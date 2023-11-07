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Özgür Özel iddiası nedeniyle Barış Yarkadaş'tan beklenen açıklama: Mesleği bırakacak mı?
Özgür Özel iddiası nedeniyle Barış Yarkadaş'tan beklenen açıklama: Mesleği bırakacak mı?
CHP kurultayında genel başkanlık seçimini Özgür Özel'in kazanması halinde mesleğini bırakacağın söyleyen Barış Yarkadaş, gazetecilik kariyerine son verdiğini... 07.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-07T08:42+0300
2023-11-07T08:48+0300
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barış yarkadaş
gazeteci
özgür özel
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istifa
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CHP kurultayı öncesinde "Özgür Özel kazanırsa gazeteciliği bırakırım" diyen gazeteci ve TV100 yazarı Barış Yarkadaş, mesleğini bıraktığını açıkladı.Canlı yayında konuşan Barış Yarkadaş, şu ifadeleri kullandı:Kararını bugün TV100 Genel Yayın Yönetmeni Alican Değer'le de paylaştığını aktaran Yarkadaş, "Uzun bir sohbetimiz oldu. Aktif gazetecilik yapmayacağımı, artık haber yazmayacağımı ifade ettim. Çünkü 29 milyon insan o videoyu izlemişse ben birileri gibi 'Eşek gibi anırırım' deyip bunu unutturmam. Biz karakterli insanız. Alican Değer, yorumcu ya da araştırmacı olarak kalmamı istedi. Ben de bunun üzerine biraz düşünmek istediğimi, kararımı yarın bildireceğini söyledim" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20231106/ekrem-imamoglundan-kurultay-sonrasi-mesaj-icimde-bir-seyler-bum-bum-1077125565.html
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barış yarkadaş, gazeteci, özgür özel, meslek, istifa

Özgür Özel iddiası nedeniyle Barış Yarkadaş'tan beklenen açıklama: Mesleği bırakacak mı?

08:42 07.11.2023 (güncellendi: 08:48 07.11.2023)
© AACHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş
CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2023
© AA
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CHP kurultayında genel başkanlık seçimini Özgür Özel'in kazanması halinde mesleğini bırakacağın söyleyen Barış Yarkadaş, gazetecilik kariyerine son verdiğini açıkladı.
CHP kurultayı öncesinde "Özgür Özel kazanırsa gazeteciliği bırakırım" diyen gazeteci ve TV100 yazarı Barış Yarkadaş, mesleğini bıraktığını açıkladı.
Canlı yayında konuşan Barış Yarkadaş, şu ifadeleri kullandı:
"Bir hakem, hakemliği bıraktıktan sonra televizyonda 'Fenerbahçe Sevilla'yı yenerse ben çiçekli bikiniyle dolaşacağım' dedi, sözünü tutmadı. Bir yazar, bir sanatçı için 'Bu kaset satarsa bıyığımı keserim' dedi, kaset 1 milyon sattı sözünü tutmadı. Bir ekonomist 'Dolar 3 TL olursa gelin benim yüzüme tükürün' dedi, dolar 10 TL oldu, o arkadaşımız özür dilemedi. Bir kulüp başkanı 'Ben başkanlığa kesinlikle aday değilim' dedi gitti o kulübe başkan oldu. Bir gazeteci 'Eğer AK Parti paradan altı sıfırı atarsa Taksim'de anırırım dedi, sözünü tutmadı. Dün benimle ilgili tweet yazan bir gazeteci 2005'te 'Akşam gazetesi TMSF'ye borcunu öderse ben çıkacağım Taksim'de eşek gibi anıracağım' dedi, sözünü tutmadı. Ben kamuoyuna verdiğim sözü tutuyorum, söz verdiğim üzere saat 23.49 itibariyle Türkiye'nin merak ettiği soruya cevap veriyorum. Sizlerin huzurunda söz verdiğim üzere, karakterim gereği aktif gazeteciliği bırakıyorum."
Kararını bugün TV100 Genel Yayın Yönetmeni Alican Değer'le de paylaştığını aktaran Yarkadaş, "Uzun bir sohbetimiz oldu. Aktif gazetecilik yapmayacağımı, artık haber yazmayacağımı ifade ettim. Çünkü 29 milyon insan o videoyu izlemişse ben birileri gibi 'Eşek gibi anırırım' deyip bunu unutturmam. Biz karakterli insanız. Alican Değer, yorumcu ya da araştırmacı olarak kalmamı istedi. Ben de bunun üzerine biraz düşünmek istediğimi, kararımı yarın bildireceğini söyledim" dedi.
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