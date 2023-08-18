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Pentagon’da cinsel istismar skandalı: Reform çağrısı yapıldı
Pentagon’da cinsel istismar skandalı: Reform çağrısı yapıldı
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), askeri akademilerde artan cinsel istismar vakalarına karşı reform çağrısında bulundu. 18.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-18T10:00+0300
2023-08-18T10:00+0300
pentagon
amerikan savunma bakanlığı (pentagon)
abd
cinsel istismar
cinsel taciz
cinsel saldırı
reform
dünya
lloyd austin
rapor
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Pentagon’un 17 Ağustos'ta yayımladığı raporda, askeri akademilerde yaşanan cinsel istismar ve taciz olaylarındaki artış ele alındı. Raporda, vakaların önüne geçilebilmesi adına öğrenci liderlerinin eğitilmesi dahil pek çok öneriyi içeren kapsamlı reformlar yapılması gerektiği vurgulandı.Askeri okul öğrencilerinin maruz kaldığı sorunların nedenlerinin ortaya konduğu raporda, öğrencilerin müfredat kapsamında öğrendikleri ile hocalarından gördükleri arasındaki çelişkiye de yer verildi.Öğrencilerin stres, suistimal ve benzeri diğer gündelik sorunları hakkında genellikle okul dışında konuştuklarına değinilen raporda, bu sorunların derslerde de ele alınması önerisi yapıldı.Raporda, Hava Kuvvetleri Akademisi’ne yeni giren öğrencilerin kötü muamele ve zorbalığa maruz kaldığı da aktarıldı.Pentagon üst düzey yetkilisi Elizabeth Foster, askeri akademilerin güçlü bir programa sahip olmasına karşın okullardaki sağlıklı olmayan yönetim biçimlerinin bu programların etkisini azalttığını söyledi.Her 5 kız öğrenciden biri cinsel tacize uğruyorPentagon martta, 2021-2022 eğitim döneminde hava, kara ve deniz harp okullarında cinsel taciz vakalarına dair yaptığı anketi rapor haline getirmişti.Söz konusu raporda, askeri okullardaki her 5 kız öğrenciden birinin cinsel taciz mağduru olduğu ve saldırıların bir önceki eğitim yılına göre yüzde 18 arttığı ortaya konulmuştu.Askeri öğrencilerin, isimlerini yazmadan katıldığı anketin sonuçlarının yer aldığı raporda, tacizden tecavüze kadar 'cinsel saldırının her türünde' artış görüldüğüne ve tüm bu saldırılarda 'alkolün' en büyük sebep olduğuna işaret edilmişti.İstismar vakalarındaki artış nedeniyle Savunma Bakanı Lloyd Austin, sorunları araştırmak ve çözümleri belirlemek için Maryland’deki ABD Donanma Akademisi, Colorado’daki Hava Kuvvetleri Akademisi ve New York, West Point’teki ABD Askeri Akademisi’nde yerinde incelemeler yapılması talimatı vermişti.Askeri akademilerin 'cinsel saldırı ve tacizi durdurmak için yapması gereken çok şey olduğunu' kabul eden Austin, saldırı ve tacizdeki artışın 'rahatsız edici ve kabul edilemez olduğunu' ifade etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230816/abd-ordusunda-senatonun-karistigi-atama-krizi-benzeri-gorulmemis-tehlikeli-durum-1074697460.html
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pentagon, amerikan savunma bakanlığı (pentagon), abd, cinsel istismar, cinsel taciz, cinsel saldırı, reform, lloyd austin, rapor
pentagon, amerikan savunma bakanlığı (pentagon), abd, cinsel istismar, cinsel taciz, cinsel saldırı, reform, lloyd austin, rapor

Pentagon’da cinsel istismar skandalı: Reform çağrısı yapıldı

10:00 18.08.2023
© AAPentagon
Pentagon - Sputnik Türkiye, 1920, 18.08.2023
© AA
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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), askeri akademilerde artan cinsel istismar vakalarına karşı reform çağrısında bulundu.
Pentagon’un 17 Ağustos'ta yayımladığı raporda, askeri akademilerde yaşanan cinsel istismar ve taciz olaylarındaki artış ele alındı. Raporda, vakaların önüne geçilebilmesi adına öğrenci liderlerinin eğitilmesi dahil pek çok öneriyi içeren kapsamlı reformlar yapılması gerektiği vurgulandı.
Askeri okul öğrencilerinin maruz kaldığı sorunların nedenlerinin ortaya konduğu raporda, öğrencilerin müfredat kapsamında öğrendikleri ile hocalarından gördükleri arasındaki çelişkiye de yer verildi.
Öğrencilerin stres, suistimal ve benzeri diğer gündelik sorunları hakkında genellikle okul dışında konuştuklarına değinilen raporda, bu sorunların derslerde de ele alınması önerisi yapıldı.
Raporda, Hava Kuvvetleri Akademisi’ne yeni giren öğrencilerin kötü muamele ve zorbalığa maruz kaldığı da aktarıldı.
Pentagon üst düzey yetkilisi Elizabeth Foster, askeri akademilerin güçlü bir programa sahip olmasına karşın okullardaki sağlıklı olmayan yönetim biçimlerinin bu programların etkisini azalttığını söyledi.

Her 5 kız öğrenciden biri cinsel tacize uğruyor

Pentagon martta, 2021-2022 eğitim döneminde hava, kara ve deniz harp okullarında cinsel taciz vakalarına dair yaptığı anketi rapor haline getirmişti.
Söz konusu raporda, askeri okullardaki her 5 kız öğrenciden birinin cinsel taciz mağduru olduğu ve saldırıların bir önceki eğitim yılına göre yüzde 18 arttığı ortaya konulmuştu.
Askeri öğrencilerin, isimlerini yazmadan katıldığı anketin sonuçlarının yer aldığı raporda, tacizden tecavüze kadar 'cinsel saldırının her türünde' artış görüldüğüne ve tüm bu saldırılarda 'alkolün' en büyük sebep olduğuna işaret edilmişti.
İstismar vakalarındaki artış nedeniyle Savunma Bakanı Lloyd Austin, sorunları araştırmak ve çözümleri belirlemek için Maryland’deki ABD Donanma Akademisi, Colorado’daki Hava Kuvvetleri Akademisi ve New York, West Point’teki ABD Askeri Akademisi’nde yerinde incelemeler yapılması talimatı vermişti.
Askeri akademilerin 'cinsel saldırı ve tacizi durdurmak için yapması gereken çok şey olduğunu' kabul eden Austin, saldırı ve tacizdeki artışın 'rahatsız edici ve kabul edilemez olduğunu' ifade etmişti.
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