https://sputniknews.com.tr/20230816/abd-ordusunda-senatonun-karistigi-atama-krizi-benzeri-gorulmemis-tehlikeli-durum-1074697460.html

ABD ordusunda Senato'nun karıştığı atama krizi: ‘Benzeri görülmemiş tehlikeli durum’

ABD ordusunda Senato'nun karıştığı atama krizi: ‘Benzeri görülmemiş tehlikeli durum’

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Pentagon atamalarının Senato tarafından engellenmesini 'eşi benzeri görülmemiş tehlikeli bir durum' olarak tanımladı. 16.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-16T16:17+0300

2023-08-16T16:17+0300

2023-08-16T16:28+0300

dünya

abd

pentagon

senato

lloyd austin

atama

kriz

tommy tuberville

mike gilday

abd deniz kuvvetleri

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ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Cumhuriyetçi Senatör Tommy Tuberville’nin Savunma Bakanlığına (Pentagon) yapılacak atamaları engellemesini 'eşi benzeri görülmemiş bir olay' olarak tanımlayarak senatörün bu davranışını eleştirdi.New York merkezli ABC News’in haberine göre Austin, ABD Deniz Kuvvetleri Komutanı Mike Gilday’in veda töreninde Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri ve Deniz Piyadeleri komutanlarının atamalarının yapılamamasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Austin, “Bu toplu engel sebebiyle bugünden itibaren ABD Savunma Bakanlığı tarihinde ilk kez 3 askeri departman, başlarında Senato tarafından onaylanan liderler olmadan faaliyetlerine devam etmek zorunda” ifadesini kullandı.300’den fazla general ve subayın terfisinin onayının Senato’da bekletildiğini kaydeden Austin, “Eşi benzeri görülmemiş, gereksiz ve tehlikeli bir durum” değerlendirmesini yaptı. Austin ayrıca, “Bu durum Amerika’nın askeri hazırlığını zayıflatıyor. En iyi subaylarımızı elimizde tutmamızı güçleştiriyor ve çok sayıda asker ailesinin hayatını alt üst ediyor. Ordumuz, aileleri, müttefiklerimiz, ortaklarımız ve ulusal güvenliğimiz daha iyisini hak ediyor” dedi.Atamaları engelleyen Tuberville’in ofisi ise eleştirilere karşı, pozisyonların boş olmadığını ve bunlara vekalet eden deneyimli yetkililerin bulunduğunu ifade ediyor. Tuberville ayrıca, 'engellemeyi kendisinin yapmadığını ve Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer’ın herhangi bir adayı oylamaya zorlama yetkisine sahip olduğunun' altını çiziyor.

https://sputniknews.com.tr/20230816/abd-savunma-bakanligi-ukraynadan-tahil-ihraci-icin-karadenizde-kaynaklarimiz-yok-1074696645.html

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abd, pentagon, senato, lloyd austin, atama, kriz, tommy tuberville, mike gilday, abd deniz kuvvetleri, abd deniz piyadeleri, abd kara kuvvetleri, abd savunma bakanlığı (pentagon)