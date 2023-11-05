https://sputniknews.com.tr/20231105/peskov-abd-ile-iliskilerimiz-sifir-noktasinda-1077094555.html

Peskov: ABD ile ilişkilerimiz sıfır noktasında

Peskov: ABD ile ilişkilerimiz sıfır noktasında

Kremlin Söczüsü Dmitriy Peskov, Rusya ile ABD arasındaki ilişkilerin sıfır noktasında olduğunu belirtirken, ancak zaman içinde düzeltilmesi gerekeceğinin de... 05.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-05T14:51+0300

2023-11-05T14:51+0300

2023-11-05T14:51+0300

dünya

rusya

abd

vladimir putin

joe biden

kremlin

dmitriy peskov

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Rus televizyonu Kanal 1'e verdiği demecinde, “Rusya ile ABD arasındaki ilişkilerin sıfırda, hatta sıfırın altında” diye konuşan Peskov, ancak iki ülkenin şu ya da bu şekilde küresel ve stratejik istikrar konusunda özel sorumluluk taşıması nedeniyle diyaloğun zaman içinde yeniden başlatılması gerekeceğini söyledi.Peskov, iki ülke arasındaki mevcut ilişkilerle ilgili soruya verdiği yanıtında, “İlişkiler sıfırda, hatta sıfırın altında bile diyebilirim. Ancak hem Amerika hem de biz, küresel istikrar ve stratejik istikrar konusunda öyle ya da böyle özel bir sorumluluk taşıyoruz. Zamanla ilişkilerin yeniden başlaması hakkında bir araya gelip konuşmaya devam etmek zorunda kalacağız” ifadelerini kullandı.Rusya ile ABD arasındaki ilişkilerin çöküşünün Amerikalıların inisiyatifiyle gerçekleştiğini hatırlatan Kremlin Sözcüsü, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Joe Biden’ın görüşme olasılığıyla ilgili soruyu ise şu şekilde sürdürdü:Rusya’nın geçmişte ABD’nin iç işlerine karışmasına gereken ilgiyi göstermediğini, bugün ise artık benzer müdahalelerine sert tepki verdiğini vurgulayan Peskov, demecini, “İç işlere müdahale konusunda zaten birbirimizle farklı konuşuyoruz. Daha önce gereken ilgiyi göstermediğimiz bu müdahalelere şimdi kesinlikle uzlaşmaz bir şekilde tepki veriyoruz. Bu hem liderimizin (Putin) ruh halinde hem de verdiği kararlarda görülebiliyor” sözleriyle sonlandırdı.

https://sputniknews.com.tr/20231102/putin-rusyanin-kapsamli-nukleer-deneme-yasagi-antlasmasi-onayini-iptal-eden-yasayi-imzaladi-1077006663.html

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