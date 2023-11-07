https://sputniknews.com.tr/20231107/soygu-rusya-abdnin-diktasini-ve-baskisini-reddediyor-1077153787.html

Şoygu: Rusya ABD’nin diktasını ve baskısını reddediyor

Şoygu: Rusya ABD’nin diktasını ve baskısını reddediyor

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Moskova’nın ABD ve diğer Batılı ülkelerin diktasını ve baskısını reddettiğini, Rusya ve Nikaragua’nın oradan gelen... 07.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-07T19:55+0300

2023-11-07T19:55+0300

2023-11-07T19:55+0300

dünya

rusya

abd

abd hegemonyası

çok kutuplu dünya

nikaragua

şoygu

sergey şoygu

rusya savunma bakanlığı

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Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Nikaragua Genelkurmay Başkanı Julio Aviles Castillo ile gerçekleştirdiği görüşmede Moskova’nın ABD ve diğer Batılı ülkelerin dayatmalarını ve baskısını reddettiğini, Rusya’nın Nikaragua ve diğer müttefikleri ile oradan gelen tehditlere karşı koyacağını söyledi.Şoygu, “ABD öncülüğündeki Batılı devletlerin diplomasiden şantaj ve tehditlere geçişi sonucunda dünyada yayılan dayatma politikasını ve siyasi baskıları reddediyoruz. Nikaragua ve diğer benzer düşüncelere sahip müttefiklerle birlikte buna karşı çıkacağız ve bu tür davranışların kabul edilemezliğine dikkat çekeceğiz” diye konuştu.İki ülke arasında askeri ve askeri-teknik alanlarda mevcut ve geleceğe dönük işbirliği projelerinin kapsamlı bir şekilde tartışılmasını öneren Şoygu, aynı zamanda ‘Rusya’nın savunma alanı da dahil olmak üzere karşılıklı yarar teşkil eden çok çeşitli konularda Nikaragua ile eşit işbirliği geliştirdiğinin’ altını çizdi.“Uluslararası alanda ikili işbirliğine büyük önem veriyoruz. Ülkelerimiz küresel ve bölgesel güvenliğin temel konularında ortak tutum izliyor” diyen Şoygu, ‘Nikaragua Cumhuriyeti’nin Sandinista Ulusal Kurtuluş Cephesi zamanından bu yana Rusya'nın Latin Amerika'daki ana stratejik ortaklarından biri’ olduğunu vurguladı.

https://sputniknews.com.tr/20231105/peskov-abd-ile-iliskilerimiz-sifir-noktasinda-1077094555.html

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rusya, abd, abd hegemonyası, çok kutuplu dünya, nikaragua, şoygu, sergey şoygu, rusya savunma bakanlığı