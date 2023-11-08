https://sputniknews.com.tr/20231108/aysel-tugluk-serbest-birakildi-1077208008.html
Aysel Tuğluk serbest bırakıldı
Aysel Tuğluk serbest bırakıldı
Eski HDP Milletvekili Aysel Tuğluk, 2012 tarihli bir soruşturma gerekçesiyle gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Tuğluk, adli kontrol şartıyla serbest... 08.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-08T19:18+0300
2023-11-08T19:18+0300
2023-11-08T19:18+0300
türkiye
aysel tuğluk
hdp
halkların demokratik partisi (hdp)
gözaltı
serbest
serbest
serbest bırakma
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Kocaeli 1 Nolu F Tipi Cezaevi'nden 27 Ekim 2022'de tahliye edilen eski HDP Milletvekili Aysel Tuğluk, 2012 tarihli bir soruşturma gerekçesiyle gözaltına alındı.Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen HDP'li Tuğluk, savcılıktaki ifadesinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.Aysel Tuğluk, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
https://sputniknews.com.tr/20230525/eski-hdp-milletvekili-aysel-tugluk-hakkindaki-hapis-cezasinin-infazi-bir-yil-sureyle-geri-birakildi-1071570214.html
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aysel tuğluk, hdp, halkların demokratik partisi (hdp), gözaltı, serbest, serbest, serbest bırakma
aysel tuğluk, hdp, halkların demokratik partisi (hdp), gözaltı, serbest, serbest, serbest bırakma
Aysel Tuğluk serbest bırakıldı
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Eski HDP Milletvekili Aysel Tuğluk, 2012 tarihli bir soruşturma gerekçesiyle gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Tuğluk, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kocaeli 1 Nolu F Tipi Cezaevi'nden 27 Ekim 2022'de tahliye edilen eski HDP Milletvekili Aysel Tuğluk, 2012 tarihli bir soruşturma gerekçesiyle gözaltına alındı.
Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen HDP'li Tuğluk, savcılıktaki ifadesinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Aysel Tuğluk, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı