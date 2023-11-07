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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231107/israilin-demir-kubbesi-arizalandi-1077139231.html
İsrail'in Demir Kubbe'si arızalandı
İsrail'in Demir Kubbe'si arızalandı
Sosyal medyaya düşen videolarda İsrail'in savunma sistemlerine ait bir füzenin İsrail topraklarına düştüğü görüldü. 07.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-07T13:59+0300
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israil- filistin çatışması
demir kubbe
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demir kubbe
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filistin
israil-filistin sorunu
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İsrail'in Demir Kubbe savunma sisteminin arızalandığı ve ateşlenen füzelerin İsrail’e düştüğü belirtildi.İsrail'de yayın yapan bir TV kanalında Güney Lübnan'dan atıldığı ifade edilen bir füzenin Kuzey İsrail'deki Kiryat Shmona yerleşimine düşerek bir evi hasara uğrattığı belirtildi.Gelen kısa menzilli füzelere karşı koruma sağlamak ve hedeflerine ulaşmalarını engellemek üzere tasarlanan Demir Kubbe dün gece Tel Aviv semalarını aydınlattığı ve önleyici füzelerin gökyüzünde dönerek Tel Aviv'e düştüğü ve yerel mülklere zarar verdiği görüldü.Arıza sonucunda herhangi bir ölüm veya yaralanma vakası bildirilmedi.
https://sputniknews.com.tr/20231107/biden-ve-netanyahundan-ateskes-gorusmesi-taktiksel-duraklama-olasiligi-tartisiliyor-1077137606.html
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demir kubbe, demir kubbe hava savunma sistemi, demir kubbe, israil, israil-filistin, israil savunma kuvvetleri (idf), filistin, israil-filistin sorunu, hamas

İsrail'in Demir Kubbe'si arızalandı

13:59 07.11.2023
© AP Photo / Tsafrir Abayovİsrail'in güneyindeki Aşkelon kentinde Demir Kubbe füze savunma sistemi, Gazze'den atılan roketlerin bir kısmını havada imha ederken
İsrail'in güneyindeki Aşkelon kentinde Demir Kubbe füze savunma sistemi, Gazze'den atılan roketlerin bir kısmını havada imha ederken - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2023
© AP Photo / Tsafrir Abayov
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Sosyal medyaya düşen videolarda İsrail'in savunma sistemlerine ait bir füzenin İsrail topraklarına düştüğü görüldü.
İsrail'in Demir Kubbe savunma sisteminin arızalandığı ve ateşlenen füzelerin İsrail’e düştüğü belirtildi.
İsrail'de yayın yapan bir TV kanalında Güney Lübnan'dan atıldığı ifade edilen bir füzenin Kuzey İsrail'deki Kiryat Shmona yerleşimine düşerek bir evi hasara uğrattığı belirtildi.
Gelen kısa menzilli füzelere karşı koruma sağlamak ve hedeflerine ulaşmalarını engellemek üzere tasarlanan Demir Kubbe dün gece Tel Aviv semalarını aydınlattığı ve önleyici füzelerin gökyüzünde dönerek Tel Aviv'e düştüğü ve yerel mülklere zarar verdiği görüldü.
Arıza sonucunda herhangi bir ölüm veya yaralanma vakası bildirilmedi.
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