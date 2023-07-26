https://sputniknews.com.tr/20230726/et-ve-sut-kurumu-polonyadan-et-ithal-edecek--1074024728.html

Et ve Süt Kurumu, Polonya'dan et ithal edecek

Et ve Süt Kurumu, Polonya'dan et ithal edecek

Et ve Süt Kurumu (ESK), Polonya'dan sığır eti ithal edecek. Etin kilosu 195 liradan firmalara satılacak. 26.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-26T18:52+0300

2023-07-26T18:52+0300

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ekonomi

et ve süt kurumu (esk)

polonya

ithal et

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ESK, Polonya'dan taze karkas sığır eti ithal ederek şarküteri ürünleri üreten firmalara satacağını duyurdu.Ekonomim’den Ali Ekber Yıldırım’ın haberine göre, Et ve Süt Kurumu’ndan yapılan açıklamada, Polonya’dan ithal edilecek taze karkas etin kilosu 195 liradan işletmelere satılacağı bildirildi. Bu fiyata ayrıca KDV eklenecek. Kurum, istediği zaman bu fiyatı güncelleyebilecek.Kurum’dan yapılan duyuruda “Kurumumuzca, kırmızı et sanayi alanında fiilen faaliyet gösteren firmalara (şarküteri üretimi yapan) tır bazlı olarak ithal taze karkas sığır eti satışı yapılacaktır" ifadeleri kullanıldı.Et almak isteyenlere başvuru için sadece 2 gün süre verildi. İthal taze karkas et almak isteyen işletmeler, 26 Temmuz 2023 Çarşamba günü saat 16.00’ya kadar Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü’ne başvurmaları gerekiyor.Et ve Süt Kurumu’nun duyuruyu 24 Temmuz’de yaparak sadece 2 günde başvuru yapılmasını istemesi de dikkat çekti. Başvurular komisyon tarafından değerlendirilerek haftalık dağıtım listesi belirlenecek.Duyuruda ”Kurumumuz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabii olmadığından söz konusu satışı yapıp yapmamakta veya dilediğine satış yapmakta serbesttir” denildi.

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et ve süt kurumu (esk), polonya, ithal et