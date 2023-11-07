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https://sputniknews.com.tr/20231107/yerlikaya-mercek-operasyonunda-toplam-629-silah-yakalandi-1077133908.html
Yerlikaya: 66 ilde yapılan Mercek Operasyonu'nda toplam 629 silah yakalandı
Yerlikaya: 66 ilde yapılan Mercek Operasyonu'nda toplam 629 silah yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 66 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılığına yönelik düzenlenen Mercek Operasyonları'nda 715 şüphelinin... 07.11.2023, Sputnik Türkiye
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operasyon
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silah taşıma
ruhsatsız silahlar
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Sosyal medyasından operasyonun detayları hakkında açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya:Bakanın paylaşımı ise şöyle:
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ali yerlikaya, operasyon, silah, silah satışı, silah ihracatı, silah taşıma, ruhsatsız silahlar
ali yerlikaya, operasyon, silah, silah satışı, silah ihracatı, silah taşıma, ruhsatsız silahlar

Yerlikaya: 66 ilde yapılan Mercek Operasyonu'nda toplam 629 silah yakalandı

08:26 07.11.2023 (güncellendi: 08:58 07.11.2023)
© Fotoğraf : İçişleri BakanlığıOperasyon
Operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2023
© Fotoğraf : İçişleri Bakanlığı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 66 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılığına yönelik düzenlenen Mercek Operasyonları'nda 715 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.
Sosyal medyasından operasyonun detayları hakkında açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya:
“66 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik olarak düzenlenen ‘Mercek Operasyonları’ kapsamında; 526 ruhsatsız tabanca, 35 kurusıkı tabanca, 10 uzun namlulu tüfek, 58 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. 715 şüpheli şahıs gözaltına alındı.”
Bakanın paylaşımı ise şöyle:
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