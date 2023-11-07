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Dışişleri Bakanlığı'ndan Rusya’nın AKKA’dan çekilme kararının yürürlüğe girmesiyle ilgili açıklama
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Sinan Oğan: Türk milleti bölücülere selam çakanlara bu iktidarı nasip etmeyecektir
Sinan Oğan: Türk milleti bölücülere selam çakanlara bu iktidarı nasip etmeyecektir
Özgür Özel'in CHP Genel Başkanı seçilmesini değerlendiren Sinan Oğan, "Kılıçdaroğlu gibi eğer, Türkiye’nin birliği ve bütünlüğüne kastedenlere selam... 07.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-07T18:08+0300
2023-11-07T18:10+0300
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Türkiye İttifakı Partisi Osmaniye İl Başkanlığı binasının açılışı, Sinan Oğan’ın katılımıyla gerçekleşti. Açılış sonrası konuşan Sinan Oğan, "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turundaki en önemli gerekçelerimizin başında Türkiye'nin istikrarının devamı isteğimiz gelmekteydi. Biz Türkiye'yi bir bilinmeze sürüklensin istemedik buna müsaade etmedik. Mevcut yönetimin 2028'e kadar devamı ve güçlü bir şekilde devamı bizim için tüm siyasi çıkarların, hedeflerin üzerindeydi. O sebeple bizi anlamak isteyenler bu kararı neden verdiğimizi bir düşünsünler. Eğer bugün Türkiye istikrarsız olsaydı Cumhurbaşkanlığı makamı muhalefette parlamento iktidarda kalsaydı, Türkiye'nin bugün çevresindeki bu kadar ateş çemberi içerisinde parlamentoyla Cumhurbaşkanlığı arasında bugün bir kavga yaşansaydı. Bundan Türkiye büyük zarar görürdü. Biz kararımızı alırken duygusal değil, mantıksal karar aldık, biz kararımızı alırken Türkiye'nin birliği ve bütünlüğü için karar aldık ve biz kararımızı alırken Türkiye'nin nasıl çevresinde bir ateş çemberi olduğunun farkına vararak karar aldık" dedi. 'Özgür Özel’e bir tavsiyede bulunmak istiyorum'Oğan, Türkiye’de siyasetin hızla değiştiğini ifade ederek, "2028 sürecinde siyasette de bir elit değişimi sürecini tamamlamış olacağız. Bu süreç Cumhuriyet Halk Partisi ile başladı. Bu arada CHP’nin yeni seçilen Genel Başkanı Özgür Özel’e hayırlı olsun, başarılar diliyorum. Buradan kendisine bir tavsiyede bulunmak istiyorum. CHP’nin bu Selahattin Demirtaş sevdasının, Atatürk’ün partisinin, HDP, HEDEP sevdasının kendisine hiçbir siyasi gelecek vadetmediğini ifade etmek isterim. Madem CHP’de yeni bir genel başkan seçildi, milli bir sayfa açsın isterim. Kılıçdaroğlu gibi eğer, Türkiye’nin birliği ve bütünlüğüne kastedenlere selam göndererek, bu ülkeyi yönetmeye talip olacaksa hiç boşuna talip olmasın. Asla ve asla Türk milleti bölücülere selam çakanlara bu iktidarı nasip etmeyecektir” diye konuştu.
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Sinan Oğan: Türk milleti bölücülere selam çakanlara bu iktidarı nasip etmeyecektir

18:08 07.11.2023 (güncellendi: 18:10 07.11.2023)
© AA / Murat GökDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Antalya’da bir otelde düzenlenen vatandaş buluşmasına katıldı. Oğan, programda konuşma yaptı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Antalya’da bir otelde düzenlenen vatandaş buluşmasına katıldı. Oğan, programda konuşma yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2023
© AA / Murat Gök
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Özgür Özel'in CHP Genel Başkanı seçilmesini değerlendiren Sinan Oğan, "Kılıçdaroğlu gibi eğer, Türkiye’nin birliği ve bütünlüğüne kastedenlere selam göndererek, bu ülkeyi yönetmeye talip olacaksa hiç boşuna talip olmasın. Asla ve asla Türk milleti bölücülere selam çakanlara bu iktidarı nasip etmeyecektir” dedi.
Türkiye İttifakı Partisi Osmaniye İl Başkanlığı binasının açılışı, Sinan Oğan’ın katılımıyla gerçekleşti.
Açılış sonrası konuşan Sinan Oğan, "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turundaki en önemli gerekçelerimizin başında Türkiye'nin istikrarının devamı isteğimiz gelmekteydi. Biz Türkiye'yi bir bilinmeze sürüklensin istemedik buna müsaade etmedik. Mevcut yönetimin 2028'e kadar devamı ve güçlü bir şekilde devamı bizim için tüm siyasi çıkarların, hedeflerin üzerindeydi. O sebeple bizi anlamak isteyenler bu kararı neden verdiğimizi bir düşünsünler. Eğer bugün Türkiye istikrarsız olsaydı Cumhurbaşkanlığı makamı muhalefette parlamento iktidarda kalsaydı, Türkiye'nin bugün çevresindeki bu kadar ateş çemberi içerisinde parlamentoyla Cumhurbaşkanlığı arasında bugün bir kavga yaşansaydı. Bundan Türkiye büyük zarar görürdü. Biz kararımızı alırken duygusal değil, mantıksal karar aldık, biz kararımızı alırken Türkiye'nin birliği ve bütünlüğü için karar aldık ve biz kararımızı alırken Türkiye'nin nasıl çevresinde bir ateş çemberi olduğunun farkına vararak karar aldık" dedi.

'Özgür Özel’e bir tavsiyede bulunmak istiyorum'

Oğan, Türkiye’de siyasetin hızla değiştiğini ifade ederek, "2028 sürecinde siyasette de bir elit değişimi sürecini tamamlamış olacağız. Bu süreç Cumhuriyet Halk Partisi ile başladı. Bu arada CHP’nin yeni seçilen Genel Başkanı Özgür Özel’e hayırlı olsun, başarılar diliyorum. Buradan kendisine bir tavsiyede bulunmak istiyorum. CHP’nin bu Selahattin Demirtaş sevdasının, Atatürk’ün partisinin, HDP, HEDEP sevdasının kendisine hiçbir siyasi gelecek vadetmediğini ifade etmek isterim. Madem CHP’de yeni bir genel başkan seçildi, milli bir sayfa açsın isterim. Kılıçdaroğlu gibi eğer, Türkiye’nin birliği ve bütünlüğüne kastedenlere selam göndererek, bu ülkeyi yönetmeye talip olacaksa hiç boşuna talip olmasın. Asla ve asla Türk milleti bölücülere selam çakanlara bu iktidarı nasip etmeyecektir” diye konuştu.
CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2023
POLİTİKA
CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel oldu
5 Kasım, 08:57
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