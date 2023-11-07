https://sputniknews.com.tr/20231107/rus-noel-babanin-treni-rusyanin-80den-fazla-sehrini-ziyaret-edecek-1077157753.html

Rus Noel Baba’nın treni Rusya’nın 80’den fazla şehrini ziyaret edecek

Rus Noel Baba’nın treni Rusya’nın 80’den fazla şehrini ziyaret edecek

Rusya’nın Noel Babası olan Ayaz Dede’nin (Ded Moroz) treninin bu yıl 32 bin kilometre kat ederek Rusya’nın 80’den fazla şehrini ziyaret edeceği bildirildi. 07.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-07T17:27+0300

2023-11-07T17:27+0300

2023-11-07T17:29+0300

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Vologda Valiliği basın dairesinden yapılan açıklamaya göre, Rus Noel Baba’nın treni bu yıl ülkenin 80’in üzerinde şehrini ziyaret edecek.Vologda Bölgesi Vali Vekili Georgiy Filimonov’un sözlerine yer verilen açıklamada, “Önümüzdeki kış sezonunda Noel Baba'nın treni, çocuk şenlik programı ile 80'in üzerinde şehri ziyaret edecek. Küçük istasyonlarda sunulacak kısa programların yanı sıra büyük şehirlerde tren ziyaretini de içeren geniş programlar da yer alıyor. Önümüzdeki sezon trenin güzergahı 32 bin kilometreyi aşacak” ifadelerine yer verildi.Rus Noel Baba ilk kez 2021 yılında ülkenin farklı şehirlerini içeren rota üzerinden yeni yıl gezisine çıkmıştı. O zamanki tren yolculuğu 41 gün sürmüş ve Rusya’nın 36 kentini kapsamıştı. Geçen yıl ise güzergah üç katı genişletilerek Velikiy Ustyug’dan Vladivostok’a kadar 100’ün üzerinde şehri kapsamıştı.

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