https://sputniknews.com.tr/20231107/israilin-demir-kubbesi-arizalandi-1077139231.html
İsrail'in Demir Kubbe'si arızalandı
İsrail'in Demir Kubbe'si arızalandı
Sosyal medyaya düşen videolarda İsrail'in savunma sistemlerine ait bir füzenin İsrail topraklarına düştüğü görüldü. 07.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-07T13:59+0300
2023-11-07T13:59+0300
2023-11-07T13:59+0300
israil- filistin çatışması
demir kubbe
demir kubbe hava savunma sistemi
demir kubbe
israil
israil-filistin
israil savunma kuvvetleri (idf)
filistin
israil-filistin sorunu
hamas
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İsrail'in Demir Kubbe savunma sisteminin arızalandığı ve ateşlenen füzelerin İsrail’e düştüğü belirtildi.İsrail'de yayın yapan bir TV kanalında Güney Lübnan'dan atıldığı ifade edilen bir füzenin Kuzey İsrail'deki Kiryat Shmona yerleşimine düşerek bir evi hasara uğrattığı belirtildi.Gelen kısa menzilli füzelere karşı koruma sağlamak ve hedeflerine ulaşmalarını engellemek üzere tasarlanan Demir Kubbe dün gece Tel Aviv semalarını aydınlattığı ve önleyici füzelerin gökyüzünde dönerek Tel Aviv'e düştüğü ve yerel mülklere zarar verdiği görüldü.Arıza sonucunda herhangi bir ölüm veya yaralanma vakası bildirilmedi.
https://sputniknews.com.tr/20231107/biden-ve-netanyahundan-ateskes-gorusmesi-taktiksel-duraklama-olasiligi-tartisiliyor-1077137606.html
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demir kubbe, demir kubbe hava savunma sistemi, demir kubbe, israil, israil-filistin, israil savunma kuvvetleri (idf), filistin, israil-filistin sorunu, hamas
İsrail'in Demir Kubbe'si arızalandı
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Sosyal medyaya düşen videolarda İsrail'in savunma sistemlerine ait bir füzenin İsrail topraklarına düştüğü görüldü.
İsrail'in Demir Kubbe savunma sisteminin arızalandığı ve ateşlenen füzelerin İsrail’e düştüğü belirtildi.
İsrail'de yayın yapan bir TV kanalında Güney Lübnan'dan atıldığı ifade edilen bir füzenin Kuzey İsrail'deki Kiryat Shmona yerleşimine düşerek bir evi hasara uğrattığı belirtildi.
Gelen kısa menzilli füzelere karşı koruma sağlamak ve hedeflerine ulaşmalarını engellemek üzere tasarlanan Demir Kubbe dün gece Tel Aviv semalarını aydınlattığı ve önleyici füzelerin gökyüzünde dönerek Tel Aviv'e düştüğü ve yerel mülklere zarar verdiği görüldü.
Arıza sonucunda herhangi bir ölüm veya yaralanma vakası bildirilmedi.