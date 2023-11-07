https://sputniknews.com.tr/20231107/sorosun-oglundan-kiev-ziyareti-1077156529.html

Soros'un oğlundan Kiev ziyareti

Soros'un oğlundan Kiev ziyareti

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in ofisine başkanlık eden Andrey Yermak, Amerikalı milyarder George Soros'un oğlu Açık Toplum Vakfı Başkanı Alex... 07.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-07T16:59+0300

2023-11-07T16:59+0300

2023-11-07T16:59+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna krizi

george soros

soros vakfı

alexander soros

kiev

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Alex Soros’u hayırsever olarak niteleyen Yermak, mesajında, “Amerikalı iş adamı ve hayırsever, Açık Toplum Vakfı Başkanı Aleksandr Soros ile görüşmemiz önemli. Önemli bir konu da Ukrayna ekonomisinin gelişmesi. Soros ve ben altyapının yeniden inşası ve restorasyonunun yanı sıra, yatırım projelerinin uygulanmasına da odaklandık” diye yazdı.Soros ile Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyaçlarını da ele aldıklarına değinen Yermak, Kiev'in hava savunmasını güçlendirmek için tüm fırsatları kullandığını da sözlerine ekledi.Yakın zamanda ABD’li iş insanı Elon Musk’ın "özünde tüm beşeriyetten nefret ediyor” diyerek tanımladığı Soros'un Açık Toplum Yardım Vakfı, 2015'ten bu yana Rusya’da ‘istenmeyen yabancı kuruluşlar’ listesinde yer alıyor.

https://sputniknews.com.tr/20231102/musk-soros-temel-duzeyde-tum-beseriyetten-nefret-ediyor-1076969490.html

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