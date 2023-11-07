Özgür Özel iddiası nedeniyle Barış Yarkadaş'tan beklenen açıklama: Mesleği bırakacak mı?

"Bir hakem, hakemliği bıraktıktan sonra televizyonda 'Fenerbahçe Sevilla'yı yenerse ben çiçekli bikiniyle dolaşacağım' dedi, sözünü tutmadı. Bir yazar, bir sanatçı için 'Bu kaset satarsa bıyığımı keserim' dedi, kaset 1 milyon sattı sözünü tutmadı. Bir ekonomist 'Dolar 3 TL olursa gelin benim yüzüme tükürün' dedi, dolar 10 TL oldu, o arkadaşımız özür dilemedi. Bir kulüp başkanı 'Ben başkanlığa kesinlikle aday değilim' dedi gitti o kulübe başkan oldu. Bir gazeteci 'Eğer AK Parti paradan altı sıfırı atarsa Taksim'de anırırım dedi, sözünü tutmadı. Dün benimle ilgili tweet yazan bir gazeteci 2005'te 'Akşam gazetesi TMSF'ye borcunu öderse ben çıkacağım Taksim'de eşek gibi anıracağım' dedi, sözünü tutmadı. Ben kamuoyuna verdiğim sözü tutuyorum, söz verdiğim üzere saat 23.49 itibariyle Türkiye'nin merak ettiği soruya cevap veriyorum. Sizlerin huzurunda söz verdiğim üzere, karakterim gereği aktif gazeteciliği bırakıyorum."