https://sputniknews.com.tr/20231102/musk-soros-temel-duzeyde-tum-beseriyetten-nefret-ediyor-1076969490.html
Musk: Soros özünde tüm beşeriyetten nefret ediyor
Musk: Soros özünde tüm beşeriyetten nefret ediyor
ABD’li iş insanı Elon Musk, milyarder ve Açık Toplum Vakıfları kurucusu George Soros’un insanlardan nefret ettiğini belirtti. 02.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-02T01:37+0300
2023-11-02T01:37+0300
2023-11-02T01:39+0300
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ABD'li iş insanı Elon Musk, katıldığı "Joe Rogan Experience" podcast yayınında, George Soros'la ilgili “Benim düşünceme göre o özünde beşeriyetten nefret ediyor” ifadesini kullandı.Soros’un, bir kişiye herhangi bir göreve gelme konusunda yardımcı olmanın gelecekte ona ne kadar etki gücü vereceğini iyi bildiğini, çünkü ona göre önemli olan yasaların değiştirilmesi değil, nasıl uygulanıyor olduğunu anlatan Musk, “Soros, Demokrat Parti’nin ana sponsoru” dedi.Daha önce Musk, ifade özgürlüğünün engellenmesini durdurmak için Soros'un kurucusu olduğu Açık Toplum Vakıfları’na dava açmak istediği açıklamıştı.Soros’un faaliyetleri, mali spekülasyonlarının yanı sıra, skandal imajı nedeniyle dünya genelinde olumsuz değerlendiriliyor. Vakıfları defalarca birçok ülkede iktidar değişikliğini organize etmekle suçlanmıştı. Soros, parasının özellikle Ukrayna’da 2004’teki Turuncu Devrim ve 2013’teki Euromaydan’ın gerçekleştirilmesine yardımcı olduğunu inkar etmiyor. Finansör, birçok ülkede iç meselelere müdahale etmekle suçlanıyor.
https://sputniknews.com.tr/20221110/abd-ara-secimlerine-milyon-dolarlari-akitan-milyarderlerle-tanisin-listenin-basinda-soros-geliyor--1063301496.html
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george soros kimdir?
Musk: Soros özünde tüm beşeriyetten nefret ediyor
01:37 02.11.2023 (güncellendi: 01:39 02.11.2023) Abone ol
ABD’li iş insanı Elon Musk, milyarder ve Açık Toplum Vakıfları kurucusu George Soros’un insanlardan nefret ettiğini belirtti.
ABD'li iş insanı Elon Musk, katıldığı "Joe Rogan Experience" podcast yayınında, George Soros'la ilgili “Benim düşünceme göre o özünde beşeriyetten nefret ediyor” ifadesini kullandı.
Soros’un, bir kişiye herhangi bir göreve gelme konusunda yardımcı olmanın gelecekte ona ne kadar etki gücü vereceğini iyi bildiğini, çünkü ona göre önemli olan yasaların değiştirilmesi değil, nasıl uygulanıyor olduğunu anlatan Musk, “Soros, Demokrat Parti’nin ana sponsoru” dedi.
Daha önce Musk, ifade özgürlüğünün engellenmesini durdurmak için Soros'un kurucusu olduğu Açık Toplum Vakıfları’na dava açmak istediği açıklamıştı.
Soros’un faaliyetleri, mali spekülasyonlarının yanı sıra, skandal imajı nedeniyle dünya genelinde olumsuz değerlendiriliyor. Vakıfları defalarca birçok ülkede iktidar değişikliğini organize etmekle suçlanmıştı. Soros, parasının özellikle Ukrayna’da 2004’teki Turuncu Devrim ve 2013’teki Euromaydan’ın gerçekleştirilmesine yardımcı olduğunu inkar etmiyor. Finansör, birçok ülkede iç meselelere müdahale etmekle suçlanıyor.