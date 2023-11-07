https://sputniknews.com.tr/20231107/kemal-kilicdaroglu-sosyal-medya-hesabindan-genel-baskan-ibaresini-degistirdi-1077136851.html

Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından 'genel başkan' ibaresini değiştirdi

Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından 'genel başkan' ibaresini değiştirdi

CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesaplarından biyografisi değiştirdi. 07.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-07T10:26+0300

2023-11-07T10:26+0300

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politika

kemal kılıçdaroğlu

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

genel başkan

özgür özel

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CHP'nin eski Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, kurultay sonrası aldığı yenilgi ile koltuğu Özgür Özel'e devretmişti. Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı değişiklik gündeme geldi. Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı yazısını kaldırdı ve 7. CHP Genel Başkanı yazdı.

https://sputniknews.com.tr/20231106/kurultay-gunu-kilicdarogluna-cekilemezsin-baskisi-izin-vermiyoruz-1077115132.html

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kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), genel başkan, özgür özel