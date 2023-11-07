https://sputniknews.com.tr/20231107/kemal-kilicdaroglu-sosyal-medya-hesabindan-genel-baskan-ibaresini-degistirdi-1077136851.html
Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından 'genel başkan' ibaresini değiştirdi
Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından 'genel başkan' ibaresini değiştirdi
CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesaplarından biyografisi değiştirdi. 07.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-07T10:26+0300
2023-11-07T10:26+0300
2023-11-07T10:26+0300
politika
kemal kılıçdaroğlu
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
genel başkan
özgür özel
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CHP'nin eski Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, kurultay sonrası aldığı yenilgi ile koltuğu Özgür Özel'e devretmişti. Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı değişiklik gündeme geldi. Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı yazısını kaldırdı ve 7. CHP Genel Başkanı yazdı.
https://sputniknews.com.tr/20231106/kurultay-gunu-kilicdarogluna-cekilemezsin-baskisi-izin-vermiyoruz-1077115132.html
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kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), genel başkan, özgür özel
kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), genel başkan, özgür özel
Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından 'genel başkan' ibaresini değiştirdi
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CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesaplarından biyografisi değiştirdi.
CHP'nin eski Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, kurultay sonrası aldığı yenilgi ile koltuğu Özgür Özel'e devretmişti. Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı değişiklik gündeme geldi. Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı yazısını kaldırdı ve 7. CHP Genel Başkanı yazdı.