https://sputniknews.com.tr/20231108/eski-cia-calisani-gorev-yaptigi-ulkelerde-cok-sayida-kadina-cinsel-saldiridan-suclu-bulundu-1077214845.html
Eski CIA çalışanı görev yaptığı ülkelerde çok sayıda kadına cinsel saldırıdan suçlu bulundu
Eski CIA çalışanı görev yaptığı ülkelerde çok sayıda kadına cinsel saldırıdan suçlu bulundu
ABD’de eski bir Merkezi Haber alma Teşkilatı (CIA) çalışanı, değişik ülkelerdeki görevi sırasında kadınlara uyuşturucu vererek cinsel tacizde bulunmaktan suçlu... 08.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-08T22:29+0300
2023-11-08T22:29+0300
2023-11-08T22:32+0300
dünya
cia
cinsel taciz
cinsel istismar
cinsel saldırı
abd
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ABD Adalet Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, eski CIA çalışanı Brian Jeffrey Raymond’un, federal mahkemede görülen davada hakkındaki suçlamaları kabul ettiği belirtildi.47 yaşındaki Raymond’un 2006 ila 2020 yılları arasında Meksika’nın Mexico City şehrinde ve diğer yerlerde, büyükelçilik tarafından kiralanan konutlarda çok sayıda kadına cinsel saldırıda bulunduğu kaydedildi.Raymond’un itirafları arasında ayrıca, en az 28 kadının, 'bilinçsiz olduklarında veya rıza gösteremeyecek durumdayken izinleri olmadan' video ve fotoğraf kayıtlarını aldığı bilgisi de yer aldı.Adalet Bakanlığı'na suçunu itiraf etmesi nedeniyle varılan anlaşmaya göre Raymond, 24 ila 30 yıl arasında hapis cezası ile yargılanacak ve kurbanlarına zorunlu tazminat ödemek zorunda kalacak.Çeşitli ülkelerdeki görevi sırasında kadınlara uyuşturucu vererek cinsel tacizde bulunmaktan suçlu bulunan Raymond’un cezası 18 Eylül 2024’te yapılacak duruşmada belli olacak.Raymond hakkındaki soruşturma, 2020 yılında çıplak bir kadının Raymond'un Mexico City'deki konutunun balkonundan yardım için çığlık atarken görülmesinin ardından başlamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230818/pentagonda-cinsel-istismar-skandali-reform-cagrisi-yapildi-1074735453.html
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cia, cinsel taciz, cinsel istismar, cinsel saldırı, abd
cia, cinsel taciz, cinsel istismar, cinsel saldırı, abd
Eski CIA çalışanı görev yaptığı ülkelerde çok sayıda kadına cinsel saldırıdan suçlu bulundu
22:29 08.11.2023 (güncellendi: 22:32 08.11.2023) Abone ol
ABD’de eski bir Merkezi Haber alma Teşkilatı (CIA) çalışanı, değişik ülkelerdeki görevi sırasında kadınlara uyuşturucu vererek cinsel tacizde bulunmaktan suçlu bulundu. Ayrıca en az 28 kadının, bilinçsiz olduklarında video ve fotoğraf kayıtlarını aldığı ortaya çıktı.
ABD Adalet Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, eski CIA çalışanı Brian Jeffrey Raymond’un, federal mahkemede görülen davada hakkındaki suçlamaları kabul ettiği belirtildi.
47 yaşındaki Raymond’un 2006 ila 2020 yılları arasında Meksika’nın Mexico City şehrinde ve diğer yerlerde, büyükelçilik tarafından kiralanan konutlarda çok sayıda kadına cinsel saldırıda bulunduğu kaydedildi.
Raymond’un itirafları arasında ayrıca, en az 28 kadının, 'bilinçsiz olduklarında veya rıza gösteremeyecek durumdayken izinleri olmadan' video ve fotoğraf kayıtlarını aldığı bilgisi de yer aldı.
Adalet Bakanlığı'na suçunu itiraf etmesi nedeniyle varılan anlaşmaya göre Raymond, 24 ila 30 yıl arasında hapis cezası ile yargılanacak ve kurbanlarına zorunlu tazminat ödemek zorunda kalacak.
Çeşitli ülkelerdeki görevi sırasında kadınlara uyuşturucu vererek cinsel tacizde bulunmaktan suçlu bulunan Raymond’un cezası 18 Eylül 2024’te yapılacak duruşmada belli olacak.
Raymond hakkındaki soruşturma, 2020 yılında çıplak bir kadının Raymond'un Mexico City'deki konutunun balkonundan yardım için çığlık atarken görülmesinin ardından başlamıştı.