Putin görüşmesi ne zaman?
20:45
39 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
6 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Avukat Karcıoğlu: Mülk sahibi ve kiracı arasındaki sorunları 'arabulucu' ile çözecekler
07:09
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
6 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
CHP’nin vergi zamlarına ilişkin genel görüşme önergesi reddedildi
12:45
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ANLAT BANA
Meliha Okur'la Anlat Bana
15:08
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:04
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
CHP’de fırtına dinmiyor
17:03
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
2 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:33
117 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20230726/et-ve-sut-kurumu-polonyadan-et-ithal-edecek--1074024728.html
Et ve Süt Kurumu, Polonya'dan et ithal edecek
Et ve Süt Kurumu, Polonya'dan et ithal edecek
Et ve Süt Kurumu (ESK), Polonya'dan sığır eti ithal edecek. Etin kilosu 195 liradan firmalara satılacak. 26.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-26T18:52+0300
2023-07-26T18:53+0300
ekonomi
et ve süt kurumu (esk)
polonya
ithal et
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/1e/1073044967_0:53:999:615_1920x0_80_0_0_c4dc184a24bcbb146bdb292bd7ac17de.jpg
ESK, Polonya'dan taze karkas sığır eti ithal ederek şarküteri ürünleri üreten firmalara satacağını duyurdu.Ekonomim’den Ali Ekber Yıldırım’ın haberine göre, Et ve Süt Kurumu’ndan yapılan açıklamada, Polonya’dan ithal edilecek taze karkas etin kilosu 195 liradan işletmelere satılacağı bildirildi. Bu fiyata ayrıca KDV eklenecek. Kurum, istediği zaman bu fiyatı güncelleyebilecek.Kurum’dan yapılan duyuruda “Kurumumuzca, kırmızı et sanayi alanında fiilen faaliyet gösteren firmalara (şarküteri üretimi yapan) tır bazlı olarak ithal taze karkas sığır eti satışı yapılacaktır" ifadeleri kullanıldı.Et almak isteyenlere başvuru için sadece 2 gün süre verildi. İthal taze karkas et almak isteyen işletmeler, 26 Temmuz 2023 Çarşamba günü saat 16.00’ya kadar Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü’ne başvurmaları gerekiyor.Et ve Süt Kurumu’nun duyuruyu 24 Temmuz’de yaparak sadece 2 günde başvuru yapılmasını istemesi de dikkat çekti. Başvurular komisyon tarafından değerlendirilerek haftalık dağıtım listesi belirlenecek.Duyuruda ”Kurumumuz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabii olmadığından söz konusu satışı yapıp yapmamakta veya dilediğine satış yapmakta serbesttir” denildi.
polonya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/1e/1073044967_56:0:944:666_1920x0_80_0_0_90a7d6f3d9c3ba5054e383a340e8ce52.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
et ve süt kurumu (esk), polonya, ithal et
et ve süt kurumu (esk), polonya, ithal et

Et ve Süt Kurumu, Polonya'dan et ithal edecek

18:52 26.07.2023 (güncellendi: 18:53 26.07.2023)
© İHAKasap, et
Kasap, et - Sputnik Türkiye, 1920, 26.07.2023
© İHA
Abone olTelegram
Et ve Süt Kurumu (ESK), Polonya'dan sığır eti ithal edecek. Etin kilosu 195 liradan firmalara satılacak.
ESK, Polonya'dan taze karkas sığır eti ithal ederek şarküteri ürünleri üreten firmalara satacağını duyurdu.

Ekonomim’den Ali Ekber Yıldırım’ın haberine göre, Et ve Süt Kurumu’ndan yapılan açıklamada, Polonya’dan ithal edilecek taze karkas etin kilosu 195 liradan işletmelere satılacağı bildirildi. Bu fiyata ayrıca KDV eklenecek. Kurum, istediği zaman bu fiyatı güncelleyebilecek.
Kurum’dan yapılan duyuruda “Kurumumuzca, kırmızı et sanayi alanında fiilen faaliyet gösteren firmalara (şarküteri üretimi yapan) tır bazlı olarak ithal taze karkas sığır eti satışı yapılacaktır" ifadeleri kullanıldı.
Et almak isteyenlere başvuru için sadece 2 gün süre verildi. İthal taze karkas et almak isteyen işletmeler, 26 Temmuz 2023 Çarşamba günü saat 16.00’ya kadar Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü’ne başvurmaları gerekiyor.
Et ve Süt Kurumu’nun duyuruyu 24 Temmuz’de yaparak sadece 2 günde başvuru yapılmasını istemesi de dikkat çekti. Başvurular komisyon tarafından değerlendirilerek haftalık dağıtım listesi belirlenecek.
Duyuruda ”Kurumumuz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabii olmadığından söz konusu satışı yapıp yapmamakta veya dilediğine satış yapmakta serbesttir” denildi.

Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала