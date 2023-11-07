Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından 'genel başkan' ibaresini değiştirdi

Türkiye
Bahçeli: Kılıçdaroğlu'nun hançer itirafı, gecikmiş bir itiraf, beyhude bir sızlanmadır
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Özel'in seçilmesi bambaşka bir süreci beraberinde getirdi'
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
'İsrail, taş üstünde taş bırakmamak niyetinde'
09:05
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Dilan-Engin Polat çifti tutuklandı
12:00
90 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
DÜNYACA ÜNLÜ RUS BESTECİ
Maden şehrinden çıkan mucize
18:35
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Özel, Türk siyasetinde yeni bir kulvar açabilir'
07:05
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:00
90 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
10 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:02
92 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://sputniknews.com.tr/20231107/kemal-kilicdaroglu-sosyal-medya-hesabindan-genel-baskan-ibaresini-degistirdi-1077136851.html
Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından 'genel başkan' ibaresini değiştirdi
Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından 'genel başkan' ibaresini değiştirdi
CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesaplarından biyografisi değiştirdi. 07.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-07T10:26+0300
2023-11-07T10:26+0300
politika
kemal kılıçdaroğlu
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
genel başkan
özgür özel
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/04/1077067020_0:155:2971:1826_1920x0_80_0_0_f62a37540c03ca9ffd51fa2f3f4b1924.jpg
CHP'nin eski Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, kurultay sonrası aldığı yenilgi ile koltuğu Özgür Özel'e devretmişti. Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı değişiklik gündeme geldi. Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı yazısını kaldırdı ve 7. CHP Genel Başkanı yazdı.
https://sputniknews.com.tr/20231106/kurultay-gunu-kilicdarogluna-cekilemezsin-baskisi-izin-vermiyoruz-1077115132.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/04/1077067020_165:0:2806:1981_1920x0_80_0_0_531fefeae1e0eecfc4a011681204ac52.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), genel başkan, özgür özel
kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), genel başkan, özgür özel

Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından 'genel başkan' ibaresini değiştirdi

10:26 07.11.2023
© CHP/ALP EREN KAYACumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP 38. Olağan Kurultay’ı açılış konuşmasını gerçekleştirdi. CHP lideri Kılıçdaroğlu’na, eşi Sayın Selvi Kılıçdaroğlu da eşlik etti.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP 38. Olağan Kurultay’ı açılış konuşmasını gerçekleştirdi. CHP lideri Kılıçdaroğlu’na, eşi Sayın Selvi Kılıçdaroğlu da eşlik etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2023
© CHP/ALP EREN KAYA
Abone olTelegram
CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesaplarından biyografisi değiştirdi.
CHP'nin eski Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, kurultay sonrası aldığı yenilgi ile koltuğu Özgür Özel'e devretmişti. Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı değişiklik gündeme geldi. Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı yazısını kaldırdı ve 7. CHP Genel Başkanı yazdı.
Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2023
POLİTİKA
Kurultay günü Kılıçdaroğlu'na 'çekilemezsin' baskısı: 'İzin vermiyoruz'
Dün, 11:53
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала