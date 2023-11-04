https://sputniknews.com.tr/20231104/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-ordusunun-fuze-cephaneligi-imha-edildi-1077069341.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna birçok bölgede ağır kayıp verdi, füze mühimmat depoları yok edildi

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna birçok bölgede ağır kayıp verdi, füze mühimmat depoları yok edildi

Rusya savunma Bakanlığı, Rus birliklerinin, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Çernigov bölgesindeki füze cephaneliğini imha ettiğini duyurdu. 04.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-04T18:12+0300

2023-11-04T18:12+0300

2023-11-04T18:16+0300

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’da devam eden özel askeri operasyona ilişkin son verileri açıkladı. Bakanlığın açıklamasına göre, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin hava, füze, İHA ve topçu birimleri son bir günde 118 bölgede Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin insan gücü ve teçhizatına büyük kayıplar verdirdi. Çernigov bölgesinde Ukrayna ordusuna ait bir füze ve mühimmat deposu imha edildi.Kupyansk yönünde, Harkov bölgesinin Sinkovka ve Timkovka bölgelerinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 5 saldırısı püskürtüldü. Ukraynalı 210 asker etkisiz hale getirilirken, 1 tank, 2 piyade savaş aracı, 3 otomobil, ABD yapımı bir M777 topçu sisteminin yanı sıra iki Gvozdika kundağı motorlu topçu sistemi imha edildi.Krasnıy Liman yönünde, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin (DHC) Novoselovka ve Grigorovka bölgelerinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ve Ukrayna Ulusal Muhafızlarının iki saldırısı püskürtüldü. Serebryanskiy bölgesinde Ukrayna birliklerine ağır kayıplar verdirildi. Buradaki çatışmalarda 100'e yakın Ukraynalı asker, 2 zırhlı muharebe aracı, 3 otomobil, ABD yapımı iki M777 topçu sistemi ve 2 Grad çoklu roketatar aracı yok edildi.Donetsk yönünde, DHC'nin Kurdyumovka ve Kleşeyevka bölgelerinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin insan gücü ve teçhizatı vuruldu. Bu bölgelerde Ukraynalı 140 asker, 1 Leopard tankı, 2 zırhlı muharebe aracı, 1 Uragan çoklu roketatar sistemi aracı, 2 Msta-B obüsü, 2 Gvozdika kundağı motorlu topçu sistemi, 2 Grad çoklu roketatar sistemi aracı, 1 D-30 obüsü ve ABD yapımı bir AN/TPQ-37 radar istasyonu imha edildi.Güney Donetsk yönünde, Zaporojye’nin Marfopol bölgesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin saldırısı püskürtüldü. DHC’nin Ugledar bölgesinde, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin insan gücünün biriktiği alan vuruldu. Ukraynalı 55 asker, 2 piyade savaş aracı, 3 otomobil ve bir D-20 obüs vuruldu.Zaporojye yönünde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin 5 saldırısı püskürtülürken Rabotino bölgesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri birlikleri vuruldu. Ukraynalı 30 asker, 6 zırhlı muharebe aracı, 3 otomobil, ABD yapımı bir M777 topçu sistemi imha edildi.Herson yönünde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin saldırısı püskürtüldü. Ukraynalı 60'tan fazla asker, 6 otomobil ve 1 Msta-B obüsü yok edildi.Özel askeri harekatın başından bu yana toplam 525 uçak, 254 helikopter, 8 bin 629 insansız hava aracı (İHA), 441 uçaksavar füze sistemi, 13 bin 175 tank ve diğer zırhlı muharebe araçları, 1182 çoklu roketatar sistemi aracı, 6 bin 980 sahra ve havan topu ile 14 bin 965 adet farklı askeri araç imha edildi.

https://sputniknews.com.tr/20231101/polonya-basinindan-ukrayna-ordusu-icin-karamsar-tablo-artik-son-rezervleri-kullaniyor-1076948733.html

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