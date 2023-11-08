https://sputniknews.com.tr/20231108/engin-polat-kardesine-attigi-7-milyonu-ve-babasina-attigi-18-milyonu-harclik-olarak-niteledi-1077186679.html

Engin Polat, kardeşine attığı 7 milyonu ve babasına attığı 18 milyonu 'harçlık' olarak niteledi

Engin Polat, kardeşine attığı 7 milyonu ve babasına attığı 18 milyonu 'harçlık' olarak niteledi

Kara para soruşturması kapsamında tutuklanan Dilan ve Engin Polat çiftinin para trafiğine ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Engin Polat'ın ifadesinde... 08.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-08T11:07+0300

2023-11-08T11:07+0300

2023-11-08T11:07+0300

türkiye

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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı kara para soruşturması kapsamında tutuklanan Dilan ve Engin Polat'ın sorgu tutanaklarından ayrıntılar gelmeye devam ediyor.Engin Polat'ın ifadesinde hesabından çıkan milyonlarca liralık havaleler için "25 milyon liranın 7 milyonunu kardeşime, 18 milyonunu da babama harçlık olarak yolladım." diyerek savunma yaptığı öğrenildi.Birçok ilde üstüne kayıtlı 16 gayrimenkul ve 24 aracı, ticari faaliyetlerinden elde ettiği kazançlarla aldığını söyleyen Engin Polat, MASAK raporundaki banka işlemlerinin faturalı ve resmi olduğunu, akış içindeki paraların da ticari faaliyetlerden kazanıp kendi hesabına yatırdığı olağan harcamaları olduğunu, yıllara göre artışların kazancının artmasından ve enflasyon artışından kaynaklandığını söyledi.'Karımın ihtiyaçları ve harçlık'Sabah gazetesinde yer alan habere göre; banka hareketlerinde tespit edilen Dilan Polat'a gönderdiği 2 milyonu "karımın ihtiyaçları" olarak adlandıran Engin Polat, kardeşine attığı 7 milyonu ve babasına attığı 18 milyonu ise "harçlık" olarak nitelendirdi.

https://sputniknews.com.tr/20231108/dilan-polat-ve-sila-doguya-cezaevinden-uyari-pazar-mali-giyinin-1077174155.html

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