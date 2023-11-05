https://sputniknews.com.tr/20231105/rusyada-gunes-sisteminin-otesine-uzay-araci-gonderme-projesi-gelistiriliyor-1077102613.html
Rusya Federal Uzay Ajansı güneş sisteminin ötesine uzay aracı göndermeyi planlıyor
Rusya Federal Uzay Ajansı güneş sisteminin ötesine uzay aracı göndermeyi planlıyor
Roscosmos’a bağlı Keldış Araştırma Merkezi Genel Müdürü Vladimir Koşlakov, Rus uzmanların yıldızlararası ortamı incelemeye ve güneş sisteminin ötesine uzay... 05.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-05T18:35+0300
2023-11-05T18:35+0300
2023-11-05T18:41+0300
dünya
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rusya federal uzay ajansı
rusya federal uzay ajansı roscosmos
rusya federal uzay ajansı (roscosmos)
rusya federal uzay ajansı başkanı dmitriy rogozin
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Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) bünyesinde faaliyet gösteren Keldış Araştırma Merkezi (Keldysh Center) Genel Müdürü Koşlakov, Rusya Uluslararası Sergi ve Forumu kapsamında Rus uzmanların yıldızlararası ortamı incelemeye ve güneş sisteminin ötesine uzay aracı göndermeye yönelik bir proje üzerinde çalıştıklarını anlattı.Koşlakov, “Şu anda yıldızlararası ortamı incelemeye yönelik bir proje oluşturuluyor ve bir aracın güneş sisteminin ötesine uçuşunu içeren bir uzay deneyi hazırlanıyor” diye konuştu.Uzay aracında Keldış Merkezi tarafından geliştirilen dünyanın en güçlü plazma motorunun kullanacağına dikkat çeken Koşlakov, bu motorun ‘uzun yıllar boyunca kesintisiz bir şekilde’ çalışabileceğinin altını çizdi.Plazma motoru veya Hall etkili motor, elektrikli roket motorları sınıfına dahil edilebilir. İyon motorlarına kıyasla plazma motorları daha fazla itme kuvvetine, ancak daha düşük verime sahiptir. Söz konusu motorlar düşük yakıt sarfiyatı ile öne çıkarak, yıllar boyunca kesintisiz bir şekilde çalışabiliyor.
https://sputniknews.com.tr/20231104/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-ordusunun-fuze-cephaneligi-imha-edildi-1077069341.html
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rusya, uzay, motor, rusya federal uzay ajansı, rusya federal uzay ajansı roscosmos, rusya federal uzay ajansı (roscosmos), rusya federal uzay ajansı başkanı dmitriy rogozin, güneş, dünya, bilim
rusya, uzay, motor, rusya federal uzay ajansı, rusya federal uzay ajansı roscosmos, rusya federal uzay ajansı (roscosmos), rusya federal uzay ajansı başkanı dmitriy rogozin, güneş, dünya, bilim
Rusya Federal Uzay Ajansı güneş sisteminin ötesine uzay aracı göndermeyi planlıyor
18:35 05.11.2023 (güncellendi: 18:41 05.11.2023) Abone ol
Roscosmos’a bağlı Keldış Araştırma Merkezi Genel Müdürü Vladimir Koşlakov, Rus uzmanların yıldızlararası ortamı incelemeye ve güneş sisteminin ötesine uzay aracı göndermeye yönelik bir proje üzerinde çalıştıklarını bildirdi.
Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) bünyesinde faaliyet gösteren Keldış Araştırma Merkezi (Keldysh Center) Genel Müdürü Koşlakov, Rusya Uluslararası Sergi ve Forumu kapsamında Rus uzmanların yıldızlararası ortamı incelemeye ve güneş sisteminin ötesine uzay aracı göndermeye yönelik bir proje üzerinde çalıştıklarını anlattı.
Koşlakov, “Şu anda yıldızlararası ortamı incelemeye yönelik bir proje oluşturuluyor ve bir aracın güneş sisteminin ötesine uçuşunu içeren bir uzay deneyi hazırlanıyor” diye konuştu.
Uzay aracında Keldış Merkezi tarafından geliştirilen dünyanın en güçlü plazma motorunun kullanacağına dikkat çeken Koşlakov, bu motorun ‘uzun yıllar boyunca kesintisiz bir şekilde’ çalışabileceğinin altını çizdi.
Plazma motoru veya Hall etkili motor, elektrikli roket motorları sınıfına dahil edilebilir. İyon motorlarına kıyasla plazma motorları daha fazla itme kuvvetine, ancak daha düşük verime sahiptir. Söz konusu motorlar düşük yakıt sarfiyatı ile öne çıkarak, yıllar boyunca kesintisiz bir şekilde çalışabiliyor.