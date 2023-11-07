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https://sputniknews.com.tr/20231107/trumpa-yargictan-uyari-bu-siyasi-bir-miting-degil-1077130601.html
Trump'a yargıçtan uyarı: 'Bu siyasi bir miting değil'
Trump'a yargıçtan uyarı: 'Bu siyasi bir miting değil'
ABD’nin eski Başkanı Donald Trump, 'sivil dolandırıcılık' davasında hakim karşısına çıktı. Davanın yargıcı Arthur Engoron, Trump’a “Bu siyasi bir miting değil... 07.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-07T00:29+0300
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donald trump
yargıç
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dünya
abd
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ABD’nin eski Başkanı Trump, Trump Organization şirketinin banka kredileri ve sigorta işlemleri konusunda daha iyi ticari şartlar elde etmek için fazla mal varlığı bildiriminde bulunmakla suçlandığı 250 milyon dolarlık sivil dolandırıcılık davasında hakim karşısına çıktı. ABD’nin New York kentindeki Manhattan Adliyesi’nde görülen dava öncesi New York Başsavcısı Letitia James, Trump’ın kürsüye çıkmadan önce onunla alay edeceğini ve ırkçılık yapacağını belirterek, "Fakat günün sonunda önemli olan tek şey gerçekler ve rakamlardır. Rakamlar yalan söylemez dostlarım" dedi. Trump ise duruşma öncesi yaptığı açıklamada, davayı seçime müdahale olarak nitelendirerek, davanın taraflarını siyasi ajan olmakla suçladı. Trump, "Biz de devam edeceğiz ve umarım her bakımdan çok iyi şeyler yaparız, seçimleri kazanırız” dedi. Donald Trump, yeminli ifadesi sırasında mali tablolarla ilgili yöneltilen soru üzerine, "Onlara bakardım, görürdüm ve belki ara sıra bazı önerilerde bulunurdum" ifadelerini kullanarak, bankacıların mali tablolarına pek dikkat etmediğini ve bunun savunmalarının bir parçası olacağını söyledi. Trump, "Bu dava devam ettikçe bunu açıklayacağız. Bu çılgın dava devam edecek. Çünkü bankacıları işin içine katıyoruz. Çok büyük bankacılar. Süreçlerin tam olarak ne olduğunu açıklayacaklar. Aslında bankaların çok fazla önemsediği belgeler değildi bunlar” dedi. Duruşmada zaman zaman tansiyon da yükseldi. Trump konuştuğu sırada Yargıç Arthur Engoron sözünü keserek, “Lütfen duruşma ile ilgili sorulara cevap verin, siyasi konuşma yapmayın” şeklinde uyarıda bulundu. Trump’ın uyarıya rağmen aynı şekilde konuşmasına devam etmesi üzerine Yargıç Engoron, Trump’ın avukatlarına, “Lütfen müvekkilinizi kontrol edin. Bu siyasi bir miting değil. Burası bir mahkeme salonu. Sorular cevapsız kalmasının yanı sıra tekrarlanıyorlar. Kaybedecek zamanımız yok. Bu tanıkla bir günümüz var" dedi. Malvarlığı tehlikede Trump ailesinin sahip oldukları emlak mülklerini değerinden 2 milyar fazla göstererek resmi evraklarda dolandırıcılık yaptıkları iddia edilirken, Donald Trump ailesi suçlamaları reddediyor. Trump ailesi davayı kaybetmesi durumunda en az 250 milyon dolar para cezası ile karşı karşıya kalacak. Öte yandan davaya konu olan Trump'ın Florida'daki Mar-a-Lago malikanesi, Manhattan’da bulunan Trump Tower'daki çatı katı dairesi ve çeşitli ofis binaları ile Trump ailesine ait golf sahalarının işletmelerinin akıbeti de davanın sonucuna göre belli olacak.
https://sputniknews.com.tr/20231103/donald-trump-abdnin-ukraynadaki-isleri-kotu-gidiyor-1077026780.html
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donald trump, yargıç, uyarı, abd
donald trump, yargıç, uyarı, abd

