https://sputniknews.com.tr/20231107/rus-disisleri-israilin-gazzeye-nukleer-saldiri-olasiligi-bircok-soruyu-beraberinde-getiriyor-1077141158.html

Rus Dışişleri: İsrail'in Gazze'ye nükleer saldırı olasılığı birçok soruyu beraberinde getiriyor

Rus Dışişleri: İsrail'in Gazze'ye nükleer saldırı olasılığı birçok soruyu beraberinde getiriyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, İsrail'in Gazze'ye nükleer bomba atması yönündeki açıklamalara ilişkin yorumda bulundu. 07.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-07T15:56+0300

2023-11-07T15:56+0300

2023-11-07T15:56+0300

israil- filistin çatışması

mariya zaharova

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israil-filistin

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israil-filistin sorunu

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gazze şeridi

hamas

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İsrail Miras Bakanı Amihai Eliyahu, Gazze Şeridi'ne nükleer bomba atılıp atılmayacağı sorulduğunda daha önce 'bu bir olasılık' demişti. İsrailli yetkilinin sözlerini yorumlayan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, açıklamaların dünya çapında büyük bir tepkiye yol açtığını kaydederek, "Çok sayıda soruyu gündeme getirdi. Bir numaralı soru: İsrail'in nükleer silahlara sahip olduğuna dair resmi bir açıklama mı duyuyoruz? Buna bağlı olarak, herkes için ortaya çıkan bir sonraki soru da şu: uluslararası örgütler nerede, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu nerede, denetçiler nerede?" dedi.Zaharova ayrıca İsrailli yetkililerin bu tür açıklamalarının, ülkenin Ortadoğu'da nükleer silahlardan arındırılmış bir bölge oluşturulmasına karşı çıkmasının gerçek nedenlerine de ışık tuttuğunu belirtti. Zaharova açıklamasında ABD'nin İsrail'de nükleer silahlarının ortaya çıkmasına her şekilde katkıda buldunuğunu ve bu konuda İsrail'e tam destek sağladığını belirtilerek, "Eğer bu program varsa ve mevcutsa, testler nerede, hangi test alanlarında yapıldı? Belli ki bölgede değil, o zaman nerede? Ve tüm bunların arkasında Amerika Birleşik Devletleri yok mu?" sorusunu yöneltti..İsrail Miras Bakanı Amihai Eliyahu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne nükleer bomba atılmasının olasılıklardan biri olduğu şeklindeki açıklamasından geri adım atarak sözlerinin 'mecazi olduğunu' öne sürdü.,

https://sputniknews.com.tr/20231105/gazzeye-nukleer-bomba-atabiliriz-diyen-israilli-bakan-icin-uluslararasi-ceza-mahkemesine-cagri--1077100638.html

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