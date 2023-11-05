https://sputniknews.com.tr/20231105/rusyada-gunes-sisteminin-otesine-uzay-araci-gonderme-projesi-gelistiriliyor-1077102613.html

Rusya Federal Uzay Ajansı güneş sisteminin ötesine uzay aracı göndermeyi planlıyor

Rusya Federal Uzay Ajansı güneş sisteminin ötesine uzay aracı göndermeyi planlıyor

Roscosmos’a bağlı Keldış Araştırma Merkezi Genel Müdürü Vladimir Koşlakov, Rus uzmanların yıldızlararası ortamı incelemeye ve güneş sisteminin ötesine uzay... 05.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-05T18:35+0300

2023-11-05T18:35+0300

2023-11-05T18:41+0300

dünya

rusya

uzay

motor

rusya federal uzay ajansı

rusya federal uzay ajansı roscosmos

rusya federal uzay ajansı (roscosmos)

rusya federal uzay ajansı başkanı dmitriy rogozin

güneş

dünya

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/0b/1074574899_0:74:1178:737_1920x0_80_0_0_58918a1d117113adc0328d4e6ef3579d.jpg

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) bünyesinde faaliyet gösteren Keldış Araştırma Merkezi (Keldysh Center) Genel Müdürü Koşlakov, Rusya Uluslararası Sergi ve Forumu kapsamında Rus uzmanların yıldızlararası ortamı incelemeye ve güneş sisteminin ötesine uzay aracı göndermeye yönelik bir proje üzerinde çalıştıklarını anlattı.Koşlakov, “Şu anda yıldızlararası ortamı incelemeye yönelik bir proje oluşturuluyor ve bir aracın güneş sisteminin ötesine uçuşunu içeren bir uzay deneyi hazırlanıyor” diye konuştu.Uzay aracında Keldış Merkezi tarafından geliştirilen dünyanın en güçlü plazma motorunun kullanacağına dikkat çeken Koşlakov, bu motorun ‘uzun yıllar boyunca kesintisiz bir şekilde’ çalışabileceğinin altını çizdi.Plazma motoru veya Hall etkili motor, elektrikli roket motorları sınıfına dahil edilebilir. İyon motorlarına kıyasla plazma motorları daha fazla itme kuvvetine, ancak daha düşük verime sahiptir. Söz konusu motorlar düşük yakıt sarfiyatı ile öne çıkarak, yıllar boyunca kesintisiz bir şekilde çalışabiliyor.

https://sputniknews.com.tr/20231104/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-ordusunun-fuze-cephaneligi-imha-edildi-1077069341.html

rusya

güneş

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, uzay, motor, rusya federal uzay ajansı, rusya federal uzay ajansı roscosmos, rusya federal uzay ajansı (roscosmos), rusya federal uzay ajansı başkanı dmitriy rogozin, güneş, dünya, bilim