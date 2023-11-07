https://sputniknews.com.tr/20231107/sorosun-oglundan-kiev-ziyareti-1077156529.html
Soros'un oğlundan Kiev ziyareti
Soros'un oğlundan Kiev ziyareti
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in ofisine başkanlık eden Andrey Yermak, Amerikalı milyarder George Soros'un oğlu Açık Toplum Vakfı Başkanı Alex... 07.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-07T16:59+0300
2023-11-07T16:59+0300
2023-11-07T16:59+0300
ukrayna krizi
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george soros
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alexander soros
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Alex Soros’u hayırsever olarak niteleyen Yermak, mesajında, “Amerikalı iş adamı ve hayırsever, Açık Toplum Vakfı Başkanı Aleksandr Soros ile görüşmemiz önemli. Önemli bir konu da Ukrayna ekonomisinin gelişmesi. Soros ve ben altyapının yeniden inşası ve restorasyonunun yanı sıra, yatırım projelerinin uygulanmasına da odaklandık” diye yazdı.Soros ile Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyaçlarını da ele aldıklarına değinen Yermak, Kiev'in hava savunmasını güçlendirmek için tüm fırsatları kullandığını da sözlerine ekledi.Yakın zamanda ABD’li iş insanı Elon Musk’ın "özünde tüm beşeriyetten nefret ediyor” diyerek tanımladığı Soros'un Açık Toplum Yardım Vakfı, 2015'ten bu yana Rusya’da ‘istenmeyen yabancı kuruluşlar’ listesinde yer alıyor.
https://sputniknews.com.tr/20231102/musk-soros-temel-duzeyde-tum-beseriyetten-nefret-ediyor-1076969490.html
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ukrayna, ukrayna krizi, george soros, soros vakfı, alexander soros, kiev
ukrayna, ukrayna krizi, george soros, soros vakfı, alexander soros, kiev
Soros'un oğlundan Kiev ziyareti
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in ofisine başkanlık eden Andrey Yermak, Amerikalı milyarder George Soros'un oğlu Açık Toplum Vakfı Başkanı Alex Soros’un Kiev’i ziyaret ettiğini duyurdu.
Alex Soros’u hayırsever olarak niteleyen Yermak, mesajında, “Amerikalı iş adamı ve hayırsever, Açık Toplum Vakfı Başkanı Aleksandr Soros ile görüşmemiz önemli. Önemli bir konu da Ukrayna ekonomisinin gelişmesi. Soros ve ben altyapının yeniden inşası ve restorasyonunun yanı sıra, yatırım projelerinin uygulanmasına da odaklandık” diye yazdı.
Soros ile Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyaçlarını da ele aldıklarına değinen Yermak, Kiev'in hava savunmasını güçlendirmek için tüm fırsatları kullandığını da sözlerine ekledi.
Yakın zamanda ABD’li iş insanı Elon Musk’ın "özünde tüm beşeriyetten nefret ediyor” diyerek tanımladığı Soros'un Açık Toplum Yardım Vakfı, 2015'ten bu yana Rusya’da ‘istenmeyen yabancı kuruluşlar’ listesinde yer alıyor.