https://sputniknews.com.tr/20231107/israilin-demir-kubbesi-arizalandi-1077139231.html

İsrail'in Demir Kubbe'si arızalandı

İsrail'in Demir Kubbe'si arızalandı

Sosyal medyaya düşen videolarda İsrail'in savunma sistemlerine ait bir füzenin İsrail topraklarına düştüğü görüldü. 07.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-07T13:59+0300

2023-11-07T13:59+0300

2023-11-07T13:59+0300

israil- filistin çatışması

demir kubbe

demir kubbe hava savunma sistemi

demir kubbe

israil

israil-filistin

israil savunma kuvvetleri (idf)

filistin

israil-filistin sorunu

hamas

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İsrail'in Demir Kubbe savunma sisteminin arızalandığı ve ateşlenen füzelerin İsrail’e düştüğü belirtildi.İsrail'de yayın yapan bir TV kanalında Güney Lübnan'dan atıldığı ifade edilen bir füzenin Kuzey İsrail'deki Kiryat Shmona yerleşimine düşerek bir evi hasara uğrattığı belirtildi.Gelen kısa menzilli füzelere karşı koruma sağlamak ve hedeflerine ulaşmalarını engellemek üzere tasarlanan Demir Kubbe dün gece Tel Aviv semalarını aydınlattığı ve önleyici füzelerin gökyüzünde dönerek Tel Aviv'e düştüğü ve yerel mülklere zarar verdiği görüldü.Arıza sonucunda herhangi bir ölüm veya yaralanma vakası bildirilmedi.

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