Trump'a yargıçtan uyarı: 'Bu siyasi bir miting değil'

00:29 07.11.2023
© AP Photo / Eduardo Munoz AlvarezDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2023
© AP Photo / Eduardo Munoz Alvarez
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ABD’nin eski Başkanı Donald Trump, 'sivil dolandırıcılık' davasında hakim karşısına çıktı. Davanın yargıcı Arthur Engoron, Trump’a “Bu siyasi bir miting değil. Burası bir mahkeme salonu" şeklinde uyarıda bulundu.
ABD’nin eski Başkanı Trump, Trump Organization şirketinin banka kredileri ve sigorta işlemleri konusunda daha iyi ticari şartlar elde etmek için fazla mal varlığı bildiriminde bulunmakla suçlandığı 250 milyon dolarlık sivil dolandırıcılık davasında hakim karşısına çıktı.
ABD’nin New York kentindeki Manhattan Adliyesi’nde görülen dava öncesi New York Başsavcısı Letitia James, Trump’ın kürsüye çıkmadan önce onunla alay edeceğini ve ırkçılık yapacağını belirterek, "Fakat günün sonunda önemli olan tek şey gerçekler ve rakamlardır. Rakamlar yalan söylemez dostlarım" dedi.
Trump ise duruşma öncesi yaptığı açıklamada, davayı seçime müdahale olarak nitelendirerek, davanın taraflarını siyasi ajan olmakla suçladı. Trump, "Biz de devam edeceğiz ve umarım her bakımdan çok iyi şeyler yaparız, seçimleri kazanırız” dedi.

Donald Trump, yeminli ifadesi sırasında mali tablolarla ilgili yöneltilen soru üzerine, "Onlara bakardım, görürdüm ve belki ara sıra bazı önerilerde bulunurdum" ifadelerini kullanarak, bankacıların mali tablolarına pek dikkat etmediğini ve bunun savunmalarının bir parçası olacağını söyledi.
Trump, "Bu dava devam ettikçe bunu açıklayacağız. Bu çılgın dava devam edecek. Çünkü bankacıları işin içine katıyoruz. Çok büyük bankacılar. Süreçlerin tam olarak ne olduğunu açıklayacaklar. Aslında bankaların çok fazla önemsediği belgeler değildi bunlar” dedi.
Duruşmada zaman zaman tansiyon da yükseldi. Trump konuştuğu sırada Yargıç Arthur Engoron sözünü keserek, “Lütfen duruşma ile ilgili sorulara cevap verin, siyasi konuşma yapmayın” şeklinde uyarıda bulundu. Trump’ın uyarıya rağmen aynı şekilde konuşmasına devam etmesi üzerine Yargıç Engoron, Trump’ın avukatlarına, “Lütfen müvekkilinizi kontrol edin. Bu siyasi bir miting değil. Burası bir mahkeme salonu. Sorular cevapsız kalmasının yanı sıra tekrarlanıyorlar. Kaybedecek zamanımız yok. Bu tanıkla bir günümüz var" dedi.


Malvarlığı tehlikede

Trump ailesinin sahip oldukları emlak mülklerini değerinden 2 milyar fazla göstererek resmi evraklarda dolandırıcılık yaptıkları iddia edilirken, Donald Trump ailesi suçlamaları reddediyor. Trump ailesi davayı kaybetmesi durumunda en az 250 milyon dolar para cezası ile karşı karşıya kalacak.
Öte yandan davaya konu olan Trump'ın Florida'daki Mar-a-Lago malikanesi, Manhattan’da bulunan Trump Tower'daki çatı katı dairesi ve çeşitli ofis binaları ile Trump ailesine ait golf sahalarının işletmelerinin akıbeti de davanın sonucuna göre belli olacak.
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